2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
12 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of a male hand holding a pill bottle pouring medication into his hand in his house
Egészség

Óriási gyógyszerpiaci robbanás közeleg: nem vicc, ekkor érkezik az évszázadok óta várt csodapirula

Pénzcentrum
2025. november 17. 13:30

A fogyás eddigi nagy áttöréseit az injekciós készítmények hozták, de a gyógyszeripar régóta egyetlen igazán nagy cél felé tart: a szájon át szedhető fogyasztópirula felé. Most úgy tűnik, a több évtizedes várakozás a végéhez közeledik, hiszen több nemzetközi gyógyszergyártó is áttörést jelentő klinikai eredményeket közölt, és akár már egy éven belül megérkezhet az első engedélyezett csodapirula.

Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében. Az injekciós készítmények az elmúlt években hatalmas sikert arattak, ám az elhízás elleni terápia „szent gráljának” sok szakértő továbbra is a szájon át szedhető pirulát tartja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy tabletta jóval kényelmesebb lenne, mint a tű használata, fejlesztése azonban eddig komoly kihívásokba ütközött. A legnagyobb akadályt az jelentette, hogy a hatóanyag a gyomorban lebomlik, mielőtt kifejthetné a hatását.

Kapcsolódó cikkeink:

Most viszont úgy tűnik, fordulóponthoz érkeztünk. A dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly egyaránt biztató klinikai eredményekről számolt be a saját fogyasztótablettáival kapcsolatban, és mindkét vállalat arra számít, hogy egy éven belül hatósági jóváhagyást kapnak - a dologra a Financial Times is felkapta a fejét, amelyről egy friss közösségi médiás videóban számoltak be.

A piac szakértők szerint robbanásszerű növekedés előtt áll, és dollármilliárdos bevételeket termelhet.

A két gyógyszergyártó eltérő utat választott. A Novo Nordisk tablettája ugyanazt a hormont használja, amely az injekciós készítményekben is étvágycsökkentő hatású, az Eli Lilly viszont egy teljesen új vegyület licencelésével próbál áttörést elérni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A verseny azonban nem csak kettőjük között zajlik: olyan nagyvállalatok is belépnének a piacra, mint az AstraZeneca és a Roche, amelyek szintén klinikai fázisban tesztelik saját fogyasztótablettáikat.

Mindez azt jelzi, hogy a következő években új korszak nyílhat az elhízás kezelésében – és a sokak által remélt „csodapirula” talán már nincs is olyan messze, mint eddig hittük.
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #gyógyszer #fogyás #terápia #gyógyszergyár #tabletta #hatóanyag #gyógyszeripar #astrazeneca #pirula #novo nordisk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:38
14:31
14:22
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
2025. november 17.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
2025. november 17.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
4 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
5 napja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
4
3 napja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
1 hónapja
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 14:31
Januári wellness akciók 2026: ezek a legkedvezőbb évindító ajánlatok, megindult a roham értük
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 14:22
Győriek, figyelem! Nagy áramszünet jön hamarosan, itt borul minden sötétségbe
Agrárszektor  |  2025. november 17. 14:32
Sokan juthatnak most földhöz Magyarországon: itt az ajánlat