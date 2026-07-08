2026. július 8. szerda Ellák
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
horváth éva, baleset, kórház, műtét
Szórakozás

Súlyos betegséggel küzd a magyar zenészlegenda: nagyobb a baj, mint elsőre hitték, rengeteget fogyott a kórházban

Pénzcentrum
2026. július 8. 15:42

Továbbra is kórházban kezelik Szolnoki Pétert, a Bon-Bon együttes 56 éves frontemberét. Bár az énekes májusban még színpadra lépett a zenekar harmincadik jubileumi koncertjén, június közepe óta az összes fellépésük elmaradt. Egy névtelenséget kérő kollégája szerint a baj jóval nagyobb, mint azt eleinte gondolták, így a zenész egyelőre biztosan nem térhet még vissza a színpadra - írta meg a Blikk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közönség számára a májusi nagykoncerten még semmi sem utalt arra, hogy komoly egészségügyi probléma állna a háttérben. A lap szerint Szolnoki Péter a tőle megszokott energiával és odaadással zenélte végig a fellépést, bár az utóbbi időben készült felvételeken már egyértelműen látszott rajta a jelentős súlyvesztés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sikeres jubileumi koncert után egy hónappal azonban a zenekar hivatalos közleményben tudatta a rajongókkal, hogy hetekre le kell mondaniuk a fellépéseiket az énekes kórházi kezelése miatt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a zenész a legjobb kezekben van.

A napokban egy neve elhallgatását kérő zenésztárs nyilatkozott a helyzetről, megerősítve, hogy a látható fogyás ellenére ők maguk sem sejtették, mennyire súlyos a probléma. Elmondása szerint a színpadi visszatérés egyelőre fel sem merülhet, mivel az énekes továbbra is kórházi ápolásra szorul. Ahogy mondta, a barátok és a kollégák mindannyian aggódnak érte, és közösen szorítanak a mielőbbi felépüléséért.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #fogyás #betegség #szórakozás #énekes #koncert #zenész #kezelés #bulvár #zenekar #visszatérés

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
1 órája
Mielőbbi jobbulást és teljes gyógyulást kívánok!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:05
16:54
16:41
16:31
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 8.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
2026. július 8.
Óriási csapdahelyzet a magyar gazdaságban: korai örülni az erős forintnak, rengeteg munkahely belerokkanhat
2026. július 8.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
2 hete
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
4
4 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 16:31
Ingyenes ajándékot kapnak a magyarok az egyik legnépszerűbb telefonos alkalmazásban: igényelni se kell, automatikusan jár
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 16:03
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Agrárszektor  |  2026. július 8. 16:28
Másodvetés a kertben: itt a lista, ezeket a zöldségeket most is ültetheted