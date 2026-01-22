2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forgalom az M1-es autópályán.
Autó

Nagyon fontos infó jött az autópályamatricákról: lehet, hogy erről te sem tudtál?

Pénzcentrum
2026. január 22. 11:02

A Magyar Közút felhívja a figyelmet arra, hogy jelentős megtakarítást érhetnek el azok az autósok, akik rendszeresen közlekednek az M1 autópályával érintett négy vármegyében. Az újonnan bevezetett M1 regionális e-matrica nagyjából fele annyiba kerül, mintha az érintett megyékre külön-külön vásárolnák meg a vármegyei jogosultságokat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményében arról ír, hogy az M1 regionális e-matrica mindenki számára elérhető. A termék Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatára jogosít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A társaság igazgatóságának elnöke szerint elsősorban azoknak az autósoknak érdemes megfontolniuk az új matrica megvásárlását, akik tavaly több vármegyei e-matricát is váltottak az érintett térségben.

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát választani idén

– nyilatkozta Bartal Tamás.

Az adatok szerint jelentős számú járműtulajdonos tartozik ebbe a körbe. A 2025-ös statisztikák alapján 288 ezer járműre váltottak legalább két vármegyei matricát a négy felsorolt megyéből. Emellett 23 ezer gépjárműre három, míg 33 ezer autóra mind a négy vármegyére megvásárolták a jogosultságot.

Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- tette hozzá.

Az árképzés egyértelműen az M1 regionális matricát teszi vonzóvá. Egy D1 díjkategóriás járműre szóló vármegyei matrica ára 7190 forint, míg az új regionális termék 15 000 forintba kerül. Vagyis aki korábban mind a négy vármegyére külön vásárolt matricát, és ezért 28 760 forintot fizetett, az most ugyanezt a jogosultságot kevesebb mint a feléért szerezheti meg.

Fontos tisztázni, hogy az M1 regionális matrica nem csupán az M1 autópályára érvényes. Érvényességi területe pontosan megegyezik a négy érintett vármegyei matrica által lefedett úthálózattal. Ez azt jelenti, hogy a megnevezett megyékben minden díjköteles útszakaszon használható. A részletes térképes ábrázolás a nemzetiutdij.hu oldalon, a Térképek menüpontban érhető el.

Az új termék népszerűségét jelzi, hogy január 21-ig már közel 64 ezer darabot értékesítettek belőle. A vásárlók döntő többsége, 94 százaléka hazai rendszámú járműre váltotta ki a matricát, és nagyrészt a személyautókra vonatkozó D1 díjkategóriában (95 százalék). Az értékesítési adatok alapján az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben mintegy 9500 darab fogyott, míg januárban már 54 ezer M1 regionális e-matricát vásároltak.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #autópálya #pest megye #m1-es autópálya #autósok #autópálya-matrica #magyar közút #fejér megye #2025 #győr-moson-sopron megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:18
11:02
10:33
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 22.
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
2026. január 22.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
2026. január 22.
Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek
NAPTÁR
Tovább
2026. január 22. csütörtök
Vince, Artúr
4. hét
Január 22.
A magyar kultúra napja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
2 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 10:12
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Pénzcentrum  |  2026. január 22. 10:06
Ezek a magyar dolgozók brutálisan megszedték magukat az elmúlt években: ők ma közel háromszor annyit keresnek, mint korábban
Agrárszektor  |  2026. január 22. 10:33
Már itt tartunk? Tényleg tönkremegy az a gazda, aki nem változtat?