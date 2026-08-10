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Tovább dagad a DJ Otis drogbotrány: megszólaltak a Sziget szervezői
A szombat esti, Sziget-bemelegítő DJ Oti-koncertet követően többen is arról számoltak be, hogy kábítószert csempésztek az italukba. A fesztivál szervezői felháborítónak tartják a történteket, és arra kérik az áldozatokat, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen - tudósított a 24.hu.
A több mint hatvanezer fős tömeget vonzó, Hajógyári-szigeten tartott hétvégi rendezvényen Sebestyén Balázs lépett fel lemezlovas nevén, mint DJ Oti. A buli után a közösségi médiában többen is jelezték, hogy tudtukon kívül kábítószer kerülhetett az italukba. Néhányan arra is panaszkodtak, hogy az esetet követően a mentők méltatlanul bántak velük, amikor segítséget kértek.
A Sziget szervezői közölték, hogy folyamatosan figyelik a visszajelzéseket, és már egyeztettek az Országos Mentőszolgálat, valamint a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőivel.
A hétfő reggeli tájékoztatásukban hangsúlyozták, hogy mélyen felháborítják őket a történtek, a nyomozóhatóság munkáját pedig minden lehetséges eszközzel segíteni fogják.
Egyúttal kitértek arra is, hogy a fesztivál pultjait hosszú évek óta ugyanazok a megbízható partnerek üzemeltetik, akik számára a biztonságos vendéglátás alapkövetelmény.
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