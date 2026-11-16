Közelít a decemberi határidő: óriási összeget nyerhet az a magyar autós, aki időben lép

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Jelentős megtakarítást és élénk érdeklődést hozott az idei év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány első fele. Az alkuszcégek adatai szerint a díjak átlagosan 29 ezer forint körüli szintre csökkentek, így a biztosítót váltó autósok jelentős része akár több tízezer forintot is spórolhatott az előző évi tarifájához képest.
A még mindig mintegy 700 ezer hazai gépjármű-tulajdonost érintő novemberi kampányidőszakban kimondottan sokan éltek a váltás lehetőségével. A Netrisk adatai alapján a hónap első két hetében a kampányos szerződéskötések száma 26 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket.
A fokozott aktivitás kifizetődőnek bizonyult, hiszen az érintettek átlagosan 16 százalékot spóroltak a korábbi biztosításukhoz képest, így az átlagos éves díjuk 29 ezer forintra mérséklődött. A szerződésüket most újrakötők többsége tapasztalt vezető, csaknem 89 százalékuk a legkedvezőbb, B10-es bónuszfokozattal rendelkezik. Az év végi kampány egyértelműen az idősebb járműállományt érinti, amit jól mutat, hogy a most biztosított autók átlagéletkora meghaladja a 23 évet.
Hasonló tendenciákról számolt be az Insura.hu is, ahol az online kötések átlagdíja a tavaly ilyenkor mért 35 ezer forintról 29 500 forintra esett vissza, miközben másfélszer annyian váltottak biztosítót, mint egy évvel korábban. Az alkuszcég szerint az eddig váltók csaknem kétharmada több mint 10 ezer forintot tudott megtakarítani. Mivel a meglévő biztosítók által megajánlott jövő évi átlagos indexdíj meghaladta a 49 ezer forintot, az ügyfelek a váltással átlagosan 40 százalékos megtakarítást értek el.
Az online felületeken szerződők túlnyomó többsége négy biztosító – a KÖBE, a Genertel, a K&H és a Signal – ajánlatai közül választott. A megkötött szerződések zöme a 2003 és 2007 között gyártott járművekre vonatkozott, a leggyakoribb márkák pedig a Suzuki, az Opel és a Volkswagen voltak.
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Mivel a biztosítók november 11-ig már kiküldték a jövő évi díjakról szóló értesítéseket, az év végi évfordulós ügyfeleknek december 1-jéig van lehetőségük felmondani a meglévő szerződésüket, hogy egy új, kedvezőbb ajánlatot válasszanak.
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