Tovább dagad a DJ Otis drogbotrány: megszólaltak a Sziget szervezői

A szombat esti, Sziget-bemelegítő DJ Oti-koncertet követően többen is arról számoltak be, hogy kábítószert csempésztek az italukba. A fesztivál szervezői felháborítónak tartják a történteket, és arra kérik az áldozatokat, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen - tudósított a 24.hu.

A több mint hatvanezer fős tömeget vonzó, Hajógyári-szigeten tartott hétvégi rendezvényen Sebestyén Balázs lépett fel lemezlovas nevén, mint DJ Oti. A buli után a közösségi médiában többen is jelezték, hogy tudtukon kívül kábítószer kerülhetett az italukba. Néhányan arra is panaszkodtak, hogy az esetet követően a mentők méltatlanul bántak velük, amikor segítséget kértek.

A Sziget szervezői közölték, hogy folyamatosan figyelik a visszajelzéseket, és már egyeztettek az Országos Mentőszolgálat, valamint a biztonsági szolgálat helyszíni vezetőivel.

A hétfő reggeli tájékoztatásukban hangsúlyozták, hogy mélyen felháborítják őket a történtek, a nyomozóhatóság munkáját pedig minden lehetséges eszközzel segíteni fogják.

Egyúttal kitértek arra is, hogy a fesztivál pultjait hosszú évek óta ugyanazok a megbízható partnerek üzemeltetik, akik számára a biztonságos vendéglátás alapkövetelmény.