A közúti forgalom az autópályán naplementekor .
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 14:30

A közlekedési államtitkár jelentős autópálya-fejlesztési terveket jelentett be, köztük az M1-es, M7-es és M3-as bővítését, valamint egy új regionális matricarendszer bevezetését - írta meg a Telex.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az M1-es autópálya mellett az M7-es és M3-as pályák bővítése is megvalósul a következő években. A fejlesztéseket az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hajtja végre saját forrásból és hitelből - tájékoztatott Németh Tamás vezérigazgató. A munkálatok egy 2025-től 2034-ig tartó átfogó infrastruktúra-fejlesztési program részét képezik, amely során új gyorsforgalmi szakaszok is épülnek.

Az M1-es autópálya fejlesztésének részletei szerint 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be a sztráda teljes szakaszára, amely négy vármegyére terjed ki. Ez az érintett vármegyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető.

A konkrét bővítési tervek alapján az M1-es 78 kilométeres szakasza kétszer három sávossá bővül az M0-s és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között. A fejlesztés különlegessége, hogy mindkét oldalon intelligens leállósávot alakítanak ki, amelyek szükség esetén - baleset, útmunkálatok vagy megnövekedett forgalom idején - teljes értékű forgalmi sávként használhatók.

A kivitelezés ütemezése szerint 2028 augusztus végéig az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszát bővítik ki, majd 2029 augusztus végéig befejezik a Concó pihenőig tartó szakaszt. A Hegyeshalomig tartó útszakasz fejlesztésére egy későbbi fázisban kerül sor.
