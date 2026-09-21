2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Nagyon fontos hírt kaptak a magyar autósok: így kapják meg ez érintettek a dízeltámogatást

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 07:23

Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mindenféle ügyintézés nélkül, automatikusan kapják meg az összesen 20 ezer forintos állami dízeltámogatást a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai. A célzott kompenzáció első részlete szeptember 30-án érkezik meg az érintettekhez - ezt a NAV közölte hétfő reggel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tájékoztatás szerint a jogosultaknak semmilyen teendőjük nincs a juttatással kapcsolatban, azaz kérelmet sem kell benyújtaniuk, és adatszolgáltatásra sincs szükség. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár intézi a NAV adatbázisa alapján.

Akiknek az adóhatóság ismeri a bankszámlaszámát, azok átutalással, a többiek pedig postai kézbesítéssel kapják meg az összeget.

Kapcsolódó cikkeink:

A támogatást egyenként 5 ezer forintos részletekben folyósítják. Az intézkedés a korábbi hatósági üzemanyagár visszavezetése helyett egy célzottabb megoldást kínál, amely a kormány adatai szerint mintegy egymillió autótulajdonosnak jelent anyagi segítséget.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kompenzációt Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, az Országgyűlés pedig néhány nappal később, szeptember 15-én hivatalosan is megszavazta a decemberig tartó támogatási programot.
Címlapkép: Getty Images
#autó #NAV #kormány #dízel #üzemanyag #állami támogatás #országgyűlés #magyar államkincstár #autósok #2026 #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:54
09:45
09:32
09:20
09:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
2026. szeptember 20.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
7 napja
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
3
3 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
4 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 09:19
Mi okozta Cindy Crawford 27 éves fiának a halálát? Egészségi problémáiról és kábítószer-használatáról is vallott Presley Gerber
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 06:30
Rém hiteles csalás terjed, autópálya-bírsággal riogatnak a bűnözők: nehogy bedőlj, lenullázzák a bankszámlád
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 09:03
Vagyonokat fizetünk a biohúsokért, pedig nem is az van az állatokkal, mint hinnénk