A The Times értesülései szerint akár 4000 munkahely is megszűnhet a következő két évben a brit luxusautógyártónál.
Közel négyéves csúcson a dízel ára, muszáj lesz felkészülni: egyre nagyobb bajban az autósok
Tovább drágultak az üzemanyagok Magyarországon, a 95-ös benzin literenkénti átlagára 617 forintra, míg a gázolajé 697 forintra emelkedett. A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el - írta a Portfolio.
A múlt pénteki adatokhoz képest a benzin 8, a gázolaj pedig 9 forinttal lett drágább a hazai kutakon. A jelentős áremelkedés hátterében a nemzetközi dízelpiac rendkívüli szűkössége áll, aminek egyértelmű jele, hogy az európai finomítói árrés nemrégiben történelmi csúcsot döntve hordónként 89 dollár fölé ugrott.
A globális folyamatokat több tényező együttes hatása alakítja. A drágulást elsősorban az orosz dízelexport korlátozása, az ottani finomítók termeléskiesése, valamint a Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek hajtják, amelyek mostanra közvetlenül beépültek a hazai üzemanyagárakba is.
Újabb üzemanyag-drágulás jöhet a magyar kutakon szeptember második hetében
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.
A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak.
A Volkswagen 50 ezer munkahelyet szüntet meg, miközben a járműválasztékát is felére csökkenti.
Ennek nem fognak örülni a magyar autósok: hiába lett kevesebb a kgfb-díj, máshol folyik ki a pénz a zsebükből
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos éves díja közel 3 százalékkal csökkent idén június végén az előző év azonos időszakával összevetve.
Augusztusban 12 980 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 30 százalékos bővülést jelent a tavaly augusztusi 9 974-es mennyiséghez képest.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Több mint 95 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot az év első nyolc hónapjában, miközben minden tizedik új autó kínai volt
Rendkívüli fordulat a magyar használtautó-piacon: hirtelen visszaesett a kereslet, de ennek sokan örülhetnek
A nyári szabadságolások csúcsidőszaka átmeneti mérséklődést hozott a hazai használtautó-piac vásárlói aktivitásában
Lassan valósággá válik a német rémálom: végleg térdre kényszeríthetik a kínaiak a Mercedest és a Volkswagent
A korábban sikeres üzleti modell összeomlása miatt a német gyártók drasztikus leépítésekre, gyárbezárásokra és fejlesztési központjaik Kínába költöztetésére kényszerülnek
A döntést azzal indokolják, hogy az elmúlt időszakban a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak alakulása egyre inkább elszakadt egymástól
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja.
A kínai technológiai óriás ugyanis megerősítette, hogy 2027 második felében kezdi meg járművei forgalmazását a kontinensen.
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
A magyar adórendszer évente mintegy 450 milliárd forintos rejtett állami támogatással, illetve adókieséssel ösztönzi a céges autók magáncélú használatát.
A súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt elrendelt leállás mindaddig érvényben marad, amíg a vállalat nem orvosolja a szabálytalanságokat.
A Renault feltámasztotta egyik legismertebb modelljét, a legendás 4-est, amely ezúttal már teljesen elektromos hajtással és crossoveres karosszériával tért vissza.
Húzós időszak vár a magyar autósokra: komoly összeget bukhat, aki ezt az egy dolgot benézi az utakon
2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, ami 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált 6650-es értéket.
Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni
A kínai autógyártók már nemcsak az alacsonyabb áraikkal, hanem a technológiai fejlesztések tempójával is komoly kihívást jelentenek az európai autóiparnak.