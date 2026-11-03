Rémálom a hazai egészségügyben: így égetik el magyarok milliói a fizetett szabadságukat orvosra várva

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés sok magyar számára továbbra is komoly nehézséget jelent. A problémát nemcsak az ellátás költségei, hanem a hosszú várakozási idők, az időpontfoglalás és a megfelelő szakember megtalálása is nehezíti. Mindez a munkavégzésre is hatással van: sokan kénytelenek szabadságot kivenni azért, hogy saját maguk vagy családtagjaik egészségügyi ügyeit intézzék. A nehézségek miatt egyre fontosabb kérdéssé válik, milyen segítséget kaphatnak a munkavállalók a munkahelyükön keresztül. A Global Assistance által készített Magyar Háztartási Kockázati és Assistance Indexet bemutató sajtótájékoztatón a Pénzcentrum is részt vett.

A magyar felnőttek 65 százalékával előfordult az elmúlt két évben, hogy nem járt utána egy egészségügyi problémájának, vagy elhalasztotta a kivizsgálását. Minden második magyar legalább egy nap szabadságot is felhasznált arra, hogy ő vagy családtagja orvoshoz jusson.

Ezeket a problémákat is vizsgálta a Magyar Háztartási Kockázati és Assistance Index, amely az egészségügyi ellátáshoz jutás mellett az otthoni javításokkal, az autós segítségnyújtással és a munkahelyi juttatásokkal kapcsolatos tapasztalatokat térképezte fel. Az országosan reprezentatív, 1000 fős kutatás eredményeit Angyal Attila, a Global Assistance Zrt. vezérigazgató-helyettese ismertette egy sajtótájékoztatón, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.

A fiatalok háromnegyede halogatott már kivizsgálást

A megkérdezettek 65 százalékával előfordult az elmúlt két évben, hogy nem járt utána valamilyen egészségügyi problémájának, vagy elhalasztotta a kivizsgálását. A 18–29 évesek körében ennél is magasabb, 76 százalékos volt az arány. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták: ez nem jelenti azt, hogy az érintettek egyáltalán nem járnak orvoshoz, hanem azt, hogy bizonyos panaszaikkal később vagy egyáltalán nem kérnek segítséget.

A halasztás okai között a teljes mintában 22 százalék említette a magánellátás magas árát, 15 százalék a hosszú várólistát, 10 százalék pedig azt, hogy az adott szakterületen nem volt elérhető orvos. Kilenc-kilenc százalék nem tudta, hová, kihez forduljon pontosan, illetve nem volt ideje az ügyintézésre.

Az ellátáshoz jutást az elérhetőség is nehezítheti: a válaszadók 17 százaléka tapasztalta, hogy nem tudta telefonon elérni a rendelőt vagy az orvost. Minden tizedik felnőtt pedig úgy nyilatkozott, hogy nem tudná, kihez forduljon, ha másnap sürgősen szakorvosra lenne szüksége.

Nem csak pénzbe, szabadnapokba is kerül az orvos

Az elmúlt két évben szakorvoshoz fordulók 26 százaléka egy hónapnál, 10 százaléka három hónapnál is tovább várt a vizsgálatra. A felnőttek 45 százaléka költött magánellátásra az előző 12 hónapban, 7 százalékuknál pedig a orvosra költött összeg meghaladta a 150 ezer forintot is. Az ellátás nem csak pénzbe kerül azonban: az orvoshoz jutás megszervezése közben a munkából is kieshetnek az érintettek. A kutatás válaszadóinak 47 százaléka legalább egy nap szabadságot arra használt fel az utóbbi évben, hogy saját maga vagy valamelyik családtagja orvoshoz jusson.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az időpontok szervezésénél a munkarendhez való igazodás is fontos szempont. A Global Assistance szerint az ügyfelek által leginkább megjelölt idősávokban – például munka előtt vagy után – keresnek elérhető vizsgálatot, amivel csökkenthető a munkából kieső idő.

Szó esett azokról az esetekről is, amikor a beteg nem jelenik meg a lefoglalt vizsgálaton, és előzetesen nem mondja le az időpontját. A szolgáltató tapasztalatai szerint ez az ellátóknak idő- és bevételkiesést okoz, miközben az adott időpontot más beteg is igénybe vehetné.

Az elhangzottak szerint a magánszolgáltatók többféle megoldással próbálják mérsékelni ezt a problémát, például előrefizetéssel vagy a felszabaduló időpontok rövid határidővel történő felajánlásával. A meg nem jelenés azonban az ellátásszervezők és a rendelők számára továbbra is visszatérő nehézség.

Gyors időpontot és érthető leletmagyarázatot szeretnének

A kutatásban azt is megvizsgálták, milyen egészségügyi szolgáltatásokat tartanának értékesnek a válaszadók. A legtöbben, összesen 68 százalék a három–öt munkanapon belül garantált szakorvosi időpontot értékelték négyesre vagy ötösre az ötfokú skálán. Az orvosi leletek érthető elmagyarázását 64 százalék sorolta ebbe a kategóriába.

A 48 órán belül elérhető telemedicinát és e-receptet 51 százalék, az éjjel-nappal hívható telefonos orvosi tanácsadást pedig 49 százalék tartotta értékesnek vagy nagyon értékesnek. A Global Assistance asszisztenciaszolgálatában éppen ezért egészségügyi szakképesítéssel rendelkező munkatársak segítik az ügyfelek eligazodását, emellett külön orvosi telefonos tanácsadásuk is működik.

Az autósok is többnyire az ismerős kapcsolataikra támaszkodnak

A megfelelő segítség megtalálása a felmérés szerint az autósoknak is gondot okozhat: az autóval rendelkezők 53 százaléka akadt el vagy tapasztalt meghibásodást az elmúlt két évben. Az érintettek közül 15 százalék a magas költséget, 14 százalék a segítségre való hosszú várakozást, 13 százalék pedig azt nevezte a legnagyobb bosszúságnak, hogy sokáig tartott elérnie valakit, aki segíteni tudott. A segítséget kérők 9 százaléka négy óránál is tovább várt a segítség megérkezésére.

Az elakadt autósok 39 százaléka elsőként a saját szervizét vagy szerelőjét, 28 százalék ismerősét vagy családtagját kereste. Tizennyolc százalék maga oldotta meg a problémát, 7 százalék környékbeli szakemberhez fordult, 6 százalék saját maga keresett autómentőt. Biztosítója segélyvonalát mindössze 3 százalék hívta elsőként.

Az otthoni javításokkal és a szakemberkereséssel kapcsolatos eredményeket korábbi cikkünkben már részletesen bemutattuk. Eszeritn minden második magyar otthonban szükség volt valamilyen szakemberre az elmúlt két évben, a megfelelő kivitelező megtalálása azonban sok esetben hosszadalmas és eredménytelen volt. A megkérdezettek 17 százaléka nem talált megfelelő szakembert, 46 százalékuk otthonában pedig olyan meghibásodás is van, amelyet hónapok óta nem sikerült kijavítani. A teljes cikket itt lehet elolvasni:

Sokan nem tudják, milyen segítség járhat a biztosításukhoz

A kutatás eredményei szerint a magyaroknak mindössze 17 százaléka tudja pontosan, mit jelent az asszisztenciaszolgáltatás, további 36 százalék pedig többé-kevésbé ismeri a fogalmat. E két csoport tagjainak 73 százaléka az autómentést és az útközbeni segítségnyújtást kapcsolja hozzá, 59 százalék a külföldi betegség vagy baleset esetén nyújtott segítséget, 58 százalék pedig az otthoni szakemberküldést.

Az egészségügyi és egyéb lehetőségek kevésbé ismertek: a fogalmat ismerők 34 százaléka gondolta, hogy telefonos orvosi tanácsot, 29 százaléka, hogy jogi tanácsot is kérhet ilyen szolgáltatás keretében. Az orvosi időpont-szervezést mindössze 25 százalék említette. A kötelező vagy casco biztosítással rendelkezők 38 százaléka azt sem tudta, tartalmaz-e a szerződése asszisztenciaszolgáltatást.

Munkahelyi juttatásként jelentős igény lenne az asszisztenciára

Ha a munkáltatójuk felajánlaná a választás lehetőségét, az alkalmazottak 72 százaléka magánegészségügyi ellátást és szakorvosi időpont-szervezést, 71 százaléka a családtagokra is kiterjedő egészségügyi juttatást, 53 százaléka pedig otthoni szakemberküldést kérne a juttatási csomagjába.

A válaszadók beszámolói alapján azonban ezek a szolgáltatások sok munkahelyen nem érhetők el. Az alkalmazottak 64 százaléka szerint nincs náluk egészségügyi, 72 százaléka szerint autós, 74 százaléka szerint pedig otthoni asszisztencia. Eközben a munkavállalók 34 százaléka úgy nyilatkozott, hogy pár tízezer forintos fizetésemelésnél is többet érne számára, ha vészhelyzetben számíthatna a cége segítségére.