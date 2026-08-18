Durva hiba a Lyme-kór kezelésében: rengeteg magyar gyerekeket gyógyszerezhetnek túl, ha erre nem figyel az orvos, szülő

Súlyos, akár maradandó egészségkárosodást is okozhat a gyermekek Lyme-kórjának kezelését szabályozó, jelenleg is érvényben lévő magyar orvosi protokoll - hívja fel a figyelmet Dr. Nováh Hunor gyermekorvos a Facebookon. Egy adminisztrációs hiba miatt a javasolt antibiotikum adagja a megengedett mennyiség háromszorosa, ráadásul a dokumentum a maximális napi dózist sem határozza meg. Bár a problémát több mint két hónapja hivatalosan is jelezték az illetékes hatóságoknak, a korrekcióra a mai napig nem került sor.

A Belügyminisztérium Egészségügyi Szakmai Kollégiuma által kiadott hazai Lyme-kór-protokoll szerint a betegség kezelésére 20 napon át tartó amoxicillinkúrát kell alkalmazni. A nemzetközi szakirodalom alapján a helyes adagolás napi 50 mg/testtömegkilogramm, amelyet három részre elosztva kell beadni, legfeljebb napi 1500 mg-os felső határig - írja dr. Novák Hunor.

Ezzel szemben a hazai irányelv napi háromszor 50 mg/kg-os adagot ír elő, ráadásul felső korlát meghatározása nélkül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 50 kilogrammos gyermek a maximálisan adható 1500 milligramm helyett napi 7500 milligramm antibiotikumot kaphat, ami súlyos gyógyszer-túladagoláshoz vezethet.

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy a 38 oldalas dokumentumot 22 szakorvos és kilenc orvosszakmai tagozat véleményezte és hagyta jóvá. Az irányelv kidolgozásában részt vevő egyik szakértő ráadásul elismerte, hogy nem ez az egyetlen hiba az anyagban. A gyermekorvos 2026. június 2-án hivatalos levélben jelezte az életveszélyes elírást az illetékeseknek, ám az eltelt több mint két és fél hónap alatt semmilyen válasz nem érkezett, a hibás protokoll pedig változatlan formában érvényben maradt.

A hazai rendszer bürokratikus működése éles ellentétben áll a nemzetközi gyakorlattal. A világ vezető orvostudományi adatbázisainál egy kisebb hiba bejelentése után is jellemzően 24 órán belül megtörténik a korrekció. A jelenlegi magyar protokollrendszer rugalmatlansága és megbízhatatlansága közvetlenül veszélyezteti a betegbiztonságot, ezért az orvosok számára sokkal célravezetőbb és biztonságosabb a naprakész, eredeti idegen nyelvű nemzetközi ajánlások alkalmazása az elavult, hibás hazai irányelvek helyett.