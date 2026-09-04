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Padlóra került a német autóipar: 50 ezer dolgozóját küldi el a Volkswagen
Komoly leépítést jelentett be a Volkswagen-csoport, 50 ezer munkahely megszüntetésére készülnek. A német autógyártót az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok is nehéz helyzetbe hozták. A vállalat a járműválasztékát is felére csökkenti, ettől alacsonyabb költségeket és nagyobb méretgazdaságosságot vár. Konkrét létszámleépítéseket vagy gyárbezárásokat egyelőre nem közöltek. A Volkswagen korábban 2030-ig 100 ezer fős leépítést is tervezett, írja a CNN.
Az erősödő kínai konkurencia és az amerikai vámok miatt nehéz helyzetbe került Volkswagen-csoport 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, emellett pedig a felére csökkentené a járműmodelljeinek számát. A vállalat konkrét leépítésekről vagy gyárbezárásokról egyelőre nem adott tájékoztatást, azt viszont közölték, hogy németországi üzemeikben mintegy 500 ezer járműnyi többletkapacitás van.
A németországi alkalmazottak száma már az elmúlt években is jelentősen csökkent: idén júliusban 254 ezren dolgoztak a vállalatnál, három évvel korábban még 275 ezren. A kevesebb modellből a Volkswagen nagyobb darabszámot, alacsonyabb költségeket és hatékonyabb termelést vár.
A vállalat korábban 2030-ig összesen 100 ezer fős leépítést irányzott elő, és négy németországi gyár bezárása is felmerült. A Volkswagen-csoport tíz márkája Németországban 650 ezer, világszerte pedig 3 millió embert foglalkoztat. A BMW és a Mercedes-Benz szintén nehéz helyzetben van, és mindkét gyártó csökkentette 2026-os profitvárakozásait.
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