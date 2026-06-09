Új fegyver az elhízás ellen: napi egy tablettával is komoly súlycsökkenést értek el a betegek

Az AstraZeneca közzétette egy középső fázisú klinikai vizsgálat részletes eredményeit, amelyek szerint a kísérleti, elhízás elleni tablettájával a betegek 26 hét alatt átlagosan 10,5 százalékos testtömegcsökkenést értek el. A gyógyszergyártó ezzel a lépéssel a Novo Nordisk és az Eli Lilly által uralt, rohamosan növekvő fogyókúrás piacon igyekszik pozíciókat szerezni - írta meg a Reuters.

Az Amerikai Diabétesz Szövetség New Orleans-i konferenciáján bemutatott adatok alapján a napi egyszeri adagolású, elecoglipron nevű hatóanyag legmagasabb dózisát kapó, elhízott vagy túlsúlyos felnőttek 36 hét alatt 11,8 százalékos súlycsökkenést mutattak, és a testtömegvesztés üteme az idő előrehaladtával folyamatosan nőtt. A vizsgálatban részt vevő 310 beteg közül a legnagyobb adagot kapók csaknem 89 százaléka ért el legalább 5 százalékos fogyást.

Az eredmények egyelőre elmaradnak a közvetlen versenytársak teljesítményétől, hiszen a Novo Nordisk Wegovy tablettája körülbelül 14 százalékos, míg az Eli Lilly Foundayo nevű készítménye 12 százalékos súlycsökkenést eredményezett a késői fázisú vizsgálatokban. Ugyanezen a konferencián a Roche is ismertette a kísérleti fázisban lévő, enicepatide nevű injekciós készítményének adatait, amellyel a betegek 48 hét alatt 22,7 százalékos testtömegvesztést értek el.

A leggyakoribb mellékhatások a gyomor-bélrendszert érintették. A 75 milligrammos dózisnál a hányinger a betegek 55 százalékánál jelentkezett a placebocsoportban mért 20 százalékkal szemben, a székrekedés 41 százalékos arányt mutatott a kontrollcsoport 6 százalékához képest, a hasmenés 35 százaléknál fordult elő a placebo 25 százalékával szemben, míg a hányás 27 százalékos gyakorisággal lépett fel a kontrollcsoport 5 százalékos értékével szemben. Ennek ellenére a vizsgálatból való lemorzsolódás aránya alacsony maradt, amint azt Sharon Barr, az AstraZeneca biofarmácia kutatás-fejlesztésért felelős alelnöke hangsúlyozta.

Egy másik, 2-es típusú cukorbetegek körében végzett klinikai teszt során a szer sikeresen elérte az elsődleges végpontot a vércukorszint szabályozásában, ráadásul a legnagyobb dózis alkalmazásával 26 hét alatt 7,7 százalékos testtömegcsökkenést regisztráltak. Az AstraZeneca az elecoglipron licencjogait 2023 végén szerezte meg a kínai Eccogene vállalattól egy megközelítőleg 2 milliárd dollár értékű megállapodás keretében. A gyógyszergyártó ezt a hatóanyagot tekinti az elhízás elleni stratégiája sarokkövének, és a terveik között szerepel, hogy más készítményekkel kombinálva is tesztelik majd a cukorbetegség, a vesebetegségek, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére.