Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot

Az európai részvénypiacok erősödése után többnyire emelkedéssel indult a szerdai kereskedés Amerikában is, ahol a technológiai részvények teljesítettek a legjobban. A magyar tőzsde délelőtt lemaradt a nemzetközi mezőnytől. A befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett az Anthropic lehetséges rekordméretű tőzsdei bevezetésére és a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésére figyelnek.

Az amerikai nyitás után a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban állt, miközben a Dow Jones 0,06 százalékos mínuszával lényegében stagnált. Európában délutánra határozottabbá vált az emelkedés, a német DAX 1,4, az olasz FTSE MIB 1,3, a spanyol IBEX 1,1, a francia CAC pedig 1 százalékkal került feljebb. A brit FTSE 100 0,4 százalékot erősödött, az összeurópai Stoxx 600 közel 1 százalékot emelkedett.

A magyar piacról rendelkezésre álló legutóbbi, délelőtti adatok gyengébb képet mutattak. A BUX a reggeli emelkedést visszaadva 0,3 százalékos mínuszba csúszott. A vezető részvények korábbi, délelőtti állása szerint egyedül a Mol drágult, 1,3 százalékkal. Az OTP 0,4, a Richter 0,3, a Magyar Telekom pedig 1,8 százalékot veszített értékéből.

Az amerikai technológiai szektor hangulatát a Super Micro Computer és a SpaceX hírei javították. A Supermicro a nyitás előtt több mint 12 százalékkal ugrott meg, miután előzetes negyedéves bevétele és bruttó fedezeti hányada is jelentősen meghaladhatta a várakozásokat. A kedvező hírek a Dell, a HPE és a chipgyártók részvényeire is pozitívan hatottak. A SpaceX mintegy 8 százalékot emelkedett a nyitás előtti kereskedésben az erős gyorsjelentés és a Teslával vizsgált esetleges egyesülés hírére.

A Netflix ezzel szemben jelentős nyomás alá került. Részvénye a nyitás előtt egy ponton 7,1 százalékos mínuszban, 64 dollár körül, több mint kétéves mélyponton forgott, a későbbi adatok pedig továbbra is 6 százalékot meghaladó esést mutattak. A befektetőket a vártnál jobb negyedéves profit sem nyugtatta meg a visszafogott kilátások mellett.

Az inflációs kockázatokat közben az ismét dráguló, 110 dollár körül járó Brent olaj tartotta napirenden. A szerdai amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla gyorsjelentése adhat újabb irányt a technológiai részvényeknek.

Rekordméretű kibocsátásra készülhet az Anthropic

Az Anthropic akár már pénteken nyilvánosságra hozhatja S-1 jelű kibocsátási tájékoztatóját, amely a vállalat működését, pénzügyeit és kockázatait mutatja be a befektetőknek. Ez fontos lépés lenne egy esetleges novemberi tőzsdei bevezetés (IPO) előtt.

A mesterségesintelligencia-vállalat júniusban bizalmasan már benyújtotta regisztrációs dokumentumait az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). A szabályok szerint a nyilvános közzétételnek legalább 15 nappal meg kell előznie a hivatalos befektetői bemutatókörút (roadshow) kezdetét.

A piaci várakozások alapján az Anthropic akár 100 milliárd dollár friss tőkét is bevonhatna 2000 milliárd dolláros cégértékelés mellett. Ezzel a kibocsátás mérete a SpaceX júniusi piacra lépését is felülmúlhatná.

A pénzügyi adatok egyszerre jeleznek rendkívül gyors növekedést és hatalmas költségeket. A rendelkezésre álló értesülések szerint az Anthropic az első félévben 16,3 milliárd dolláros bevétel mellett több mint 80 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el. A harmadik negyedéves árbevétel ugyanakkor az előző negyedévi 11,5 milliárdról 16,8 milliárd dollárra emelkedhetett, és a társaság kiigazított eredménymutatója már nyereséget jelzett. Ez nem azonos a nettó eredménnyel.

A Claude szolgáltatásaira építő vállalat jelentős összegeket fordít számítási infrastruktúrára, modelljeinek fejlesztésére és működtetésére. A kibocsátás azonban óvatosabb befektetői környezetben valósulhat meg. A dél-koreai Elice részvényei a héten 32 százalékot zuhantak első kereskedési napjukon, az Nvidia által támogatott Firmus Grid pedig a hónap elején visszavonta tőzsdei terveit, miután a befektetők túl magasnak tartották a megcélzott értékelést.

