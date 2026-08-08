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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén.
Egészség

Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 16:34

2027 júniusáig meghosszabbítja a kormány a Krónikus Betegségmenedzsment Programot, amely a leggyakoribb krónikus betegségek háziorvosi gondozását támogatja. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint enyhítenek a teljesítési feltételeken, átalakítják a finanszírozást, és több mint 27 milliárd forint uniós forrást fordítanak a program folytatására, valamint az alapellátás fejlesztésére.

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Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2027. június 30-ig meghosszabbítják a Krónikus Betegségmenedzsment Programot. A program célja, hogy segítse a háziorvosokat a leggyakoribb krónikus betegségek – a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség – szervezett, hosszú távú gondozásában.

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A miniszter ismertetése szerint a program első évében 621 háziorvosi praxis csatlakozott, és összesen 57 080 beteget vontak be. Közülük 42 914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75 százaléka teljesült.

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Hegedűs Zsolt azt írta, hogy a kormány nem megszünteti, hanem átalakítja a programot. Ennek részeként a korábbi 100 százalékos teljesítési követelményt 75 százalékra csökkentik, mert álláspontja szerint nem indokolt a háziorvosokat olyan vizsgálatok elmaradása miatt hátrányosan érinteni, amelyek sok esetben a szakellátás, a diagnosztika vagy az informatikai rendszer kapacitásain múlnak. Emellett a finanszírozást is módosítják, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját.

A tárcavezető közölte azt is, hogy a program folytatására több mint 27 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. A forrásból folytatják az alapellátási eszközfejlesztéseket, befejezik a szükséges beszerzéseket, továbbviszik a szakmai képzéseket, valamint digitálisan támogatott működést alakítanak ki a háziorvosi rendszerben.

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A bejelentés szerint a cél az adminisztráció csökkentése, a praxisok munkájának racionalizálása, korszerűbb eszközök és szakmai háttér biztosítása, valamint a családorvosi hivatás vonzóbbá tétele. A miniszter hangsúlyozta: erős alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy, ezért az uniós forrásokat a betegek ellátásának és a háziorvosi rendszer megerősítésének támogatására kívánják felhasználni.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
Címlapkép: Getty Images
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