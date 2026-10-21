2026. október 21. szerda Orsolya
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzleti befektető vásárol részvényt ,kriptopénz, bitcoin, mobilalkalmazáson keresztül
Megtakarítás

Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot

Pénzcentrum
2026. október 21. 17:34

Az európai részvénypiacok erősödése után többnyire emelkedéssel indult a szerdai kereskedés Amerikában is, ahol a technológiai részvények teljesítettek a legjobban. A magyar tőzsde délelőtt lemaradt a nemzetközi mezőnytől. A befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett az Anthropic lehetséges rekordméretű tőzsdei bevezetésére és a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésére figyelnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai nyitás után a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban állt, miközben a Dow Jones 0,06 százalékos mínuszával lényegében stagnált. Európában délutánra határozottabbá vált az emelkedés, a német DAX 1,4, az olasz FTSE MIB 1,3, a spanyol IBEX 1,1, a francia CAC pedig 1 százalékkal került feljebb. A brit FTSE 100 0,4 százalékot erősödött, az összeurópai Stoxx 600 közel 1 százalékot emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar piacról rendelkezésre álló legutóbbi, délelőtti adatok gyengébb képet mutattak. A BUX a reggeli emelkedést visszaadva 0,3 százalékos mínuszba csúszott. A vezető részvények korábbi, délelőtti állása szerint egyedül a Mol drágult, 1,3 százalékkal. Az OTP 0,4, a Richter 0,3, a Magyar Telekom pedig 1,8 százalékot veszített értékéből.

Az amerikai technológiai szektor hangulatát a Super Micro Computer és a SpaceX hírei javították. A Supermicro a nyitás előtt több mint 12 százalékkal ugrott meg, miután előzetes negyedéves bevétele és bruttó fedezeti hányada is jelentősen meghaladhatta a várakozásokat. A kedvező hírek a Dell, a HPE és a chipgyártók részvényeire is pozitívan hatottak. A SpaceX mintegy 8 százalékot emelkedett a nyitás előtti kereskedésben az erős gyorsjelentés és a Teslával vizsgált esetleges egyesülés hírére.

A Netflix ezzel szemben jelentős nyomás alá került. Részvénye a nyitás előtt egy ponton 7,1 százalékos mínuszban, 64 dollár körül, több mint kétéves mélyponton forgott, a későbbi adatok pedig továbbra is 6 százalékot meghaladó esést mutattak. A befektetőket a vártnál jobb negyedéves profit sem nyugtatta meg a visszafogott kilátások mellett.

Az inflációs kockázatokat közben az ismét dráguló, 110 dollár körül járó Brent olaj tartotta napirenden. A szerdai amerikai piaczárás után a Meta és a Tesla gyorsjelentése adhat újabb irányt a technológiai részvényeknek.

Rekordméretű kibocsátásra készülhet az Anthropic

Az Anthropic akár már pénteken nyilvánosságra hozhatja S-1 jelű kibocsátási tájékoztatóját, amely a vállalat működését, pénzügyeit és kockázatait mutatja be a befektetőknek. Ez fontos lépés lenne egy esetleges novemberi tőzsdei bevezetés (IPO) előtt.

A mesterségesintelligencia-vállalat júniusban bizalmasan már benyújtotta regisztrációs dokumentumait az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). A szabályok szerint a nyilvános közzétételnek legalább 15 nappal meg kell előznie a hivatalos befektetői bemutatókörút (roadshow) kezdetét.

A piaci várakozások alapján az Anthropic akár 100 milliárd dollár friss tőkét is bevonhatna 2000 milliárd dolláros cégértékelés mellett. Ezzel a kibocsátás mérete a SpaceX júniusi piacra lépését is felülmúlhatná.

A pénzügyi adatok egyszerre jeleznek rendkívül gyors növekedést és hatalmas költségeket. A rendelkezésre álló értesülések szerint az Anthropic az első félévben 16,3 milliárd dolláros bevétel mellett több mint 80 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el. A harmadik negyedéves árbevétel ugyanakkor az előző negyedévi 11,5 milliárdról 16,8 milliárd dollárra emelkedhetett, és a társaság kiigazított eredménymutatója már nyereséget jelzett. Ez nem azonos a nettó eredménnyel.

A Claude szolgáltatásaira építő vállalat jelentős összegeket fordít számítási infrastruktúrára, modelljeinek fejlesztésére és működtetésére. A kibocsátás azonban óvatosabb befektetői környezetben valósulhat meg. A dél-koreai Elice részvényei a héten 32 százalékot zuhantak első kereskedési napjukon, az Nvidia által támogatott Firmus Grid pedig a hónap elején visszavonta tőzsdei terveit, miután a befektetők túl magasnak tartották a megcélzott értékelést.

Erős Netflix-profit, gyengébb kilátások

A Netflix harmadik negyedéves árbevétele 11,8 százalékkal, 12,87 milliárd dollárra nőnt, lényegében megfelelve a várakozásoknak. Nettó nyeresége 44 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra emelkedett, az egy részvényre jutó 87 centes profit (EPS) pedig meghaladta a várt 82 centet.

