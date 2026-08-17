Rossz hír jött a tüdőrák elleni új csodafegyverről: azonnal leállította a vizsgálatokat a gyógyszeróriás

Az AstraZeneca leállítja a volrustomig nevű kísérleti gyógyszerének egyik III. fázisú klinikai vizsgálatát az áttétes tüdőrák kezelésében, mivel a terápia nem hozta a várt eredményeket. Bár a döntés növeli a fejlesztési portfólió körüli bizonytalanságot, a vállalat két másik tüdőrákgyógyszere sikeresen zárta a teszteket, így a cég továbbra is kitart ambiciózus pénzügyi céljai mellett - számolt be a Portfolio.

Egy független adatellenőrző bizottság javaslatára a gyógyszergyártó megszakítja a volrustomig és a kemoterápia kombinált alkalmazásának tesztelését. A testület megállapította, hogy a kezelés várhatóan sem a progressziómentes túlélés, sem a teljes túlélés tekintetében nem éri el a kívánt eredményt az daganatukban PD-L1 fehérjét nem hordozó betegeknél.

Maga a hatóanyag egy olyan ellenanyag, amely a gátló immunológiai útvonalak blokkolásával mozgósítja a szervezet védekezőrendszerét a ráksejtek ellen. Az AstraZeneca hangsúlyozta, hogy a szer biztonsági profilja nem vetett fel új kockázatokat, így a méhnyakrák, a fej-nyaki laphámrák és a mesothelioma kezelésére irányuló egyéb, III. fázisú vizsgálatok a tervek szerint folytatódnak.

A mostani leállítás nem az egyetlen fejlesztési kudarc a vállalat háza táján az elmúlt időszakban. Korábban váratlanul megbukott a szívbetegségek kezelésére szánt Wainua, az Egyesült Államokban a klinikai vizsgálat megtervezésével kapcsolatos hibák miatt elutasították a camizestrant nevű emlőrákgyógyszert, a ritka betegségekre fejlesztett Ultomiris pedig szintén eredménytelenül zárt egy III. fázisú tesztet. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a vállalat két másik tüdőrák-vizsgálata pozitív eredményt hozott: a Tagrisso és az Orpathys kombinációja, valamint a Daiichi Sankyóval közösen fejlesztett Enhertu egyaránt elérte a kitűzött elsődleges végpontokat.

A vegyes klinikai eredmények ellenére a vállalat idén júliusban megerősítette pénzügyi előrejelzését, köztük a 2030-ra kitűzött, évi 80 milliárd dolláros árbevételi célt. Ennek eléréséhez az AstraZeneca akár húsz új készítmény piacra dobásával számol, miután a második negyedévben az onkológiai és a ritka betegségek elleni terápiák iránti erős keresletnek köszönhetően jócskán felülmúlta a profitvárakozásokat. A befektetőket sem rendítette meg a friss bejelentés: a cég részvényárfolyama a negatív hír ellenére is egy százalékos emelkedést mutatott.

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Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA