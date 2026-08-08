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Magyar Péter: gigászi lakásprogram indul Magyarországon, hatalmas változások jönnek az orvosi rendelőkben és iskolákban is
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videóban ismertette, mire fordítaná a kormány a Magyarország számára hozzáférhetővé vált uniós forrásokat. Az elfogadott intézkedési terv öt mellékletben, több mint 60 konkrét tételben sorolja fel a tervezett fejlesztéseket.
A videó szerint egyik legnagyobb újdonság a lakhatási program elindítása lehet. A tervek szerint a kormány 600 millió eurót, vagyis több mint 230 milliárd forintot fordítana megfizethető bérlakások és diákotthonok kialakítására. A forrásból új, energiahatékony lakások és kollégiumi férőhelyek épülhetnének, de meglévő ingatlanokat is átalakíthatnának lakhatási célra.
Az oktatási fejlesztéseknél 54 milliárd forintnyi, eredetileg a magyar költségvetésből finanszírozott iskolai beruházást számolnának el uniós forrásból. Emellett több mint 151 milliárd forintot szánnának a digitális oktatás fejlesztésére.
Az egészségügy összesen közel 170 milliárd forintnyi uniós pénzhez juthatna. Ebből csaknem 24 milliárd forintot a háziorvosi ellátás fejlesztésére, 6,5 milliárdot pedig helyi egészségügyi és szociális intézményekre fordítanának. További több mint 125 milliárd forint értékű, korábban hazai költségvetési forrásból megvalósított egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést szintén uniós pénzből számolnának el.
Magyar Péter ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy az eredeti helyreállítási terv még több mint 500 milliárd forintot irányzott elő az egészségügy számára. A miniszterelnök az ennél lényegesen kisebb mostani keretet azzal magyarázta, hogy a kormányváltást követően már csak néhány hónap maradt a program lezárásáig. Emiatt új, nagyobb kórházi beruházások elindítására és határidőre történő befejezésére már nem maradt elegendő idő.
A közösségi közlekedésben is jelentős fejlesztéseket terveznek. A szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV vonalán összesen 42 új, korszerű, alacsonypadlós szerelvény válthatná fel a jelenlegi, több évtizedes járműveket. A kormány emellett 35 új emeletes InterCity-motorvonat beszerzésével számol, amelyek többek között a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő járatokon állhatnának forgalomba. A két program együttes értéke megközelítheti a 700 milliárd forintot. A vasúti járműbeszerzések terveiről korábban már beszámolt a kormány.
Több százmilliárd forint juthat energetikai fejlesztésekre is. A tervek között szerepel a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, az energiahatékonysági beruházások támogatása és okosmérők telepítése. Emellett egyszerűbbé tennék az új nap- és szélerőművi kapacitások hálózati csatlakoztatását.
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A vállalati szektort érintő egyik legnagyobb tétel a Magyar Fejlesztési Bank 645 milliárd forintos megerősítése lehet. A kormány ezen keresztül bővítené a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésére, növekedésére és innovációs beruházásaira elérhető kedvezményes finanszírozást.
Magyar Péter a bejelentésben az előző kormány felelősségéről is beszélt az uniós források korábbi visszatartásával kapcsolatban. A miniszterelnök szerint a most felszabaduló pénzeket elsősorban olyan beruházásokra fordítanák, amelyek hatását közvetlenül is érzékelheti a lakosság.
A mintegy 6000 milliárd forintos keret hátterében az Európai Bizottsággal létrejött, 16,4 milliárd eurós megállapodás áll. A kormány korábbi tájékoztatása szerint ugyanakkor a források tényleges lehívásához és kifizetéséhez további határidőket kell tartani, valamint újabb feltételeket is teljesíteni kell.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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