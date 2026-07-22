Bár a hazai kórházi osztályok közel ötöde hivatalosan sem üzemel, az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint a humánerőforrás elöregedése miatt a tényleges helyzet ennél is aggasztóbb.
Ez már tényleg durva: csak 2028-ra kapott időpontot MR-vizsgálatra egy magyar beteg
Csak 2028 januárjára kapott időpontot gerinc-MR-vizsgálatra egy beteg a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban. A kirívó esetre Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő hívta fel a figyelmet, egy közösségi médiában közzétett beutaló alapján.
Az egészségügyi szakértő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a betegek hosszú távú életkilátásait elsődlegesen és rendkívüli mértékben az ehhez hasonló, éveket csúszó diagnosztikai vizsgálatok veszélyeztetik, nem pedig a csípő- vagy térdprotézis-műtétekre való várakozás.
Kunetz Zsombor hozzátette, hogy bízik abban, hogy az augusztus végéig kidolgozandó várólista-csökkentő program elsősorban az ilyen súlyos diagnosztikai késedelmekre kínál majd érdemi megoldást.
Nem ez az egyetlen kirívó eset a hosszú várakozási időre a magyar egészségügyben. Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy többhetes, akár egy hónapos várólista alakult ki a vérvételeknél a szentendrei szakrendelőben. A betegek felháborítónak tartják a hosszú várakozási időt. Az egészségügyi szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a laborvizsgálatok alulfinanszírozottsága miatt kiterjedt, rendszerszintű problémáról van szó:
Az Egészségügyi Minisztérium tervei között szerepel azonban, hogy csökkentsék a várólistákat. Mai cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy a tárca átfogó országos felmérést indított az egészségügy pontos helyzetképének feltárására, ezzel párhuzamosan pedig az intézményi profilok átalakítását, bérfejlesztést, valamint a várólisták lerövidítését tervezi.
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A Tisza párt programjában a várólisták csökkentését célzó vállalások ambiciózusak: a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, járóbeteg-ellátásban két hónapra csökkentenék a várólistákat 2027 végére. Mindez kapacitásbővítéssel, a teljesítményvolumen-korlát felülvizsgálatával és „intelligens betegirányítással” valósulnának meg.
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