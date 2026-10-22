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Egyre több magyar bízza az AI-ra a pénzügyeit, de amikor nagy a tét, inkább emberhez fordulnak
Egy nemzetközi reprezentatív kutatás szerint a magyarok közel fele, 48 százaléka használ mesterséges intelligenciát (AI) legalább alkalmanként, pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben, a 18–34 évesek körében pedig ez az arány már 68 százalék. A fontos pénzügyi döntéseknél ugyanakkor 64 százalék inkább emberi tanácsadásra támaszkodna, míg mindössze 5 százalék választaná inkább az AI-t. Az eredmények alapján a pénzügyi tanácsadás jövője nem az ember és a technológia közötti választásról, hanem a kettő együttműködéséről szólhat.
Az OVB megbízásából, 5 országban készült Pénzügyek az AI korában nevű reprezentatív kutatás azt vizsgálta, hogyan használják az emberek a mesterséges intelligenciát (AI) pénzügyi és biztosítási kérdésekben, illetve milyen szerepe lehet a technológiának és az emberi tanácsadásnak a jövőben. Az Ipsos által végzett felmérés szerint ez már nem jövő, hanem jelenidő. Az AI már most is a pénzügyi tájékozódás fontos eszköze Magyarországon.
Nemzetközi összehasonlítás alapján jól látszik, hogy Magyarországon az AI már érdemi szerepet játszik a pénzügyi tájékozódásban. A vizsgált országok közül Csehországban a legmagasabb a pénzügyi és biztosítási témákban történő rendszeres vagy alkalmi AI-használat, 49 százalékkal, Magyarország pedig 48 százalékkal közvetlenül mögötte áll. Ezzel a hazai arány meghaladja a spanyolországi 47, az olaszországi 43 és a németországi 37 százalékot. Az eredmények arra utalnak, hogy Magyarországon kedvező alap alakult ki az olyan digitális megoldások számára, amelyek nem kiváltják, hanem támogatják a személyes pénzügyi tanácsadást.
Különösen a fiatalabb korosztály építi be az AI-t pénzügyi döntéseinek előkészítésébe. A 18–34 éves magyarok 68 százaléka használja legalább alkalmanként pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben. Az AI-t használók 38 százaléka saját pénzügyeinek elemzésére, 34 százaléka pénzügyi témák jobb megértésére, 31 százaléka tervezésre, 29 százaléka pedig pénzügyi termékek feltérképezésére alkalmazza.
Az eredmények arra utalnak, hogy az AI fontos szerepet tölthet be a pénzügyi tudatosság fejlesztésében: megkönnyítheti az első lépést, segíthet a kérdések megfogalmazásában, a lehetőségek összehasonlításában és az összetettebb pénzügyi kérdések megértésében.
Mario Freis az OVB Holding ügyvezető igazgatója ennek kapcsán kiemelte: „A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg, hogyan tájékozódunk a pénzügyekről, hogyan értjük meg és hasonlítjuk össze a különböző lehetőségeket. A fontos pénzügyi döntéseknél ugyanakkor továbbra is nélkülözhetetlen a személyes tanácsadás, a felelősségvállalás és a bizalom. A pénzügyi tanácsadás jövője ezért nem az ember és a technológia közötti választásról szól, hanem arról, hogyan tudjuk a kettő előnyeit a lehető legjobban ötvözni.”
A több információ azonban nem jelenti azt, hogy az ügyfelek a fontos döntéseket is egyedül, technológiai segítséggel szeretnék meghozni. Jelentős pénzügyi döntés esetén a magyar válaszadók 64 százaléka inkább egy emberre támaszkodna, és mindössze 5 százalék választaná inkább az AI-t. Egy mesterséges intelligencia által adott befektetési ajánlást 35 százalék csak akkor követne, ha azt pénzügyi tanácsadó is megerősítené.
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Papp Ádám, az OVB Magyarország ügyvezetője az eredmények kapcsán szintén az AI és az emberi tanácsadás kapcsolatáról beszélt: „A most elkészült kutatás tanulsága számunkra egyértelmű. Ez alapján a jövő meghatározó modellje a személyes és digitális tanácsadás kombinációja lehet. A válaszadók 61 százaléka a főként emberi, AI-val támogatott tanácsadást vagy az ember és AI egyenrangú kombinációját részesítené előnyben. Arra a kérdésre, hogy öt év múlva várhatóan melyik tanácsadási forma nyújtja majd a legnagyobb értéket, a válaszadók 45%-a az emberi tanácsadó és a mesterséges intelligencia kombinációját választotta. Ennek megfelelően készítjük fel tanácsadóinkat mi is az OVB-nél, hogy az ügyfeleink számíthassanak ránk a fontos pénzügyi döntések során”
Heinrich Fritzlar, az OVB Holding operatív igazgatója hozzátette: „Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyasztók az AI korában is fontosnak tartják a személyes tanácsadást a jelentős pénzügyi döntések meghozatalakor. Ezzel párhuzamosan egyre erősebb az az elvárás is, hogy a modern technológiák érdemben támogassák a tanácsadást. Pontosan ebben látjuk a pénzügyi tanácsadás jövőjét. Célzottan támogatjuk pénzügyi közvetítőinket abban, hogy a technológia kínálta lehetőségeket felelősségteljesen építsék be tanácsadói munkájukba.”
Az emberi tanácsadás szerepét az AI-val kapcsolatos aggályok is erősítik. A magyar válaszadók 44 százaléka tart attól, hogy a mesterséges intelligencia használatakor nem egyértelmű, ki viseli a felelősséget, legalább ilyen sokan pedig a téves vagy nem megfelelő ajánlások miatt aggódnak. Közel minden harmadik válaszadónak a személyes kapcsolattartó hiánya is problémát jelent.
Az OVB megbízásából készült kutatás eredményei alapján az AI új lehetőséget teremthet arra, hogy többen és könnyebben kezdjenek el foglalkozni saját pénzügyeikkel. A fontos döntési helyzetekben ugyanakkor továbbra is meghatározó marad az emberi tanácsadó szerepe: az információ mellett értelmezést, személyre szabott támogatást és felelősségvállalást is várnak az ügyfelek. A pénzügyi tanácsadás következő korszakának kulcsa ezért nem az ember helyettesítése, hanem az emberi szakértelem technológiai támogatása lehet.
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