A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre.
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar autósok: így kapják meg ez érintettek a dízeltámogatást
Lesz, aki postai úton kapja meg négy részletben a támogatást, de utalással is érkezik majd.
Mindenféle ügyintézés nélkül, automatikusan kapják meg az összesen 20 ezer forintos állami dízeltámogatást a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai. A célzott kompenzáció első részlete szeptember 30-án érkezik meg az érintettekhez - ezt a NAV közölte hétfő reggel.
A tájékoztatás szerint a jogosultaknak semmilyen teendőjük nincs a juttatással kapcsolatban, azaz kérelmet sem kell benyújtaniuk, és adatszolgáltatásra sincs szükség. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár intézi a NAV adatbázisa alapján.
Akiknek az adóhatóság ismeri a bankszámlaszámát, azok átutalással, a többiek pedig postai kézbesítéssel kapják meg az összeget.
A támogatást egyenként 5 ezer forintos részletekben folyósítják. Az intézkedés a korábbi hatósági üzemanyagár visszavezetése helyett egy célzottabb megoldást kínál, amely a kormány adatai szerint mintegy egymillió autótulajdonosnak jelent anyagi segítséget.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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A kompenzációt Magyar Péter miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, az Országgyűlés pedig néhány nappal később, szeptember 15-én hivatalosan is megszavazta a decemberig tartó támogatási programot.
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