Erős Netflix-profit, gyengébb kilátások

A Netflix harmadik negyedéves árbevétele 11,8 százalékkal, 12,87 milliárd dollárra nőnt, lényegében megfelelve a várakozásoknak. Nettó nyeresége 44 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra emelkedett, az egy részvényre jutó 87 centes profit (EPS) pedig meghaladta a várt 82 centet.

Az üzemi marzs 28,2 százalékról 34,6 százalékra javult, ezt azonban a vállalat elsősorban a kiadások időzítésével magyarázta, vagyis a kedvező hatás részben átmeneti lehetett.

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A negyedik negyedévre jelzett 13,44 milliárd dolláros bevétel és 67 centes részvényenkénti eredmény egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. A társaság az idei hirdetési bevételi célját is csökkentette, mintegy 3 milliárdról 2,7 milliárd dollárra, egyes reklámfunkciók lassabb bevezetése miatt.

A teljes éves bevételi kilátás ugyanakkor alig változott, a Netflix 51,1 milliárd dolláros forgalmat vár. A vállalat közben átalakítja tartalomgyártási vezetését, és mintegy ezer munkahelyet, dolgozói létszámának hozzávetőleg 6 százalékát megszünteti.

Új Nvidia-rendszer, erősödő vita az AI megtérüléséről

Az Nvidia bemutatta DSX Pod AI Factory nevű, konténerméretű mesterségesintelligencia-rendszerét. A hét Vera Rubin szerverszekrényt tartalmazó egység kábelezését és folyadékhűtését már a gyárban összeszerelik, így a helyszínen lényegesen kevesebb telepítési munka szükséges.

A vállalat szerint a megoldás hat hónapról akár 14 napra rövidítheti az új AI-adatközpontok üzembe helyezését. A gyártópartnerek által készített rendszerek szállítása 2027 elején indulhat. Hivatalos ár még nincs, de az elemzői becslések alapján egy egység több tízmillió dolláros beruházást jelenthet.

A technológiai fejlődés mellett egyre hangsúlyosabb kérdés a beruházások megtérülése. Ken Griffin, a Citadel alapítója szerint a piac "szinte biztosan" AI-buborékban van, miközben sok vállalat még keresi, hogyan érhetne el tényleges termelékenységnövekedést a technológiával. Griffin ugyanakkor hosszabb távon jelentős vállalkozói lehetőségeket lát, és a dotcom-korszakhoz hasonlóan arra számít, hogy a túlélő cégek később meghatározó piacvezetőkké válhatnak.

Az OpenAI eközben újabb 26 országra terjesztette ki a ChatGPT hirdetéseit, így azok már 89 piacon érhetők el. A vállalat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt erősíti reklámüzletágát; piacra lépése a várakozások szerint 2027 elejére csúszhat. Hirdetések továbbra is csak az ingyenes és a Go csomagokban jelennek meg, a Plus, Pro és Enterprise előfizetések reklámmentesek maradnak.

Mol, Shopper Park Plus és Getty Images

A Mol közölte, hogy nem történt olyan változás a NIS felvásárlási folyamatában, amelyről tájékoztatnia kellene a tőkepiacokat. A társaság ezzel arra reagált, hogy a szerb pénzügyminiszter szerint az orosz tulajdonosok és a Mol már aláírták az adásvételi szerződést. A Mol ezt külön nem erősítette meg.

A tervezett ügylet a NIS 56,15 százalékos részesedésére vonatkozik, lezárásához további megállapodások és hatósági engedélyek szükségesek. Az amerikai szankciós hatóság október 30-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását.

A Shopper Park Plus legfeljebb 130 millió euró össznévértékű kötvény kibocsátását vizsgálja, a Concorde forgalmazói közreműködésével. Végleges döntés még nem született.

A Getty Images az amerikai Chapter 11 szabályai szerinti csődvédelmet kért, amely lehetőséget ad a vállalat működés melletti pénzügyi átszervezésére. A hitelezőkkel előre egyeztetett terv nyomán a céget kivezetik a tőzsdéről, és akár 533 millió dollár friss tőkét kaphat. A társaságot a magas adósság mellett az is nehéz helyzetbe hozta, hogy ügyfelei egyre gyakrabban választanak mesterséges intelligenciával generált képeket a hagyományos stockfotók helyett.