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Nagy bajba kerülhetnek a magyar autósok: súlyos krízis fenyegetheti a gázolaj-ellátást
Az elmúlt hónapokban drasztikusan, literenként mindössze 17–18 forintra olvadt a hazai dízelpiac ártartaléka, amely korábban védelmet nyújtott a nemzetközi ársokkokkal szemben. A kiskereskedelmi és importbeszerzési árrések eltűnése miatt a hazai töltőállomásokon sokkal gyorsabban megjelenhetnek a külföldi drágulások, miközben az import gazdaságossága és az ország ellátásbiztonsága is veszélybe került - számolt be a Portfolio.
Bár a hazai gázolajárak idei emelkedését elsősorban geopolitikai tényezők – például a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az orosz exporttilalom – indították el, a folyamatok legfőbb következménye a piaci mozgástér beszűkülése lett. Iparági adatok szerint az importbeszerzési ár és a nettó kiskereskedelmi ár közötti teljes ártartalék az év eleji, mintegy 88 forintos szintről augusztusra a töredékére zuhant.
Ez a szűkülés a teljes árképzési láncon végigsöpört. A kiskereskedelmi árrés – amelyből a töltőállomások a működési költségeiket és a nyereségüket fedezik – július végére átmenetileg negatívba fordult, vagyis az átlagos nettó kiskereskedelmi ár a nagykereskedelmi ár alá esett. Hasonlóan drámai helyzet alakult ki a nagykereskedelmi és az importbeszerzési árak viszonylatában: míg januárban és februárban még közel 40 forintos tartalék volt a rendszerben, ez a különbség márciusra, majd egy tavaszi konszolidációt követően nyár közepére ismét eltűnt. Augusztusra ugyan minimálisan visszaépült az ártartalék, de meg sem közelítette a korábbi szinteket.
A 2026-os év áremelkedéseit sokkal inkább a nemzetközi késztermékpiac mozgása hajtotta, mintsem a forint árfolyama vagy a nyersolaj drágulása. A nyári hónapokban a gázolaj ára látványosan elszakadt a nyersolajétól, a finomítói árrés – vagyis a gázolaj és a nyersolaj ára közötti különbség – pedig történelmi csúcsra emelkedett.
Mivel a korábbi tartalékok szinte teljesen felszívódtak, a magyar piac importvonzereje őszre rendkívül sérülékennyé vált. Egy esetleges újabb nemzetközi árugrás vagy forintgyengülés azonnal és fokozottan érezteti majd a hatását a hazai kutakon, a piac pedig egyre érzékenyebben reagál majd a globális változásokra. A legfőbb kérdés mostantól az, hogy egy ennyire kifeszített rendszerben milyen árszint képes még garantálni a zavartalan hazai termékellátást.
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