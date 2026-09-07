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Autó

Közel négyéves csúcson a dízel ára, muszáj lesz felkészülni: egyre nagyobb bajban az autósok

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 15:40

Tovább drágultak az üzemanyagok Magyarországon, a 95-ös benzin literenkénti átlagára 617 forintra, míg a gázolajé 697 forintra emelkedett. A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el - írta a Portfolio.

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A múlt pénteki adatokhoz képest a benzin 8, a gázolaj pedig 9 forinttal lett drágább a hazai kutakon. A jelentős áremelkedés hátterében a nemzetközi dízelpiac rendkívüli szűkössége áll, aminek egyértelmű jele, hogy az európai finomítói árrés nemrégiben történelmi csúcsot döntve hordónként 89 dollár fölé ugrott.

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A globális folyamatokat több tényező együttes hatása alakítja. A drágulást elsősorban az orosz dízelexport korlátozása, az ottani finomítók termeléskiesése, valamint a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek hajtják, amelyek mostanra közvetlenül beépültek a hazai üzemanyagárakba is.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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