A mintegy 80 ezer fős visszaesést elsősorban a szigorodó szabályozás és a Revolut kriptoszolgáltatásának hazai leállása okozta.
Súlyosbodik a krízis Magyarországon: alig jut már idő egy-egy betegre a rendelőkben
A helyzet a házi gyermekorvosi ellátásban és a kisebb településeken a legkritikusabb, a kilátásokat pedig tovább rontja az orvostársadalom elöregedése, valamint a nehézkes finanszírozási rendszer.
Magyarországon folyamatosan mélyül a háziorvosi válság, a praxisok mintegy 15 százaléka betöltetlen. Bár az orvosok száma 2010 óta jelentősen csökkent, a társadalom elöregedése miatt az egy orvosra jutó betegforgalom drasztikusan megnőtt.
A statisztikai adatok alapján az elmúlt tizennégy évben 15 százalékkal csökkent a háziorvosok száma, elsősorban a szakemberek elöregedése és a nyugdíjba vonulók utánpótlásának hiánya miatt. Bár ezzel párhuzamosan a lakosság száma is mérséklődött, az átlagéletkor emelkedése fokozott terhet ró az egészségügyi alapellátásra.
Ennek következtében az egy orvosra jutó betegforgalom húsz százalékkal emelkedett, így 2024-re egy háziorvosnak átlagosan közel 14 ezer beteget kellett ellátnia egyetlen év alatt. Még heti negyvenórás munkaidővel számolva is csupán hét és fél perc jut egy páciensre, ráadásul az utazás és a növekvő adminisztrációs terhek miatt ezt az iramot a valóságban sokszor csak túlórákkal lehet tartani.
A növekvő terheléssel a finanszírozás sem tudott lépést tartani. A koronavírus-járvány utáni béremelés teljes összegéhez a háziorvosoknak úgynevezett praxisközösségekbe kellett tömörülniük, ami a helyi adottságok miatt sok térségben megvalósíthatatlannak bizonyult, és csupán további terheket rótt az orvosokra.
Az alapellátás gyengülése területi szempontból egyenlőtlen képet mutat. Jelenleg több mint 762 betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis van az országban, az ellátást ezekben a körzetekben kizárólag helyettesítéssel tudják biztosítani. Mivel a kisebb települések esetében több falu is tartozhat egyetlen praxishoz, ez azt jelenti, hogy 701 településen egyáltalán nincs helyben lakó, állandó orvos. A hiány különösen az Alföld délkeleti részén, a Közép-Dunántúlon, valamint a határ menti térségekben súlyos.
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A betöltetlen praxisok jelentős része ráadásul tartósan gazdátlan, hiszen 90 százalékuk több mint egy éve, 37 százalékuk több mint öt éve, míg 15 százalékuk már több mint egy évtizede üresen áll. A leghosszabb ideje betöltetlen körzetek az Alföldön csoportosulnak, de a nagyobb városokban is előfordulnak huzamosabb ideje üresen álló helyek.
A házi gyermekorvosi ellátás helyzete még a felnőtténél is aggasztóbb. A praxisok 17,5 százalékában nincs főállású szakember, ami több mint 800 települést érintő országos problémát jelent. A rendszert sok esetben csak az tartja működésben, hogy a vegyes praxisban dolgozó háziorvosok a gyermekeket is ellátják.
Összességében az egészségügyi alapellátás egyre nagyobb nyomás alatt áll. Egyre kevesebb orvosnak kell ellátnia egyre több beteget, miközben a helyettesítési rendszer már nem nyújt elegendő ösztönzőt az azt vállaló szakembereknek. Az eddigi kormányzati intézkedések nem kezelték a probléma gyökerét, és mivel a háziorvosi kar folyamatosan öregszik, a hazai betegellátás jövőbeli kilátásai sem kedvezőek.
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