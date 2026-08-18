2026. augusztus 18. kedd Ilona
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Scientist wearing blue gloves and mask placing a tick in a test tube using tweezers. Conducting research in a laboratory setting focused on prevention. Diagnosis. And treatment of tick-borne diseases
Egészség

Durva hiba a Lyme-kór kezelésében: rengeteg magyar gyerekeket gyógyszerezhetnek túl, ha erre nem figyel az orvos, szülő

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 11:28

Súlyos, akár maradandó egészségkárosodást is okozhat a gyermekek Lyme-kórjának kezelését szabályozó, jelenleg is érvényben lévő magyar orvosi protokoll - hívja fel a figyelmet Dr. Nováh Hunor gyermekorvos a Facebookon. Egy adminisztrációs hiba miatt a javasolt antibiotikum adagja a megengedett mennyiség háromszorosa, ráadásul a dokumentum a maximális napi dózist sem határozza meg. Bár a problémát több mint két hónapja hivatalosan is jelezték az illetékes hatóságoknak, a korrekcióra a mai napig nem került sor.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Belügyminisztérium Egészségügyi Szakmai Kollégiuma által kiadott hazai Lyme-kór-protokoll szerint a betegség kezelésére 20 napon át tartó amoxicillinkúrát kell alkalmazni. A nemzetközi szakirodalom alapján a helyes adagolás napi 50 mg/testtömegkilogramm, amelyet három részre elosztva kell beadni, legfeljebb napi 1500 mg-os felső határig - írja dr. Novák Hunor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel szemben a hazai irányelv napi háromszor 50 mg/kg-os adagot ír elő, ráadásul felső korlát meghatározása nélkül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 50 kilogrammos gyermek a maximálisan adható 1500 milligramm helyett napi 7500 milligramm antibiotikumot kaphat, ami súlyos gyógyszer-túladagoláshoz vezethet.

Az eset különösen aggasztó annak fényében, hogy a 38 oldalas dokumentumot 22 szakorvos és kilenc orvosszakmai tagozat véleményezte és hagyta jóvá. Az irányelv kidolgozásában részt vevő egyik szakértő ráadásul elismerte, hogy nem ez az egyetlen hiba az anyagban. A gyermekorvos 2026. június 2-án hivatalos levélben jelezte az életveszélyes elírást az illetékeseknek, ám az eltelt több mint két és fél hónap alatt semmilyen válasz nem érkezett, a hibás protokoll pedig változatlan formában érvényben maradt.

A hazai rendszer bürokratikus működése éles ellentétben áll a nemzetközi gyakorlattal. A világ vezető orvostudományi adatbázisainál egy kisebb hiba bejelentése után is jellemzően 24 órán belül megtörténik a korrekció. A jelenlegi magyar protokollrendszer rugalmatlansága és megbízhatatlansága közvetlenül veszélyezteti a betegbiztonságot, ezért az orvosok számára sokkal célravezetőbb és biztonságosabb a naprakész, eredeti idegen nyelvű nemzetközi ajánlások alkalmazása az elavult, hibás hazai irányelvek helyett.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #adminisztráció #hiba #betegség #életveszély #belügyminisztérium #kezelés #gyermekek #orvosok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:44
14:33
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 18.
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
2026. augusztus 18.
Brutális ára van a békés öregkornak Magyarországon: nem csoda, hogy sokan lelépnek, máshol sokkal gazdagabban élhetnek
2026. augusztus 17.
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 18. kedd
Ilona
34. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
2
4 napja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
3
3 hete
Megdőlt a legnagyobb tévhit a vízivással kapcsolatban: erről rengeteg magyar nem tudott
4
3 hete
Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében
5
3 napja
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 13:03
Életveszélyes hibákra derült fény a népszerű e-rollereknél: van, amelyik már az első használat előtt tönkremegy
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 18. 12:30
Új világ jön a PET-palackokkal kapcsolatban: itt van minden fontos tudnivaló!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 18. 14:34
Durva döntést hozott Amerika: ennek kemény következménye lehet