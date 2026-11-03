Csoda, hogy nem történt tragédia: 244 világháborús bombát találtak egy Üllői úti egy építkezésen

244 második világháborús robbanótestet találtak a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezésen, ahol néhány hete már hatástalanítottak két rombolóbombát. A tűzszerészek munkáját jelentősen megnehezítette, hogy a több évtizedes gránátok és lőszerek egy korábbi megsemmisítési kísérlet miatt szinte teljesen egybeolvadtak.

A Magyar Honvédség tűzszerészeit ismét az Üllői út 404. szám alatti munkálatokhoz riasztották. A múlt pénteki mentesítés során vegyesen kerültek elő szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú katonai eszközök.

A szakemberek többek között 79 szovjet és ugyanennyi német aknavetőgránátot, 10 német repeszgránátot, valamint tucatnyi szovjet kézigránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek mellett mintegy száz kilogramm gyalogsági lőszert, illetve jelentős mennyiségű hüvely- és robbanóanyag-maradványt is találtak.

A mentesítést rendkívül megnehezítette az eszközök állapota. A feltételezések szerint a háború után a robbanótesteket egy gödörbe gyűjthették, majd felgyújtva próbálták megsemmisíteni őket. A hő hatására a gránátok és a maradványok teljesen összetapadtak, így a szétválasztásuk lassú és nehéz feladatnak bizonyult, a katonáknak ugyanis gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba szorult darabokat.

A helyszín nem ismeretlen a szakemberek előtt, hiszen október közepén már hatástalanítottak itt két szovjet FAB–100-as rombolóbombát, amelyek mellől akkor is elszállítottak több mint két tucat egyéb robbanóeszközt.

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A tűzszerészek ismételten felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy ha bárki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, semmiképpen ne mozdítsa el és ne érjen hozzá. Ilyen esetben tartsanak biztonságos távolságot, jelöljék meg a helyszínt, és azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

Címlapkép: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred