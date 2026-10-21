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A fiatal nő a parlagfűre való allergiája miatt tüsszent.
Egészség

Újabb csapás éri a magyar allergiásokat: ez az észrevétlen veszély támad a fűtési szezonban

Pénzcentrum
2026. október 21. 14:05

Az ősz beköszöntével sem lélegezhetnek fel az allergiások. A parlagfűszezon idén a megszokottnál később tetőzött, a nedvesebb időben elszaporodó penészgombák, a fűtési szezonban felkavarodó por és a poratkák pedig újabb panaszokat okozhatnak. A Semmelweis Egyetem szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhúzódó allergiát könnyű összetéveszteni a megfázással.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az őszi hónapokban is sokan keresnek magyarázatot a kellemetlen légúti tüneteikre. A Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás legfrissebb adatai szerint az augusztusi főszezonhoz képest emelkedett az allergiás jellegű panaszokkal kapcsolatos ellenőrzések száma.

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Kora ősszel különösen az orrfolyás, az orrviszketés és az orrdugulás miatti lekérdezések szaporodtak meg, de a szemhéjduzzanat, a tüsszögés és a szemégés is a gyakran ellenőrzött tünetek közé került.

A panaszok elhúzódásának egyik oka, hogy idén a parlagfű pollenszórása a megszokottnál később érte el a csúcspontját. Míg más években jellemzően augusztus elején vagy közepén tetőzik a szezon, idén augusztus végén és szeptember elején volt a legerősebb a pollenterhelés.

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Dr. Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának adjunktusa szerint a szárazság ugyan visszafogta a növények fejlődését és pollentermelését, az eső hiánya azonban másként hatott. Nem volt elegendő csapadék, amely időről időre kimosta volna a polleneket a levegőből. A parlagfű és a még virágzó fűfélék pollenje október közepén már alacsony koncentrációban volt jelen a levegőben, az allergizáló hatás azonban a tartósabb hideg beálltáig fennmaradhat, sőt átmenetileg fel is erősödhet.

A lehullott levelek között is lehetnek allergének

A nyirkosabb, csapadékosabb őszi idő újabb problémát jelenthet az arra érzékenyeknek. A lehullott leveleken megtelepedő penészgombák spórái allergiás tüneteket válthatnak ki, az asztmásoknál pedig nehézlégzéssel járó rosszullétek is jelentkezhetnek.

A szakember ezért azt tanácsolja, hogy a penészgombákra érzékenyek, különösen az asztmások, kerti munkák és lombgyűjtés közben használjanak maszkot. A lehullott levelek összegyűjtése ugyanis felkavarhatja a levegőben lévő spórákat.

Az allergiás tünetek felismerése nem mindig egyszerű. Az orrfolyás, az orrdugulás és a tüsszögés megfázás esetén is jelentkezhet, ezért aki bizonytalan a panaszai eredetében, a Semmelweis Egyetem ingyenes lakossági alkalmazásával, a Semmelweis HELP segítségével, ellenőrizheti a tüneteit, és szakmai útmutatást kaphat a további teendőkről.

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A fűtési szezon a poratka-allergiásoknak is kellemetlen lehet

Az allergiásoknak a fűtési szezon kezdetével újabb tényezőre kell figyelniük. A lakás levegőjének fokozott mozgása felkavarhatja a bútorokon, a padlón és a textíliákban összegyűlt port, amely allergiás panaszokat okozhat.

A házipor nem egyetlen anyag, hanem különféle részecskék keveréke. Elhalt emberi és állati hámsejteket, gombaspórákat és más szennyeződéseket is tartalmazhat, a poratkák pedig elsősorban a levált hámsejtekkel táplálkoznak. Ezek az apró élőlények nagy számban fordulhatnak elő az ágyneműben és a matracban.

Dr. Kraxner Helga ezért a rendszeres takarítást, valamint az ágyneműk és ágyhuzatok gyakori mosását javasolja. A textíliákat legalább 60 Celsius-fokon érdemes mosni, amennyiben az anyag kezelési útmutatója ezt megengedi.

Az allergiás panaszok tehát a hidegebb hónapokban sem feltétlenül szűnnek meg. A kiváltó okok változhatnak, ezért az elhúzódó tüneteknél érdemes tisztázni, hogy pollen, penészgomba, poratka vagy más tényező állhat-e a háttérben.
Címlapkép: Getty Images
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