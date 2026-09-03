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„Padova, Olaszország – 2011. július 6.: Nedves, fémes Volkswagen-logó egy autó motorháztetőjén. A Volkswagen egy német, világhírű gépjárműgyártó márka, amelyhez az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a SEAT és az Škoda márk
Világ

Kiszivárogtak a belső adatok: döbbenetes oka van annak, hogy bedőlhet a Volkswagen

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 16:44

Kiszivárgott belső adatok szerint a Volkswagen németországi gyártási költségei több mint négyszeresen meghaladják a kínai üzemekét, ami miatt a konszern vezérigazgatója radikális lépésekre, akár négy hazai gyár bezárására készül. A vállalat és a teljes német autóipar jövőjét meghatározó átalakítási programról pénteken dönthet a felügyelőbizottság, miközben a válság már a tőkepiacokon is súlyos következményekkel jár - írta meg a Portfolio.

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Egy frissen nyilvánosságra került jelentés rávilágít arra, miért vált fenntarthatatlanná a Volkswagen németországi termelése. Az emdeni üzemben egyetlen autó előállítása több mint négyszer annyiba kerül, mint a kínai Tiencsinben lévő gyárban. A drasztikus eltérést a hatszoros német bérköltség, az egy dolgozóra jutó lényegesen alacsonyabb termelékenység, valamint a kiugróan magas betegállomány okozza. Ezek a mutatók egyértelműen indokolják, miért tervezi a menedzsment az évi mintegy félmillió autót kitevő európai kapacitásfelesleg leépítését.

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Sorsdöntő napok várnak a vállalatra, ugyanis Oliver Blume vezérigazgató pénteken terjeszti a felügyelőbizottság elé átfogó költségcsökkentési programját. A tervek szerint a zwickaui, az emdeni és a hannoveri üzem, valamint az Audi neckarsulmi gyára is bezárhat, ami összesen mintegy 130 ezer munkahelyet veszélyeztet.

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Mivel a vezetés, valamint a munkavállalói és a részvényesi oldal között eddig nem született kompromisszum, megállapodás hiányában a csomag egy rendkívüli közgyűlés elé kerülhet. Ez a lépés példátlan lenne a német gazdaságtörténetben, és nyílt konfliktust robbanthat ki a dolgozók, a menedzsment, valamint a vállalatban különleges szavazati jogokkal rendelkező Alsó-Szászország tartománya között.

A németországi gyártást a magas munkaerő- és energiaköltségek, az alacsony kapacitáskihasználtság, az elektromos átállás terhei, valamint a kínai szereplők támasztotta éles árverseny együttesen hozta nehéz helyzetbe. Mivel egyelőre nem látszik, miként lehetne a német üzemek versenyképességét a kínai szintre emelni, a válság a tőkepiacokon is érezteti a hatását. A német autógyártók tőzsdei súlya folyamatosan csökken: a Volkswagen részvényárfolyama idén eddig 30, az elmúlt öt évben pedig 64 százalékot zuhant. Ennek következtében komoly esély van arra, hogy a szeptemberi indexfelülvizsgálat során mind a Volkswagen, mind a BMW kikerül az 50 legnagyobb európai tőzsdei vállalatot tömörítő Euro Stoxx 50 indexből.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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