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Budapest, 2026. június 19.Párakapu alatt átsétálva hűsítik magukat járókelők a budapesti Városháza parkban 2026. június 19-én. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, június 20-tól másodfokú hőségriasztás lép életbe.MTI/Purger
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Itt az újabb hőségriadó: csütörtöktől indul a felmelegedés, eddig tarthat a tikkasztó időjárás

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 11:58

Másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére az országos tisztifőorvos. A riasztás augusztus 20-án, csütörtökön 0 órától augusztus 23-án, vasárnap éjfélig lesz érvényben. A következő napokban ismét tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható, ezért különösen az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken lesz fontos a megfelelő folyadékpótlás és a nap elleni védelem.

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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós meleg fokozottan megterhelheti a szervezetet. A hőségben a szervezet több folyadékot és ásványi anyagot veszít, ezért akkor is rendszeresen kell inni, ha még nem érezzük magunkat szomjasnak.

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A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényeken sokan tölthetnek hosszabb időt a szabadban. A hatóságok szerint ilyenkor különösen fontos, hogy legyen nálunk elegendő ivóvíz. A legmelegebb órákban, jellemzően 11 és 16 óra között érdemes kerülni a tűző napot és a megerőltető fizikai aktivitást. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni.

A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben viseljünk világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és UV-védelemmel ellátott napszemüveget. A napvédő készítmény használata szintén fontos.

Különösen figyelni kell a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, mivel őket jobban megterhelheti a hőség. A kávé, az alkohol, valamint a magas koffein- és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását szintén érdemes kerülni. A nehéz, zsíros ételek helyett könnyebb ételek fogyasztása javasolt.

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A lakás is gyorsan túlmelegedhet

A hőség elleni védekezés otthon is fontos. A hatóságok szerint a lakást elsősorban a hűvösebb reggeli és esti órákban érdemes átszellőztetni. Napközben célszerű zárva tartani az ablakokat, és árnyékolni a napsütötte helyiségeket. A katasztrófavédelem honlapján azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája is elérhető, amelyeket a lakosság igénybe vehet a hőség idején.

A hatóságok külön felhívják a figyelmet a parkoló autók veszélyére. Gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad a járműben hagyni. A gépkocsi utastere rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet, még akkor is, ha az autó árnyékban áll, vagy az ablakot résnyire lehúzták. Ha valaki parkoló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, haladéktalanul a 112-es segélyhívót kell hívni.

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A hőség a szabadtéri tüzek veszélyét is növeli

A tartós szárazság miatt a szabadtéri tüzek kockázata is magas. Az idei évben már csaknem 11 ezer szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ebből mintegy 1600 eset augusztus első két hetében történt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerülje a szabadtéri tűzgyújtást, és senki ne dobjon el égő cigarettát. A tűző napon parkoló autóban sem szabad tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy aeroszolos palackot hagyni.

A hatóságok egy kevésbé ismert veszélyre is felhívják a figyelmet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott különösen fontos a szén-monoxid-érzékelő használata. Nagy melegben a kéményben légdugó alakulhat ki, ami akadályozhatja az égéstermék megfelelő távozását, és szén-monoxid keletkezéséhez vezethet. Az idei évben már több mint 700 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Az aktuális hőségriasztásokról és veszélyjelzésekről a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül is lehet tájékozódni.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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