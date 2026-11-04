Tízezreket bukhatnak a magyar autósok, ha nem lépnek időben: fontos határidő közeleg

Várhatóan mintegy 70 ezren váltanak biztosítót a november elején kezdődő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampányban, noha az érintettek száma ennek mintegy hét és félszerese. Az autósok jelentős része továbbra sem használja ki a biztosítók közötti versenyben rejlő lehetőségeket, pedig az így elérhető megtakarítás évente átlagosan 12-18 ezer forint lehet.

Várhatóan mintegy 70 ezren váltanak biztosítót a november elején kezdődő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampányban, noha az érintettek száma ennek mintegy hét és félszerese. A biztosítók közötti verseny továbbra is jelentős megtakarítási lehetőségeket kínál: azoknak ugyanúgy, akik több éve fizetik ugyanarra a szerződésre az inflációval évről évre korrigált díjat, mint azoknak, akik abban a hiszemben vannak, hogy évekkel ezelőtt a legkedvezőbb konstrukciót választották ki - írja a SimpleBiztosítás.hu sajtóközleménye.

„A biztosítók évente akár többször is módosíthatják a tarifáló paramétereiket, ezért már a tavalyi állapot sem mond semmit az aktuális kondíciókról” – véli Deák András, a cég vezérigazgatója. Szerinte emiatt érdemes minden évben ellenőrizni, hogy van-e olcsóbb ajánlat a piacon, és nem kell félni a legkedvezőbbtől: a kgfb uniformizált termék, tehát nincs különbség egy kisebb vagy nagyobb biztosító konstrukciója között.

Csökkenő díjak, növekvő költségek

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kgfb-indexe szerint 2026 második negyedévének végén a normál használatú személyautók átlagos éves biztosítási díja 55 521 forint volt, 2,7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A csökkenés Budapesten és vidéken egyaránt megfigyelhető volt, miközben a biztosítók kárráfordításai 10,8 százalékkal emelkedtek. Utóbbi elsősorban a javítási és karbantartási költségek drágulásával függ össze, és arra utal, hogy a biztosítóknak egyre nagyobb költségnyomás mellett kell versenyezniük az ügyfelekért.

„A kötelező biztosítás díját ma már annyi tényező befolyásolja, hogy az országos átlagból szinte lehetetlen megmondani, kinek mennyit kellene fizetnie. Ráadásul az sem biztos, hogy ugyanaz a társaság kínálja a legkedvezőbb feltételeket egy fiatal városi autósnak és egy több évtizede balesetmentesen vezető vidéki üzembentartónak. Éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy általában drágult-e vagy olcsóbb lett a kgfb, hanem az, hogy a saját szerződésünknél találunk-e kedvezőbb ajánlatot” – mondta Deák András.

Nemcsak az számít, milyen autót vezetünk

A biztosítási díjak közötti eltéréseket nem feltétlenül a gépjármű márkája vagy kategóriája magyarázza. Azonos feltételek mellett a nagyobb teljesítményű autókra jellemzően magasabb díjat kell fizetni, de legalább ilyen fontos tényező lehet az üzemben tartó életkora, lakóhelye és kártörténete is. A biztosítói díjszabások alapján a 30-55 éves korosztály általában kedvezőbb helyzetben van, mint a fiatalabb vagy idősebb autósok, míg a nagyvárosi lakóhely jellemzően magasabb díjakkal járhat.

A díjkülönbségeket tovább növelik az egyes biztosítók eltérő kedvezményrendszerei. Ezért az összehasonlításhoz a biztosítók alapdíjai mellett az egyes fizetési és szerződéskötési konstrukciókra is érdemes odafigyelni. És még az sem kizárt, hogy valaki a jelenlegi biztosítójánál, új szerződés megkötésével talál kedvezőbb megoldást.

A biztosításváltás már jórészt online történik

Bár az év végi kampányban évről évre kevesebben váltanak, akik megteszik, azok túlnyomó többsége már az internetet választja. A szakértői becslések szerint az év végi váltások mintegy 85 százaléka online történik. Deák András szerint ez azt mutatja, hogy a digitális ügyintézés egyre kevésbé jelent akadályt: az autósoknak néhány perc alatt össze tudják hasonlítani több biztosító ajánlatát, és a szerződéskötés jelentős része is elintézhető online.

Noha az év végi kampány azokat az üzembentartókat érinti, akiknek a kgfb-szerződése január 1-jén fordul át, a többieknek sem érdemes megfeledkezniük az ajánlatok összehasonlításáról. Az év végén érintett autósoknak legkésőbb december 1-jéig kell felmondaniuk meglévő szerződésüket, míg a többiek az év során, saját fordulónapjukhoz igazodva válthatnak biztosítót, a felmondásra vonatkozó legalább 30 napos határidő betartásával.

A váltással elérhető éves megtakarítás átlagosan 12-18 ezer forint a cég szakértőinek becslése szerint. Ezért is fontos, hogy az autósok ne automatikusan hosszabbítsák meg meglévő szerződésüket: néhány percnyi kalkulációval kiderülhet, hogy a jelenlegi ajánlat továbbra is versenyképes-e, vagy ugyanazért a kötelező biztosításért a következő évben lényegesen kevesebbet is fizethetnének. A kgfb-váltással párhuzamosan érdemes lehet a Casco biztosítást is ellenőrizni, hiszen ebben a szegmensben is jelentős a verseny a biztosítók között.