Az üzemi marzs 28,2 százalékról 34,6 százalékra javult, ezt azonban a vállalat elsősorban a kiadások időzítésével magyarázta, vagyis a kedvező hatás részben átmeneti lehetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A negyedik negyedévre jelzett 13,44 milliárd dolláros bevétel és 67 centes részvényenkénti eredmény egyaránt elmaradt az elemzői várakozásoktól. A társaság az idei hirdetési bevételi célját is csökkentette, mintegy 3 milliárdról 2,7 milliárd dollárra, egyes reklámfunkciók lassabb bevezetése miatt.

A teljes éves bevételi kilátás ugyanakkor alig változott, a Netflix 51,1 milliárd dolláros forgalmat vár. A vállalat közben átalakítja tartalomgyártási vezetését, és mintegy ezer munkahelyet, dolgozói létszámának hozzávetőleg 6 százalékát megszünteti.

Új Nvidia-rendszer, erősödő vita az AI megtérüléséről

Az Nvidia bemutatta DSX Pod AI Factory nevű, konténerméretű mesterségesintelligencia-rendszerét. A hét Vera Rubin szerverszekrényt tartalmazó egység kábelezését és folyadékhűtését már a gyárban összeszerelik, így a helyszínen lényegesen kevesebb telepítési munka szükséges.

A vállalat szerint a megoldás hat hónapról akár 14 napra rövidítheti az új AI-adatközpontok üzembe helyezését. A gyártópartnerek által készített rendszerek szállítása 2027 elején indulhat. Hivatalos ár még nincs, de az elemzői becslések alapján egy egység több tízmillió dolláros beruházást jelenthet.

A technológiai fejlődés mellett egyre hangsúlyosabb kérdés a beruházások megtérülése. Ken Griffin, a Citadel alapítója szerint a piac "szinte biztosan" AI-buborékban van, miközben sok vállalat még keresi, hogyan érhetne el tényleges termelékenységnövekedést a technológiával. Griffin ugyanakkor hosszabb távon jelentős vállalkozói lehetőségeket lát, és a dotcom-korszakhoz hasonlóan arra számít, hogy a túlélő cégek később meghatározó piacvezetőkké válhatnak.

Az OpenAI eközben újabb 26 országra terjesztette ki a ChatGPT hirdetéseit, így azok már 89 piacon érhetők el. A vállalat egy esetleges tőzsdei bevezetés előtt erősíti reklámüzletágát; piacra lépése a várakozások szerint 2027 elejére csúszhat. Hirdetések továbbra is csak az ingyenes és a Go csomagokban jelennek meg, a Plus, Pro és Enterprise előfizetések reklámmentesek maradnak.

Mol, Shopper Park Plus és Getty Images

A Mol közölte, hogy nem történt olyan változás a NIS felvásárlási folyamatában, amelyről tájékoztatnia kellene a tőkepiacokat. A társaság ezzel arra reagált, hogy a szerb pénzügyminiszter szerint az orosz tulajdonosok és a Mol már aláírták az adásvételi szerződést. A Mol ezt külön nem erősítette meg.

A tervezett ügylet a NIS 56,15 százalékos részesedésére vonatkozik, lezárásához további megállapodások és hatósági engedélyek szükségesek. Az amerikai szankciós hatóság október 30-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását.

A Shopper Park Plus legfeljebb 130 millió euró össznévértékű kötvény kibocsátását vizsgálja, a Concorde forgalmazói közreműködésével. Végleges döntés még nem született.

A Getty Images az amerikai Chapter 11 szabályai szerinti csődvédelmet kért, amely lehetőséget ad a vállalat működés melletti pénzügyi átszervezésére. A hitelezőkkel előre egyeztetett terv nyomán a céget kivezetik a tőzsdéről, és akár 533 millió dollár friss tőkét kaphat. A társaságot a magas adósság mellett az is nehéz helyzetbe hozta, hogy ügyfelei egyre gyakrabban választanak mesterséges intelligenciával generált képeket a hagyományos stockfotók helyett.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #befektetés #megtakarítás #mol #tőzsde #részvények #bux #mesterséges intelligencia #amerikai tőzsde #nvidia #openai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:24
19:15
19:03
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 21. 16:50
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 21. 16:45
Nem minden nyugdíjas jár jobban az új költségvetéssel - kiszámoltuk, kinek mit hoz 2027
A 2027-es költségvetés szerint marad a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíjból viszont jövőre is csa...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 21. 11:57
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. október 21. 10:36
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkia...
iO Charts  |  2026. október 21. 08:01
Személyes inflációkalkulátor: számold ki a saját inflációd
Itt a személyes inflációkalkulátor, ami az előző cikkben bemutatott, általános inflációkalkulátort e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
2026. október 21.
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
4 napja
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
2 napja
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
4
2 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
5
4 napja
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 19:03
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 18:05
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!
Agrárszektor  |  2026. október 21. 19:28
Sok termelő már inkább le se szedi a gyümölcsöket a fáról