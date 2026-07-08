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Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid: megérkezett a funkció, amelyre minden vonatos közlekedő várt

Pénzcentrum
2026. július 8. 18:30

Új funkcióval bővült a MÁVPlusz alkalmazás, amelynek köszönhetően a felhasználók immár valós időben, térképen követhetik a vonatok, a HÉV-ek és egyes buszjáratok aktuális helyzetét, valamint az esetleges késéseket. A jelentős utastájékoztatási fejlesztést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a Facebookon.

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A tárcavezető tájékoztatása szerint az applikáció menetrendi fülén már elérhetők a Vonatinfó adatai. A térképes felületen a vonatok, a HÉV-szerelvények és a vasútvillamosok mellett regionális nézetben a helyközi autóbuszok is megjelennek, pontosan mutatva a menetrendtől való eltéréseket. Több város helyi közösségi közlekedését is integrálták a rendszerbe, így ezek a járművek is nyomon követhetők, az állomások és járatok megtalálását pedig egy új keresőfunkció teszi egyszerűbbé. Az újdonságok eléréséhez mindössze frissíteni kell az alkalmazást.

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Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az alig néhány hét alatt kidolgozott rendszer lényegesen többet nyújt, mint az elődje, a Lázár János által tavaly nyáron leállított információs platform. A miniszter bírálta elődjét, kiemelve, hogy Lázár minisztersége alatt a hazai közlekedés rossz irányba haladt, mivel a korábbi vezetés a vasút problémáit nem megoldani, hanem eltitkolni igyekezett.

A hivatalba lépése óta eltelt mintegy ötven nap eredményeit összegezve Vitézy emlékeztetett arra, hogy ismét működik az EMIG vonatkövető rendszer és a Vonatinfó, emellett döntés született a részletes késési statisztikák nyilvánosságra hozataláról is. A MÁVPlusz fejlesztése a jövőben is folytatódik, a tervek szerint hamarosan láthatóvá válnak a járműtípusok és a pályaszámok, továbbfejlesztik a keresőt, és további hibajavításokat is elvégeznek.
Címlapkép: Getty Images
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