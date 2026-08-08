Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt

2027 júniusáig meghosszabbítja a kormány a Krónikus Betegségmenedzsment Programot, amely a leggyakoribb krónikus betegségek háziorvosi gondozását támogatja. Az egészségügyi miniszter bejelentése szerint enyhítenek a teljesítési feltételeken, átalakítják a finanszírozást, és több mint 27 milliárd forint uniós forrást fordítanak a program folytatására, valamint az alapellátás fejlesztésére.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2027. június 30-ig meghosszabbítják a Krónikus Betegségmenedzsment Programot. A program célja, hogy segítse a háziorvosokat a leggyakoribb krónikus betegségek – a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség – szervezett, hosszú távú gondozásában.

A miniszter ismertetése szerint a program első évében 621 háziorvosi praxis csatlakozott, és összesen 57 080 beteget vontak be. Közülük 42 914 beteg esetében az előírt vizsgálatok legalább 75 százaléka teljesült.

Hegedűs Zsolt azt írta, hogy a kormány nem megszünteti, hanem átalakítja a programot. Ennek részeként a korábbi 100 százalékos teljesítési követelményt 75 százalékra csökkentik, mert álláspontja szerint nem indokolt a háziorvosokat olyan vizsgálatok elmaradása miatt hátrányosan érinteni, amelyek sok esetben a szakellátás, a diagnosztika vagy az informatikai rendszer kapacitásain múlnak. Emellett a finanszírozást is módosítják, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját.

A tárcavezető közölte azt is, hogy a program folytatására több mint 27 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. A forrásból folytatják az alapellátási eszközfejlesztéseket, befejezik a szükséges beszerzéseket, továbbviszik a szakmai képzéseket, valamint digitálisan támogatott működést alakítanak ki a háziorvosi rendszerben.

A bejelentés szerint a cél az adminisztráció csökkentése, a praxisok munkájának racionalizálása, korszerűbb eszközök és szakmai háttér biztosítása, valamint a családorvosi hivatás vonzóbbá tétele. A miniszter hangsúlyozta: erős alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy, ezért az uniós forrásokat a betegek ellátásának és a háziorvosi rendszer megerősítésének támogatására kívánják felhasználni.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka