Az egyszer használatos műanyag ételdobozokból nagyságrendekkel több mikroműanyag kerülhet az ételekbe, mint a többször használható tárolóedényekből
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
2027 júniusáig meghosszabbítja a kormány a Krónikus Betegségmenedzsment Programot, amely a leggyakoribb krónikus betegségek háziorvosi gondozását támogatja. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint enyhítenek a teljesítési feltételeken, átalakítják a finanszírozást, és több mint 27 milliárd forint uniós forrást fordítanak a program folytatására, valamint az alapellátás fejlesztésére.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2027. június 30-ig meghosszabbítják a Krónikus Betegségmenedzsment Programot. A program célja, hogy segítse a háziorvosokat a leggyakoribb krónikus betegségek – a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség – szervezett, hosszú távú gondozásában.
A miniszter ismertetése szerint a program első évében 621 háziorvosi praxis csatlakozott, és összesen 57 080 beteget vontak be. Közülük 42 914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75 százaléka teljesült.
Hegedűs Zsolt azt írta, hogy a kormány nem megszünteti, hanem átalakítja a programot. Ennek részeként a korábbi 100 százalékos teljesítési követelményt 75 százalékra csökkentik, mert álláspontja szerint nem indokolt a háziorvosokat olyan vizsgálatok elmaradása miatt hátrányosan érinteni, amelyek sok esetben a szakellátás, a diagnosztika vagy az informatikai rendszer kapacitásain múlnak. Emellett a finanszírozást is módosítják, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját.
A tárcavezető közölte azt is, hogy a program folytatására több mint 27 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. A forrásból folytatják az alapellátási eszközfejlesztéseket, befejezik a szükséges beszerzéseket, továbbviszik a szakmai képzéseket, valamint digitálisan támogatott működést alakítanak ki a háziorvosi rendszerben.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A bejelentés szerint a cél az adminisztráció csökkentése, a praxisok munkájának racionalizálása, korszerűbb eszközök és szakmai háttér biztosítása, valamint a családorvosi hivatás vonzóbbá tétele. A miniszter hangsúlyozta: erős alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy, ezért az uniós forrásokat a betegek ellátásának és a háziorvosi rendszer megerősítésének támogatására kívánják felhasználni.
Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) előrejelzése szerint a következő időszakban egyre erősödik majd a parlagfű pollenszórása.
Nagy változás élesedik a hazai gyógyszertárakban: sokan örülnek az áfamentességnek, de a patikák szerint van egy bökkenő
Kétséges, hogy szeptember elsejével zökkenőmentesen megvalósulhat-e a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése.
A nyár elején a hőhullám alatt több mint kétszázhússzal nőtt a halálesetek száma a megszokotthoz képest.
Mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre működőképes, a természetben nem létező vírusokat amerikai kutatók.
Súlyos veszély leselkedik a magyarokra a kánikulában: durva tüdőkárosodás lehet a vége, ha nem figyelünk
Az idei hőhullámokkal együtt országszerte emelkedik a talajközeli ózon koncentrációja.
Súlyos, ami kiderült a népszerű csodagyógyszerről: elképesztően sok melléhatást találtak, rengeteg haláleset is történt
A jelenlegi tudományos bizonyítékok alapján a készítmények alkalmazásának előnyei továbbra is felülmúlják a kockázatokat.
Egyre több figyelem irányul arra, hogy a folyamatos képernyőhasználat milyen apró változásokat idézhet elő a szervezetben.
A repülőgépek szennyvizének vizsgálata hetekkel korábban képes felismerni a terjedő kórokozókat, mint a hagyományos globális járványügyi megfigyelési módszerek.
Kegyetlenül pórul járhat, aki ezzel próbálkozik a hőségriadó alatt: azonnal állj le vele, ha jót akarsz
Összegyűjtöttük, mit mutatnak a legfrissebb kutatások: amikor hőség van, kerüljük-e a szaunát, vagy éppen ellenkezőleg.
Soha nem haltak meg ilyen kevesen vírusos hepatitisben az Európai Unióban, Magyarország azonban továbbra sem tartozik a legjobban teljesítő országok közé.
A közösségi médiában hódító, stresszoldó Squishy Dumpling játékok óriási népszerűsége miatt elárasztották a piacot az olcsó és rendkívül veszélyes hamisítványok.
Sorra szedik áldozataikat a magyar folyók, tavak: hiába az alacsony vízállás, egyetlen rossz lépés is végzetes lehet
Négy fuldoklót sikerült kimenteni, egy férfit azonban elsodort a víz. Az alacsony vízállás csalóka lehet!
Bár a vírus napjainkban, 2026-ban is jelen van, és esetenként súlyos szövődményeket okoz, az elmúlt évek adatai egyértelműen igazolják a vakcinák biztonságosságát.
A döntést a HungaroMet előrejelzése alapján hozták meg, amely szerint a következő napokban is tartós hőség várható.
A tartós hőség és a villamosenergia-rendszer fokozott terhelése miatt kiemelten fontos odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására.
Nem a medence vize a legkomolyabb veszély: megdőlt a legnagyobb tévhit a strandon elkapható fertőzésekről
A strandszezonban rendszeresen felmerül, milyen betegségeket lehet elkapni a medencékben, a termálfürdőkben vagy a természetes vizekben.
Veszélyes parazita terjed a népszerű gyorsétteremben: azonnal visszahívták ezt a közkedvelt zöldséget
A több tízezer megbetegedést követelő járványt a hatóságok a Taco Bell gyorséttermekben felszolgált, Közép-Mexikóból származó jégsalátával hozták összefüggésbe.
Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a nap legmelegebb óráiban
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.