Közel négyéves csúcson a dízel ára, muszáj lesz felkészülni: egyre nagyobb bajban az autósok

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Tovább drágultak az üzemanyagok Magyarországon, a 95-ös benzin literenkénti átlagára 617 forintra, míg a gázolajé 697 forintra emelkedett. A dízel ára ezzel a feszes nemzetközi piaci helyzet miatt csaknem négyéves, 2022 decembere óta nem látott csúcsot ért el - írta a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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