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„Padova, Olaszország – 2011. július 6.: Nedves, fémes Volkswagen-logó egy autó motorháztetőjén. A Volkswagen egy német, világhírű gépjárműgyártó márka, amelyhez az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a SEAT és az Škoda márk
Autó

Padlóra került a német autóipar: 50 ezer dolgozóját küldi el a Volkswagen

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 09:24

Komoly leépítést jelentett be a Volkswagen-csoport, 50 ezer munkahely megszüntetésére készülnek. A német autógyártót az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok is nehéz helyzetbe hozták. A vállalat a járműválasztékát is felére csökkenti, ettől alacsonyabb költségeket és nagyobb méretgazdaságosságot vár. Konkrét létszámleépítéseket vagy gyárbezárásokat egyelőre nem közöltek. A Volkswagen korábban 2030-ig 100 ezer fős leépítést is tervezett, írja a CNN.

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Az erősödő kínai konkurencia és az amerikai vámok miatt nehéz helyzetbe került Volkswagen-csoport 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, emellett pedig a felére csökkentené a járműmodelljeinek számát. A vállalat konkrét leépítésekről vagy gyárbezárásokról egyelőre nem adott tájékoztatást, azt viszont közölték, hogy németországi üzemeikben mintegy 500 ezer járműnyi többletkapacitás van.

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A németországi alkalmazottak száma már az elmúlt években is jelentősen csökkent: idén júliusban 254 ezren dolgoztak a vállalatnál, három évvel korábban még 275 ezren. A kevesebb modellből a Volkswagen nagyobb darabszámot, alacsonyabb költségeket és hatékonyabb termelést vár.

A vállalat korábban 2030-ig összesen 100 ezer fős leépítést irányzott elő, és négy németországi gyár bezárása is felmerült. A Volkswagen-csoport tíz márkája Németországban 650 ezer, világszerte pedig 3 millió embert foglalkoztat. A BMW és a Mercedes-Benz szintén nehéz helyzetben van, és mindkét gyártó csökkentette 2026-os profitvárakozásait.
Címlapkép: Getty Images
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