Ezt rengeteg magyar elrontja a kocsijával, egy apró mulasztás, ami tönkreteheti a motort: milliós kár lehet a vége

A legtöbb autós csak akkor foglalkozik a hűtőrendszerrel, amikor már kigyullad valamelyik figyelmeztető lámpa. Pedig a hűtőfolyadék rendszeres ellenőrzése és időben történő cseréje segíthet megelőzni a motor túlmelegedését és a költséges javításokat. A német autóklub szakértői összegyűjtötték, milyen gyakran érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadékot, mire kell figyelni az utántöltésnél, és mit tehetünk, ha a motor menet közben túlmelegszik.

A legtöbb autós rendszeresen ellenőrzi a motorolajat vagy az ablakmosó folyadékot, a hűtőfolyadék állapotára azonban kevesen fordítanak figyelmet. Pedig a hűtőrendszer hibája akár súlyos motorkárosodáshoz is vezethet, amelynek javítása több százezer forintos tétel lehet.

A szakértők szerint érdemes időről időre ellenőrizni a hűtőfolyadék szintjét, még akkor is, ha a modern autók figyelmeztető rendszerekkel vannak felszerelve. A folyadékszint ugyanis lassan csökkenhet anélkül, hogy a műszerfalon hibajelzés jelenne meg. Ennek oka lehet például egy apró szivárgás vagy a műanyag alkatrészeken keresztüli természetes párolgás - hívta fel a figyelmet az ADAC.

Erre utalhat a hűtőfolyadék szivárgása

Ha az autó alatt színes folyadékfoltok jelennek meg, vagy az utastérben édeskés szagot érezni, az a hűtőrendszer szivárgására utalhat. A problémát akár egy megrágott gumicső, egy hibás vízpumpa vagy a hengerfejtömítés meghibásodása is okozhatja.

A szakemberek azt javasolják, hogy 15-30 ezer kilométerenként ellenőrizzük a kiegyenlítő tartályban található folyadékszintet. A legtöbb szerviz az időszakos karbantartás során ezt egyébként is megteszi.

Csak hideg motornál szabad ellenőrizni

A hűtőfolyadék ellenőrzését és utántöltését kizárólag hideg motornál szabad elvégezni. Üzemi hőmérsékleten a rendszer nyomás alatt áll, ezért a tartály kupakjának lecsavarása súlyos égési sérüléseket okozhat.

A motortérben található hűtőfolyadék-tartály oldalán általában „Min” és „Max” jelölések mutatják az elfogadható szintet. Hideg motornál a folyadéknak e két jelzés között kell lennie. Ha a szint rövid időn belül ismét csökken, mindenképpen érdemes szervizhez fordulni.

Nem mindegy, milyen folyadék kerül a rendszerbe

A hűtőfolyadék nem egyszerűen vízből áll. A keverék desztillált vizet, monoetilén-glikolt és különböző korróziógátló adalékanyagokat tartalmaz. Ezek nemcsak a fagyás ellen védenek, hanem megakadályozzák a motor és a hűtőrendszer alkatrészeinek korrózióját is.

A gyártók különböző szabványokat alkalmaznak, ezért többféle hűtőfolyadék-típus létezik, például G11, G12, G12+ vagy G13. Az autóhoz megfelelő típust mindig a kezelési útmutató alapján kell kiválasztani.

A szakértők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a G11 és a G12 típusú hűtőfolyadékokat nem szabad összekeverni, mert romolhat a korrózióvédelem hatékonysága.

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Mit tegyünk vészhelyzetben?

Ha útközben a hűtőfolyadék szintje kritikusan lecsökken, és nincs kéznél a megfelelő folyadék, ideiglenesen vízzel is pótolható a hiányzó mennyiség. Később azonban helyre kell állítani a gyártó által előírt keverési arányt.

A legjobb választás a desztillált víz, de szükséghelyzetben a motor védelme érdekében a vízutántöltés is jobb megoldás, mint a folyadékhiány miatti túlmelegedés.

Túlmelegedett a motor? Azonnal állj meg

Ha a műszerfalon kigyullad a hűtőfolyadék figyelmeztető lámpája vagy a motor hőmérséklete veszélyesen megemelkedik, a lehető leghamarabb félre kell állni. A motorháztető felnyitásával gyorsítható a hűlés, de a rendszer kupakját csak lehűlt állapotban szabad levenni.

Amennyiben a folyadékszint megfelelő, a jármű alacsony terheléssel még eljuthat a legközelebbi szervizig, de a figyelmeztető jelzéseket folyamatosan figyelni kell.

Télen a fagyállóra is figyelni kell

A hűtőfolyadék nemcsak a túlmelegedést akadályozza meg, hanem a téli fagyok ellen is véd. Közép-európai körülmények között a rendszernek legalább mínusz 25 Celsius-fokig biztosítania kell a fagyvédelmet.

A fagyálló képesség egyszerű mérőműszerrel ellenőrizhető, amely néhány ezer forintért beszerezhető benzinkutakon, autósboltokban vagy barkácsáruházakban.

A rendszeres ellenőrzés néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor jelentősen csökkentheti egy költséges motorjavítás kockázatát.