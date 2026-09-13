Alig 800 méterre a lengyel határtól csapódott egy drón egy teherautóba az Ukrajnát ért orosz légitámadásban.
Vége a megszokott pezsgőzésnek? Történelmi döntést hoztak a franciák, ez minden vásárlót érint
A francia pezsgőtermelők idén átmenetileg 15 százalékos alkoholtartalomig is elmenhetnek a korábbi 13 százalékos felső határ helyett, miután a nyári rekordhőhullámok szokatlanul magas cukortartalmú szőlőt érleltek a Champagne borvidéken, írta meg a BBC.
A nyári rendkívüli hőség és a szárazság kivételesen magas cukortartalmú szőlőt eredményezett Franciaországban. Az iparági tisztviselők ezért közölték, hogy a borászok ideiglenesen akár 15%-os alkoholtartalmú pezsgőt is készíthetnek, ami meghaladja a 13%-os felső határt. A Comité Champagne szakmai szervezet szóvivője elmondta, hogy a változás a gyakorlatban csupán néhány tételt érint.
A 2026-os termőév több szempontból is történelminek számít a Champagne borvidéken. Az első szőlőfürtöket már augusztus elején leszüretelték, a hónap közepére pedig az egész régióra kiterjedt a betakarítás, ami a korábbi feljegyzések szerinti legkorábbi időpont. Az idényt rendkívüli tavaszi fagyok, szokatlanul korai virágzás és öt egymást követő nyári hőhullám jellemezte.
A fogyasztók szempontjából a magasabb alkoholtartalom aligha jelent majd vonzó érvet. Jane Anson bordeaux-i borszakértő rámutatott, hogy a vásárlók körében egyre keresettebbek az alacsonyabb alkoholtartalmú borok, ami komoly feszültséget teremt a piaci igények és a természet adta lehetőségek között. A 2026-os évjárat legkorábban 2028-ban kerülhet a üzletekbe, mivel a pezsgőnek legalább 15 hónapig kell érlelődnie.
A Comité Champagne társelnöke, Maxime Toubart szerint az egyre melegebb időjárás miatt az ideihez hasonló rendkívüli szüret 10-15 éven belül normává válhat. Stéphane Vignon verzenay-i pezsgőtermelő úgy fogalmazott, hogy a mediterrán éghajlat északra tolódik, és egy új ciklus első évének vagyunk tanúi.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, ahol az átlaghőmérséklet kétszer olyan ütemben emelkedik, mint a globális átlag – mutatnak rá a Copernicus Klímaváltozási Szolgálat adatai. Franciaországot az idei szélsőséges időjárás különösen súlyosan érintette, ami többek között pusztító erdőtüzekhez vezetett.
Egy nő vette észre a hatalmas kígyót, amelyről hamar kiderült: több ezer kilométerre lenne a természetes élőhelye.
Nemcsak olcsóbb energia járhat a 65 év felettieknek: egy cseh csomag szerelői segítséget is biztosít a háztartási hibákhoz.
Az orosz vezető szerint Litvánia egy konfliktus esetén eltűnne a világtérképről és a NATO 5. cikkelye sem védené meg.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
A világ legnagyobb gazdasága, az Egyesült Államok ezzel szemben jelentős deficittel zárta a 2025-ös évet.
Az iráni támogatást élvező jemeni húszi lázadók pénteken elérték a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet a Báb el-Mandeb-szorosban.
Újabb, 6,1 milliárd eurós katonai támogatást nyújt Ukrajnának az Európai Unió, amelynek jelentős részét Patriot légvédelmi rakéták beszerzésére fordítják.
Oroszország az éjszaka folyamán 160 drónnal és egy cirkálórakétával támadta Ukrajnát, a válaszcsapásokban az ukránok olajfinomítót céloztak.
Vagyonokat bukhat, aki így tartja otthon vagy a bankban a pénzét: komoly figyelmeztetést küldött az óriásbank vezére
Magyarország számára jelenleg az új gazdaságpolitika következetes fenntartása és a régóta halogatott infrastrukturális, illetve energetikai beruházások megvalósítása a legfontosabb.
Újra 100 dollár fölé emelkedhet az olaj ára, miközben a tengeri szállítás is egyre nagyobb veszélyben van.
A friss közvélemény-kutatások szerint az elnök támogatottsága alacsony, a demokraták pedig jelentős előnnyel várják a voksolást.
Iráni rakétacsapás ért egy jordániai légitámaszpontot a héten, amelyben több amerikai katonai repülőgép is megrongálódott.
Hatalmas összeget költ Magyarország a gigantikus uniós űrprogramra: erre megy el a felszabadított pénz
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy párizsi űripari csúcstalálkozón jelentette be, hogy az első műholdakat 2029-től állítják pályára
António Costa, az Európai Tanács elnöke új uniós bevételek bevezetésével kerülné el a tagállami befizetések növelését a 2028–2034-es költségvetésben.
Élve megfő a Föld: átléptük a kritikus hőmérsékleti határt, tízezrek életét követeli a brutális meleg
2026 augusztusa volt az addig mért legmelegebb hónap, ami megismételte a 2023 júliusában felállított rekordot
Olyan üzemanyagkrízis közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: brutális drágulás jöhet a benzinkutakon
Bár a kínai tartalékolás hónapokig stabilizálta a globális árakat, Peking fokozatos visszatérése a világpiaci vevők közé újabb drágulást vetít előre.
Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, ez lehet Putyin nagy dobása: tehetetlen ellene a kijevi légvédelem?
Oroszország augusztusban minden nap bevetette új, sugárhajtású drónjait Ukrajna ellen
Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: eddig biztosan tart az iráni háború, brutális drágulás jön a benzinkutakon
Donald Trump amerikai elnök szerint az Iránnal vívott háború nem ér véget a novemberi félidős választások előtt, és az olajárak sem fognak csökkenni addig
Egy orosz sugárhajtású drón vehette célba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök különgépét a kisinyovi repülőtéren.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul