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Biztosítás

Erről a dologról rengeteg magyar autós még mindig nem tud: így lehet spórolni a kötelező biztosításon

Pénzcentrum
2026. november 9. 17:01 2 perc

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a november 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány első hetében a személygépkocsikra átlagosan 32 700 forintos éves díjon kötöttek új szerződést. Ez az összeg három százalékkal marad el az egy éve ilyenkor tapasztalt 33 600 forintos szinttől, vagyis az érintettek idén a korábbinál valamivel kedvezőbb ajánlatok közül válogathatnak.

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Bár a biztosítók között zajló díjversenynek köszönhetően az új szerződések átlagdíja összességében minimális csökkenést mutat, az egyes autósok tapasztalata igen eltérő lehet. Attól függően, hogy például kártörténet, lakóhely vagy akár életkor alapján milyen díjazási szegmensbe tartozik valaki, akár jelentős díjemeléssel vagy éppen az átlagosnál komolyabb díjcsökkenéssel is szembesülhet.

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„Az ügyfelek egyes döntéseikkel maguk is jelentős kgfb-díjcsökkenést érhetnek el” – hangsúlyozta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. Ilyen lépés lehet például az éves díj egy összegben történő rendezése, az átutalásos vagy kártyás díjfizetés választása, illetve a biztosítóval való kapcsolattartás elektronikus úton, e-mailben történő intézése, amelyek vállalásával együttesen akár 20 százaléknál nagyobb kedvezmény is elérhető. A konkrét, személyre szabott aktuális kínálatot a következő hetekben minden érintett gyors, néhány perces kalkulációval megismerheti valamelyik összehasonlító portálon.

A biztosítón keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 73 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél – a K&H-nál, a Genertelnél, a Köbénél, valamint a Signalnál – köti meg az új biztosítását. Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkező autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek.

A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amelyet az érintettek a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton vagy e-mailben.
Címlapkép: Getty Images
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