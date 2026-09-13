Vége a megszokott pezsgőzésnek? Történelmi döntést hoztak a franciák, ez minden vásárlót érint

A francia pezsgőtermelők idén átmenetileg 15 százalékos alkoholtartalomig is elmenhetnek a korábbi 13 százalékos felső határ helyett, miután a nyári rekordhőhullámok szokatlanul magas cukortartalmú szőlőt érleltek a Champagne borvidéken, írta meg a BBC.

A nyári rendkívüli hőség és a szárazság kivételesen magas cukortartalmú szőlőt eredményezett Franciaországban. Az iparági tisztviselők ezért közölték, hogy a borászok ideiglenesen akár 15%-os alkoholtartalmú pezsgőt is készíthetnek, ami meghaladja a 13%-os felső határt. A Comité Champagne szakmai szervezet szóvivője elmondta, hogy a változás a gyakorlatban csupán néhány tételt érint.

A 2026-os termőév több szempontból is történelminek számít a Champagne borvidéken. Az első szőlőfürtöket már augusztus elején leszüretelték, a hónap közepére pedig az egész régióra kiterjedt a betakarítás, ami a korábbi feljegyzések szerinti legkorábbi időpont. Az idényt rendkívüli tavaszi fagyok, szokatlanul korai virágzás és öt egymást követő nyári hőhullám jellemezte.

A fogyasztók szempontjából a magasabb alkoholtartalom aligha jelent majd vonzó érvet. Jane Anson bordeaux-i borszakértő rámutatott, hogy a vásárlók körében egyre keresettebbek az alacsonyabb alkoholtartalmú borok, ami komoly feszültséget teremt a piaci igények és a természet adta lehetőségek között. A 2026-os évjárat legkorábban 2028-ban kerülhet a üzletekbe, mivel a pezsgőnek legalább 15 hónapig kell érlelődnie.

A Comité Champagne társelnöke, Maxime Toubart szerint az egyre melegebb időjárás miatt az ideihez hasonló rendkívüli szüret 10-15 éven belül normává válhat. Stéphane Vignon verzenay-i pezsgőtermelő úgy fogalmazott, hogy a mediterrán éghajlat északra tolódik, és egy új ciklus első évének vagyunk tanúi.

Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol az átlaghőmérséklet kétszer olyan ütemben emelkedik, mint a globális átlag – mutatnak rá a Copernicus Klímaváltozási Szolgálat adatai. Franciaországot az idei szélsőséges időjárás különösen súlyosan érintette, ami többek között pusztító erdőtüzekhez vezetett.