Friss társasházi rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben: változik a közös képviselők helyzete

Szigorodtak a társasházak működésére vonatkozó szabályok, miután egy most kihirdetett kormányrendelet tizenöt napos határidőt ír elő a közös képviselők nyilvántartásba vételére és az éves beszámolók benyújtására. A pénteken, azaz a mai napon életbe lépett intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a képviseleti jogosultságokat, és megkönnyítse a jegyzők számára a törvényességi ellenőrzést - írta meg a Portfolio.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint új közös képviselő vagy intézőbizottsági elnök megválasztása esetén a döntéstől számított tizenöt napon belül az illetőt be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Ugyanez a szoros határidő vonatkozik a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolók benyújtására is. Az ügyintézés ezentúl szigorúbb formai követelményekhez kötött, így kizárólag jogi képviselő útján végezhető, a kérelmekhez pedig ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett közgyűlési határozati kivonatot kell mellékelni.

Az adatbázis naprakészségének fenntartása érdekében a tisztségviselő adatainak megváltozását vagy a megbízatás megszűnését szintén tizenöt napon belül jelezni kell. A zökkenőmentes váltást segíti az a szabály, amely szerint a leköszönő képviselőnek mindössze öt napja van átadni az utód bejegyzéséhez szükséges iratokat. Az új előírások nemcsak a jövőbeli, hanem a már hivatalban lévő vezetőkre is vonatkoznak, így azoknak a megválasztott képviselőknek, akik eddig nem szerepeltek a nyilvántartásban, a mai naptól számítva tizenöt napjuk van a hiányosság pótlására.

A jogszabály betartását a jegyzők felügyelik, akik félévente kérhetnek le adatokat az állami nyilvántartásból. Törvényességi felügyeleti eljárás indul minden olyan társasház ellen, ahol hiányzik a beszámoló, vagy ahol nincs bejegyzett tisztségviselő – például ha az előző képviselő távozása után kilencven nappal sem regisztrálnak újat.

Az első átfogó ellenőrzési hullám a jövő év elején várható. A jegyzőknek 2027. február 15-ig kell először hivatalos adatigényléssel élniük, és a hatóságok kiemelten ellenőrzik majd azokat a társasházakat, ahol 2027. január 31-ig egyetlen tisztségviselőt sem jegyeztek be.