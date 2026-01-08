Készül a gyógyszerháború: itthon lemaradhatunk az új készítményekről Trump alkuja miatt

A gyógyszergyártó cégek 2026-ban komoly kihívással néznek szembe: az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.

A várhatóan keményebb tárgyalások miatt a gyógyszergyártók késleltethetik új készítményeik európai bevezetését, ami korlátozhatja a betegek hozzáférését ezekhez a gyógyszerekhez – vélik iparági befektetők és szakértők.

Donald Trump amerikai elnök tavaly szeptember és december között a Fehér Házban tartott rendezvényeken büszkén mutatta be azokat a megállapodásokat, amelyek keretében a Pfizer, az Eli Lilly és az AstraZeneca is vállalta, hogy új gyógyszereik amerikai árait közelítik a többi fejlett országban fizetett árszinthez. Az elnök ragaszkodik ahhoz, hogy más gazdag országok többet fizessenek a gyógyszerekért, így a vállalatok csökkenthetik az amerikai árakat - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között létrejött megállapodás értelmében a brit fél vámkedvezményeket kap cserébe azért, hogy 25 százalékkal emeli az új amerikai gyógyszerekért fizetett nettó árat.

Sebastian Guth, a Bayer gyógyszeripari üzletágának operatív igazgatója szerint az európai vezetők nyitottak az árpolitika felülvizsgálatára, különösen akkor, ha ez az új gyógyszerekhez való korábbi hozzáférést biztosítaná. Azt mondta:

Az elmúlt tíz évben bevezetett innovatív gyógyszerek 80 százaléka elérhető az amerikaiak számára, míg az európaiak kevesebb mint 50 százalékhoz jutnak hozzá.

Az európai országok átlagosan nagyjából egyharmaddal kevesebbet fizetnek a gyógyszerekért, mint az Egyesült Államok, mivel nemzeti egészségügyi rendszereik tárgyalnak az árakról, és időnként akár halasztják is a beszerzést a kedvezőbb ár érdekében.

Több gyógyszergyártó, köztük az AstraZeneca, a Novartis és a Sanofi már tavaly figyelmeztetett: Európa elveszítheti hozzáférését az új gyógyszerekhez, ha a kormányok nem változtatnak az értékelési és finanszírozási rendszereken.

Tizennégy nagy gyógyszeripari vállalat kötött megállapodást a Trump-kormányzattal, amelynek értelmében csökkentik bizonyos készítményeik árát a Medicaid – az alacsony jövedelmű amerikaiakat segítő egészségügyi program – keretében, valamint a készpénzzel fizető betegek számára. Emellett vállalták azt is, hogy az új gyógyszerek amerikai bevezetési árait a más gazdag országokban fizetett árakhoz kötik.