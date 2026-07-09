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The launch viewed behind some ocotillo along Highway 78 east of Old Kane Springs Road in Borrego Springs, California. According to the maps, this area is just barely outside of the boundaries of Anza- Borrego Desert State Park.The
Világ

Új luxusőrület söpör végig az Egyesült Államokon: szabályosan harcolnak ezekért a mesterséges intelligencia új gazdagjai

Pénzcentrum
2026. július 9. 15:43

A mesterségesintelligencia-startupok térnyerésének és a SpaceX tőzsdei bevezetésének köszönhetően keletkezett új vagyonok jelentősen felpörgették a magánrepülőgépek iránti keresletet. A technológiai szektor befektetői tömegesen vásárolnak üzleti célú repülőgépeket, amivel az iparág az AI-boom egyik legkorábbi nyertesévé vált. Az adatok alapján ráadásul 2026-ban San Francisco áll majd a nagy amerikai metropoliszok magánrepülőgép-forgalmi növekedésének élén.

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Amanda Applegate clevelandi, légiközlekedésre szakosodott ügyvéd a múlt hónapban kénytelen volt lemondani a szokásos szabadságáról. Ennek oka, hogy a mesterségesintelligencia-cégekből és a SpaceX-ből kiáramló hatalmas vagyonhullám a magánrepülők vásárlása felé terelte a technológiai befektetőket, ami miatt az ügyvédet elárasztotta a repülőgép-adásvételi szerződésekkel járó papírmunka. A hirtelen keresletnövekedést néhány jelentős iparági exit, azaz sikeres cégeladás és tőzsdei bevezetés váltotta ki. Elon Musk SpaceX nevű vállalata, amelyhez az xAI mesterségesintelligencia-cég is kapcsolódik, a tőzsdei bevezetése során rekordösszegű, 85,7 milliárd dolláros tőkét vont be, ezzel pedig eddig soha nem látott vagyont teremtett az alkalmazottak és az alapítók számára. A piacon a következő nagy nyilvános részvénykibocsátások az Anthropic és az OpenAI részéről várhatóak.

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A SpaceX és más mesterségesintelligencia-vállalkozások kockázatitőke-befektetői, vezetői, korai alkalmazottai, valamint a közelgő tőzsdei bevezetéseket menedzselő befektetési bankárok ezt az újonnan szerzett vagyont egyre inkább a magánrepülésre költik. Applegate tapasztalatai szerint rohamosan nő azok száma, akik megengedhetik maguknak ezt a luxust. Saját cégénél, a repülőgép-tranzakciókra szakosodott Soar Aviation Lawnál idén eddig 25 százalékos forgalomnövekedést regisztráltak - tudósított a Reuters.

Sokak számára a magánrepülés világába a különböző klubtagságok vagy az osztott tulajdonú repülési programok jelentik a belépőt, mielőtt saját gépet vásárolnának. A Jetnet adatai szerint a részarányos tulajdonosi programok keretében végrehajtott repülések száma világszerte 11,8 százalékkal növekedett 2026 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A saját tulajdonú magángépekkel teljesített repülések száma ezzel párhuzamosan 13,4 százalékkal emelkedett, ami a menetrend szerinti járatokkal kapcsolatos növekvő elégedetlenséget is jól mutatja.

A jelenlegi vásárlási láz jól ismert mintát követ, hiszen a jelentős vagyonosodási mérföldkövek, mint a tőzsdei szárnyalás, a részvénykibocsátások vagy a vállalatfelvásárlások, történelmileg mindig fokozták a magánrepülés iránti keresletet. A Jetnet statisztikái szerint például az ezredfordulós dotkomlufi idején az üzleti repülőgépek átadása 24 százalékkal ugrott meg. A Flexjet megfigyelései alapján az önerőből meggazdagodott, első generációs vagyonosok jelentősen fiatalítják a vevőkört. Ráadásul a várható kifizetésekre sokan már szinte biztos tényként tekintenek, így egyesek még a tényleges tranzakció lezárása előtt megkötik a nagy értékű üzleteket.

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Egy kaliforniai repülőgép-bróker arról számolt be, hogy az elmúlt fél-egy évben több, a SpaceX-hez köthető ügyfele is jelentős összegeket költött el nála. Míg egy évtizeddel ezelőtt a technológiai szektorból érkező ügyfelek a forgalmának csupán egyötödét adták, ma már mintegy háromnegyedét teszik ki, és rendkívül gyorsan vásárolják fel a korlátozottan elérhető luxusgépeket. Az Anthropicnak és az OpenAI-nak is otthont adó San Franciscóban nőtt a leggyorsabban a magánrepülőgép-forgalom a nagy amerikai metropoliszok közül, június közepéig hozzávetőleg 11 százalékkal. A texasi Brownsville közelében fekvő SpaceX-kilövőállomás melletti repülőtér forgalma pedig 177 százalékkal, 97 felszállásra ugrott a tőzsdei bevezetés időszakában.

A piac olcsóbb szegmenseiben is erőteljes fellendülés tapasztalható. A Jet Linx forgalma május végéig 60 százalékkal bővült, különösen Texas államban, ahol a 17 500 dolláros belépő tagsági díjjal vagy 250 000 dolláros előleggel elérhető repülőkártya-programok értékesítése ugrott meg San Antonióban, Dallasban és Austinban. A Mercury Jets nevű chartercégnél a technológiai vezetők részéről mutatkozó kereslet kétszámjegyű növekedést mutatott, ráadásul a SpaceX tőzsdére lépése után olyan ügyfelek is megkeresték őket, akik korábban még sosem vettek igénybe magánrepülést. Az óránkénti bérleti díjak jelenleg 1500 és 18 500 dollár között mozognak, míg egy saját repülőgép megvásárlása modelltől függően 6 és 70 millió dollár közötti kiadást jelenthet.
Címlapkép: Getty Images
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