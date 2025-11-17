Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
Óriási gyógyszerpiaci robbanás közeleg: nem vicc, ekkor érkezik az évszázadok óta várt csodapirula
A fogyás eddigi nagy áttöréseit az injekciós készítmények hozták, de a gyógyszeripar régóta egyetlen igazán nagy cél felé tart: a szájon át szedhető fogyasztópirula felé. Most úgy tűnik, a több évtizedes várakozás a végéhez közeledik, hiszen több nemzetközi gyógyszergyártó is áttörést jelentő klinikai eredményeket közölt, és akár már egy éven belül megérkezhet az első engedélyezett csodapirula.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében. Az injekciós készítmények az elmúlt években hatalmas sikert arattak, ám az elhízás elleni terápia „szent gráljának” sok szakértő továbbra is a szájon át szedhető pirulát tartja.
Egy tabletta jóval kényelmesebb lenne, mint a tű használata, fejlesztése azonban eddig komoly kihívásokba ütközött. A legnagyobb akadályt az jelentette, hogy a hatóanyag a gyomorban lebomlik, mielőtt kifejthetné a hatását.
Most viszont úgy tűnik, fordulóponthoz érkeztünk. A dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly egyaránt biztató klinikai eredményekről számolt be a saját fogyasztótablettáival kapcsolatban, és mindkét vállalat arra számít, hogy egy éven belül hatósági jóváhagyást kapnak - a dologra a Financial Times is felkapta a fejét, amelyről egy friss közösségi médiás videóban számoltak be.
A piac szakértők szerint robbanásszerű növekedés előtt áll, és dollármilliárdos bevételeket termelhet.
A két gyógyszergyártó eltérő utat választott. A Novo Nordisk tablettája ugyanazt a hormont használja, amely az injekciós készítményekben is étvágycsökkentő hatású, az Eli Lilly viszont egy teljesen új vegyület licencelésével próbál áttörést elérni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A verseny azonban nem csak kettőjük között zajlik: olyan nagyvállalatok is belépnének a piacra, mint az AstraZeneca és a Roche, amelyek szintén klinikai fázisban tesztelik saját fogyasztótablettáikat.
Mindez azt jelzi, hogy a következő években új korszak nyílhat az elhízás kezelésében – és a sokak által remélt „csodapirula” talán már nincs is olyan messze, mint eddig hittük.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és ennél is többen lehetnek azok, akiknél már kialakultak a 2-es típusú diabéteszt megelőző állapotok.
Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.