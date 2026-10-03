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királydinnye Az ujjak között a Tribulus terrestris száraz, tüskés magvait tartják. A magvak gömbölyűek, kiemelkedő tüskékkel rendelkeznek, bézs színűek, és egy vékony szárra nőnek. A környező táj homokosnak tűnik, az ujjakon pedig apró
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Aknamezővé változtatja a magyar utakat a királydinnye: a nyári forróság miatt durván elterjedt ez a veszedelmes növény

Pénzcentrum
2026. október 3. 15:46

Országszerte dühös kerékpárosok és elkeseredett gyalogosok bejegyzéseivel teltek meg a közösségi oldalak az utóbbi hetekben. Az első pillantásra ártalmatlan, apró sárga virágú növény, a királydinnye olyan mértékű defekthullámot és bosszúságot okoz Magyarországon, amilyenre évek óta nem volt példa. Ennek a jelenségnek a hátterében is az a pusztító aszály áll, amely annyi más természeti problémát hozott felszínre 2026-ban. A tüskés növény ellenszere, ha összefognak a településen élők és együtt veszik fel a harcot a szúrós veszedelemmel. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A minap a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban számolt be egy kismama arról a kellemetlen esetről, amikor a felújított járdán sétálva babakocsijuk gumiabroncsai három defektet is kaptak a királydinnye tüskéitől. A kismama sérelmezte, hogy a közterületen végzett kaszálást és lombfúvást követően a levágott, szúrós növényi részeket nem gyűjtötték össze, hanem a járdán hagyták, ami jelentős anyagi kárt és bosszúságot okozott a családnak - számolt be a TEOL. A szekszárdi eset azonban korántsem egyedi: a hazai településeken az elmúlt hetekben valóságos defektcunami söpört végig.

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Békéscsabán egy helyi kerékpárszervizben arról számoltak be, hogy mindössze két-három hét alatt körülbelül 150 defektet kellett megjavítaniuk, ami szokatlanul magas szám, hiszen máskor hónapok alatt sem gyűlik össze ennyi. Eleken annyi lakossági panasz érkezett a kerékpárutakra került tüskés termések miatt, hogy a városvezetés soron kívüli takarítást és rendkívüli seprést rendelt el. Hódmezővásárhelyen a helyzet annyira elharapózott, hogy egyes kerékpárutak mentén már külön figyelmeztető táblákat is kihelyeztek a biciklisek védelmében. Pécsről és Makóról szintén folyamatos lakossági bejelentések érkeznek, utóbbi városban pedig a szakemberek tapasztalatai szerint a növény még a rendszeresen kezelt területeken is újra és újra felbukkan.

Debrecenben az elmúlt hetekben nagyszabású mentesítési akció indult a fertőzött közterületeken. Szeptember elején több mint 22 ezer négyzetméternyi, kerékpárutak és járdák menti terület vegyszeres gyomirtását rendelték meg. Ezt követően megkezdődött a növényzet mechanikai eltávolítása is, a levágott növényi maradványokat és tüskéket összegyűjtötték és elszállították - számolt be a Dehír. Ezzel párhuzamosan több mint két tucat debreceni utcában végezték el a kerékpárutak kézi és gépi seprését, hogy a burkolatra került szúrós terméseket minél teljesebben eltávolítsák.

Volt olyan település, ahol annyira elterjedt a királydinnye, hogy csak lakossági összefogással lehetett megszabadulni tőle: Pitvaroson az önkormányzat felhívást tett közzé, amelyben arra kérték a helyieket, hogy segítsenek kiirtani a település utcáiról a szúrós termésével sok bosszúságot okozó királydinnyét - írta meg a Délmagyar. A királydinnyét ugyanis kizárólag kézi munkaerővel lehet hatékonyan irtani, gyűjteni is csak vastag kesztyűben szabad, mert maga a növény is szúrós. A tüskés magokat pedig a cipők talpáról, vagy cipőkre erősített polifoamokról szedegették össze.

A királydinnyét régóta ismerik bizonyos vidékeken, de 2026-ban különösen sok gondot okoz

A királydinnye nem új jövevény Magyarországon: már az 1525-ös hazai botanikai feljegyzésekben is szerepelt, és évszázadok óta jelen van a Kárpát-medencében, elsősorban az alföldi homokos talajokon. A növény úgynevezett ruderális, zavarástűrő faj, amely a kopár, felnyílt, bolygatott területeken – például útszéleken, járdarepedésekben, parkolókban, vasutak mentén és túllegeltetett gyepeken – tud megtelepedni.

