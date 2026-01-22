Nagyon fontos infó jött az autópályamatricákról: lehet, hogy erről te sem tudtál?

A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében. Az újonnan bevezetett M1 regionális e-matrica nagyjából fele annyiba kerül, mintha az érintett megyékre külön-külön vásárolnák meg a vármegyei jogosultságokat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében arról ír, hogy az M1 regionális e-matrica mindenki számára elérhető. A termék Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatára jogosít.

A társaság igazgatóságának elnöke szerint elsősorban azoknak az autósoknak érdemes megfontolniuk az új matrica megvásárlását, akik tavaly több vármegyei e-matricát is váltottak az érintett térségben.

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát választani idén

– nyilatkozta Bartal Tamás.

Az adatok szerint jelentős számú járműtulajdonos tartozik ebbe a körbe. A 2025-ös statisztikák alapján 288 ezer járműre váltottak legalább két vármegyei matricát a négy felsorolt megyéből. Emellett 23 ezer gépjárműre három, míg 33 ezer autóra mind a négy vármegyére megvásárolták a jogosultságot.

Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- tette hozzá.

Az árképzés egyértelműen az M1 regionális matricát teszi vonzóvá. Egy D1 díjkategóriás járműre szóló vármegyei matrica ára 7190 forint, míg az új regionális termék 15 000 forintba kerül. Vagyis aki korábban mind a négy vármegyére külön vásárolt matricát, és ezért 28 760 forintot fizetett, az most ugyanezt a jogosultságot kevesebb mint a feléért szerezheti meg.

Fontos tisztázni, hogy az M1 regionális matrica nem csupán az M1 autópályára érvényes. Érvényességi területe pontosan megegyezik a négy érintett vármegyei matrica által lefedett úthálózattal. Ez azt jelenti, hogy a megnevezett megyékben minden díjköteles útszakaszon használható. A részletes térképes ábrázolás a nemzetiutdij.hu oldalon, a Térképek menüpontban érhető el.

Az új termék népszerűségét jelzi, hogy január 21-ig már közel 64 ezer darabot értékesítettek belőle. A vásárlók döntő többsége, 94 százaléka hazai rendszámú járműre váltotta ki a matricát, és nagyrészt a személyautókra vonatkozó D1 díjkategóriában (95 százalék). Az értékesítési adatok alapján az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben mintegy 9500 darab fogyott, míg januárban már 54 ezer M1 regionális e-matricát vásároltak.