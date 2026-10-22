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gyógyszeripar
Egészség

Létfontosságú gyógyszer tűnt el a magyar patikákból: több ezer magyar beteg került lehetetlen helyzetbe

Pénzcentrum
2026. október 22. 08:04

Február óta tart a hasnyálmirigy-elégtelenségben szenvedő betegek számára fontos gyógyszerek hiánya Magyarországon, és a helyzet rövid távon sem látszik rendeződni. A probléma nemcsak az eredeti készítményt, hanem annak legfontosabb helyettesítőjét is érinti. A becslések szerint 5-10 ezer magyar krónikus beteg érintett, akiknek a mindennapi egészségi állapotát is veszélyeztetheti az ellátási zavar.  Az NNGYK szerint folyamatosan dolgoznak az ellátás javításán, írja a G7.

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Súlyos gyógyszerhiány alakult ki Magyarországon a hasnyálmirigy-elégtelenségben szenvedő betegek számára nélkülözhetetlen enzimpótló készítményekből. A gyártó már februárban jelezte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK), hogy hatóanyaggyártási problémák miatt hiány várható, amely akár 2027 első feléig is elhúzódhat. A készítmény nélkül a betegek nem tudják megfelelően megemészteni a táplálékot, így a gyógyszer elérhetetlensége nem pusztán kellemetlenséget, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet.

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Miután az eredeti gyógyszerből kifogytak a patikák, a betegek és az orvosok a legfontosabb helyettesítő készítmény felé fordultak. Mivel azonban a probléma Európa-szerte jelentkezett, idővel ebből a gyógyszerből is hiány alakult ki: Magyarországon hivatalosan szeptember közepe óta nem érhető el megfelelő mennyiségben. A vény nélkül kapható Mezym Forte sem kínál mindenki számára megfelelő megoldást, mivel a szükséges dózis nem kapható Magyarországon, az alacsonyabb koncentrációjú változat sok esetben nem alkalmas a megfelelő helyettesítésre.

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A hiány miatt a becslések szerint 5-10 ezer magyar krónikus beteg került nehéz helyzetbe. Sokan már nyár óta igyekeznek minél több gyógyszert beszerezni, ha valamelyik patikában még találnak készletet. Eközben a készítmények egy része nyugat-európai országokból, magyar szállítókon keresztül továbbra is beszerezhető, ám támogatás nélkül, rendkívül magas áron. Ez felveti a kérdést, hogy más országokban nagyobb tartalékok állnak-e rendelkezésre, vagy a még elérhető készletek elosztása kedvezőbb egyes piacok számára.

Az NNGYK szeptemberben 3000 doboz gyógyszert hozatott be Lettországból, valamint 30 ezer dobozt egy másik változatból Szlovákiából. A betegszervezetek szerint a lett szállítmány átlagos igények mellett öt napra lett volna elegendő, a szlovák készítmény pedig csak kényszermegoldásként jöhetett szóba. A hatóság tájékoztatása szerint az ellátási probléma országonként eltérő, a készletek, az igények és a beszerzési lehetőségek különbségei miatt. Az NNGYK a gyártóval, a nagykereskedőkkel és más szakmai szereplőkkel együttműködve próbálja javítani az ellátást, és szükség esetén piacfelügyeleti eljárást indíthat, illetve szankciókat is alkalmazhat, ha felmerül, hogy például az export hozzájárult a magyarországi hiányhoz.
Címlapkép: Getty Images
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taurus
2 órája
A nálunk hirtelen hiányt okozó gyógyszert esetleg külföldre került, jó pénzért, talán vizsgálni kellene az okát!! S mellett egyre több gyógyszer tűnik el véglek vagy hosszabb időre a piacról mint pl. Cholagol-csepp., vagy véradásból eltúnt vérkészlet.
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