A növény kultúrtörténeti szempontból is érdekes: a termés különleges felépítését ellesve az ókorban és a középkorban vassulyom néven olyan haditechnikai eszközt is használtak, amelyet a földre szórva a harci szekerek, elefántok, lovasság és tevék elhárítására vetettek be. Ez a haditechnikát ihlető felépítés az, ami miatt most rengetegen kapnak defektet Magyarországon. 

A királydinnye a magyar írók, költők számára sem volt ismeretlen: Petőfi Sándor Az Alföld című versében így ír: "A csárdánál törpe nyárfaerdő / Sárgul a királydinnyés homokban". Móra Ferenc pedig a Sétálni megy Panka című költeményében említi: "Bújj el lába elül, szúrós királydinnye!"

A nyár vége és az ősz eleje az az időszak, amikor a királydinnye legtöbb bosszúság forrása. Egyes években, mint amilyen az idei is, különösen elszaporodik, amit a hosszan tartó forróság és szárazság okoz. 

Csecserits Anikó, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa szerint a növény idei tömeges elterjedésének hátterében a rendkívül száraz és forró nyári időjárás áll. A királydinnyének ugyanis van egy fontos fiziológiai előnye: C4-es típusú fotoszintézist alkalmaz. Ez a mechanizmus a száraz, kánikulai környezetben hatékonyabb szén-dioxid-megkötést tesz lehetővé, mivel a növény működési optimuma magasabb hőmérsékleten van - írja a Telex

Míg a tartós aszály hatására az évelő fűfélék és más konkurens növények kiégnek és visszaszorulnak, a királydinnye kiválóan bírja a hőséget. Ha a szárazság miatti növényzetvesztés talajbolygatással is párosul, a királydinnye gyorsan elfoglalhatja a megüresedett felületeket. Ugyanakkor az ökológusok szerint ahol az évelő füvek be tudják nőni a területet, és zárt gyep alakul ki, ott a királydinnye képtelen nagy számban megjelenni. Vagyis

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a védekezésben nemcsak a már megjelent növények eltávolítása, hanem a kopár talajfoltok megszüntetése is fontos.

Tudományos és civil összefogás jött létre a királydinnye ellen


A királydinnye elleni küzdelem tudományos és civil szinten is összefogást indított el. Létrejött például a lakosság által frissített kiralydinnye.info elterjedési térkép, ahová bárki bejelentheti a fertőzött útszakaszokat. Viszont a fertőzött szakasz jelentéséhez szükség van helyszíni fotóra, így aki észleli a veszélyes növényt, mindenképp fotózza is le.

A Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke Molnár V. Attila botanikus vezetésével országos kutatást is indított a növény hazai elterjedésének, kártételeinek és a védekezési lehetőségeknek a felmérésére. A botanikusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a fűkaszával végzett nyírás kifejezetten káros lehet, ha túl későn végzik. A talajon laposan elterülő növényt a kasza nehezen kapja el, ha pedig mégis feldarabolja a már beérett termést, azzal csak szétpergeti a magokat, így a következő évben még nagyobb területen terjedhet a gyom.

A hatékony védekezés kulcsa ezért a korai gyomlálás, vagyis a növény eltávolítása még a terméshozás előtt, a már szétszóródott tüskék felgyűjtése, a fenntartó gépek tisztítása, valamint a kopár talajfoltok megszüntetése és zárt fűborítás kialakítása.

Mit tehetnek a kerékpárosok a defektek ellen?

A Magyar Kerékpáros Klub és a szakszervizek több módszert is javasolnak a királydinnye okozta defektek megelőzésére.

  • Maradjunk a burkolaton: lehetőleg ne hajtsunk le az aszfaltról vagy betonról a poros, homokos útszélekre.
  • Azonnali ellenőrzés: ha haladás közben gyanús pattogó hangot hallunk a kerék felől, érdemes azonnal megállni. A tüskét gyakran még azelőtt ki lehet húzni a külső gumiból, mielőtt teljesen átlyukasztaná a belsőt.
  • Defektvédett külső gumi: érdemes kevlárbetétes vagy más speciális defektvédelemmel ellátott külső gumiabroncsot használni.
  • Defektmentesítő szalag: a külső és a belső gumi közé helyezhető műanyag védőszalag fizikai gátat képezhet a tüskék ellen.
  • Defektgátló folyadék: a szelepen keresztül a gumibelsőbe tölthető speciális tömítőfolyadék menet közben képes eltömíteni a kisebb lyukakat.
  • Alapos átvizsgálás defekt után: ha mégis defektet kapunk, a belső cseréje vagy javítása során a külső gumi belső felületét is alaposan ellenőrizni kell. Ha ugyanis a tüske hegye benne marad a külsőben, az új belsőt is könnyen kilyukaszthatja.

 

Címlapkép: Getty Images
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