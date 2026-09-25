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Autó

Rendkívüli bejelentés a magyar autósoknak: automatikusan utalja a tízezreket az állam, mutatjuk a feltételeket

MTI
2026. szeptember 25. 16:25

A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján, azt nem kell külön igényelni - tudatta a NAV pénteken.

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A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ és részletes tájékoztató egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el - közölték.

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A dízeltámogatás a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű autó üzembentartójának jár. A jogosult magánszemélyek - köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is - csak egy autó után kaphatnak támogatást.

A támogatás összege személyenként összesen 20 ezer forint. A jogosultságot a NAV a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan, 4 részletben folyósítja. Akinek a NAV ismeri a bankszámlaszámát, annak az összeg bankszámlára érkezik, akinek nem, az postán kapja meg.

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Címlapkép: Getty Images
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