2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
forrás: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
Biztosítás

Csoda, hogy nem történt tragédia: 244 világháborús bombát találtak egy Üllői úti egy építkezésen

Pénzcentrum
2026. november 3. 09:02 2 perc

244 második világháborús robbanótestet találtak a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezésen, ahol néhány hete már hatástalanítottak két rombolóbombát. A tűzszerészek munkáját jelentősen megnehezítette, hogy a több évtizedes gránátok és lőszerek egy korábbi megsemmisítési kísérlet miatt szinte teljesen egybeolvadtak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Honvédség tűzszerészeit ismét az Üllői út 404. szám alatti munkálatokhoz riasztották. A múlt pénteki mentesítés során vegyesen kerültek elő szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú katonai eszközök.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek többek között 79 szovjet és ugyanennyi német aknavetőgránátot, 10 német repeszgránátot, valamint tucatnyi szovjet kézigránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek mellett mintegy száz kilogramm gyalogsági lőszert, illetve jelentős mennyiségű hüvely- és robbanóanyag-maradványt is találtak.

A mentesítést rendkívül megnehezítette az eszközök állapota. A feltételezések szerint a háború után a robbanótesteket egy gödörbe gyűjthették, majd felgyújtva próbálták megsemmisíteni őket. A hő hatására a gránátok és a maradványok teljesen összetapadtak, így a szétválasztásuk lassú és nehéz feladatnak bizonyult, a katonáknak ugyanis gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba szorult darabokat.

A helyszín nem ismeretlen a szakemberek előtt, hiszen október közepén már hatástalanítottak itt két szovjet FAB–100-as rombolóbombát, amelyek mellől akkor is elszállítottak több mint két tucat egyéb robbanóeszközt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tűzszerészek ismételten felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy ha bárki robbanótestnek tűnő tárgyat talál, semmiképpen ne mozdítsa el és ne érjen hozzá. Ilyen esetben tartsanak biztonságos távolságot, jelöljék meg a helyszínt, és azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

Címlapkép: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
#biztosítás #Budapest #rendőrség #építkezés #honvédség #bomba #fegyver #világháború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:55
08:44
08:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 2. 16:47
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 2. 12:35
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyh...
Holdblog  |  2026. november 2. 12:00
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézség...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 3.
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2
2 hónapja
Szívhatja a fogát az a háztulaj, aki benézi: ha erre fény derül, egy fillért sem fizet a biztosító
3
2 hónapja
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
4
2 hete
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
5
3 hónapja
Fordulat a brutális M3-ason történt buszbaleset kapcsán: megszólalt a rendőrség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 08:04
Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 07:01
Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika
Agrárszektor  |  2026. november 3. 08:17
Hidegzuhany: tömegesen utasítják el a magyar gazdák pályázatait