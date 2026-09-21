Nagyon fontos hírt kaptak a magyar autósok: így kapják meg ez érintettek a dízeltámogatást

Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.

Mindenféle ügyintézés nélkül, automatikusan kapják meg az összesen 20 ezer forintos állami dízeltámogatást a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai. A célzott kompenzáció első részlete szeptember 30-án érkezik meg az érintettekhez - ezt a NAV közölte hétfő reggel.

A tájékoztatás szerint a jogosultaknak semmilyen teendőjük nincs a juttatással kapcsolatban, azaz kérelmet sem kell benyújtaniuk, és adatszolgáltatásra sincs szükség. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár intézi a NAV adatbázisa alapján.

Akiknek az adóhatóság ismeri a bankszámlaszámát, azok átutalással, a többiek pedig postai kézbesítéssel kapják meg az összeget.

A támogatást egyenként 5 ezer forintos részletekben folyósítják. Az intézkedés a korábbi hatósági üzemanyagár visszavezetése helyett egy célzottabb megoldást kínál, amely a kormány adatai szerint mintegy egymillió autótulajdonosnak jelent anyagi segítséget.

A kompenzációt Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, az Országgyűlés pedig néhány nappal később, szeptember 15-én hivatalosan is megszavazta a decemberig tartó támogatási programot.