2026. július 17. péntek Endre, Elek
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orvos nézi az orvosi kórlapokat
Egészség

Súlyosbodik a krízis Magyarországon: alig jut már idő egy-egy betegre a rendelőkben

Pénzcentrum
2026. július 17. 04:25

A helyzet a házi gyermekorvosi ellátásban és a kisebb településeken a legkritikusabb, a kilátásokat pedig tovább rontja az orvostársadalom elöregedése, valamint a nehézkes finanszírozási rendszer.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Magyarországon folyamatosan mélyül a háziorvosi válság, a praxisok mintegy 15 százaléka betöltetlen. Bár az orvosok száma 2010 óta jelentősen csökkent, a társadalom elöregedése miatt az egy orvosra jutó betegforgalom drasztikusan megnőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikai adatok alapján az elmúlt tizennégy évben 15 százalékkal csökkent a háziorvosok száma, elsősorban a szakemberek elöregedése és a nyugdíjba vonulók utánpótlásának hiánya miatt. Bár ezzel párhuzamosan a lakosság száma is mérséklődött, az átlagéletkor emelkedése fokozott terhet ró az egészségügyi alapellátásra.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennek következtében az egy orvosra jutó betegforgalom húsz százalékkal emelkedett, így 2024-re egy háziorvosnak átlagosan közel 14 ezer beteget kellett ellátnia egyetlen év alatt. Még heti negyvenórás munkaidővel számolva is csupán hét és fél perc jut egy páciensre, ráadásul az utazás és a növekvő adminisztrációs terhek miatt ezt az iramot a valóságban sokszor csak túlórákkal lehet tartani.

A növekvő terheléssel a finanszírozás sem tudott lépést tartani. A koronavírus-járvány utáni béremelés teljes összegéhez a háziorvosoknak úgynevezett praxisközösségekbe kellett tömörülniük, ami a helyi adottságok miatt sok térségben megvalósíthatatlannak bizonyult, és csupán további terheket rótt az orvosokra.

Háziorvosok száma és az egy háziorvosra jutó évi betegforgalom, 2010-2024 Forrás: KSH, GKIHáziorvosok száma és az egy háziorvosra jutó évi betegforgalom, 2010-2024 Forrás: KSH, GKI

Az alapellátás gyengülése területi szempontból egyenlőtlen képet mutat. Jelenleg több mint 762 betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis van az országban, az ellátást ezekben a körzetekben kizárólag helyettesítéssel tudják biztosítani. Mivel a kisebb települések esetében több falu is tartozhat egyetlen praxishoz, ez azt jelenti, hogy 701 településen egyáltalán nincs helyben lakó, állandó orvos. A hiány különösen az Alföld délkeleti részén, a Közép-Dunántúlon, valamint a határ menti térségekben súlyos.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
EZ IS ÉRDEKELHET
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt.

A betöltetlen praxisok jelentős része ráadásul tartósan gazdátlan, hiszen 90 százalékuk több mint egy éve, 37 százalékuk több mint öt éve, míg 15 százalékuk már több mint egy évtizede üresen áll. A leghosszabb ideje betöltetlen körzetek az Alföldön csoportosulnak, de a nagyobb városokban is előfordulnak huzamosabb ideje üresen álló helyek.

A házi gyermekorvosi ellátás helyzete még a felnőtténél is aggasztóbb. A praxisok 17,5 százalékában nincs főállású szakember, ami több mint 800 települést érintő országos problémát jelent. A rendszert sok esetben csak az tartja működésben, hogy a vegyes praxisban dolgozó háziorvosok a gyermekeket is ellátják.

Összességében az egészségügyi alapellátás egyre nagyobb nyomás alatt áll. Egyre kevesebb orvosnak kell ellátnia egyre több beteget, miközben a helyettesítési rendszer már nem nyújt elegendő ösztönzőt az azt vállaló szakembereknek. Az eddigi kormányzati intézkedések nem kezelték a probléma gyökerét, és mivel a háziorvosi kar folyamatosan öregszik, a hazai betegellátás jövőbeli kilátásai sem kedvezőek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvosi ellátás #egészségügy #magyarország #válság #hiány #finanszírozás #betegellátás #elöregedés #orvosok #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:28
04:25
22:02
21:31
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 16.
Robbantották az árbombát a magyar boltok: fillérekért adják a nyár kedvenc csemegéjét, indul a harc a vásárlókért
2026. július 16.
Ingyen nő a kert végében, mégis pénzt ér: kihalófélben lévő mesterség egyik utolsó őrzője mutatja meg a titkot
2026. július 16.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
NAPTÁR
Tovább
2026. július 17. péntek
Endre, Elek
29. hét
Július 17.
Emoji világnap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
3 hete
Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt
3
4 hete
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
4
1 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
5
2 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 17. 05:28
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 20:58
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 29. játékhéten, csütörtökön
Agrárszektor  |  2026. július 16. 20:33
Döbbenetes, mi bukkant fel Vácnál: ilyet se látni minden nap