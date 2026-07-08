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Súlyos betegséggel küzd a magyar zenészlegenda: nagyobb a baj, mint elsőre hitték, rengeteget fogyott a kórházban
Továbbra is kórházban kezelik Szolnoki Pétert, a Bon-Bon együttes 56 éves frontemberét. Bár az énekes májusban még színpadra lépett a zenekar harmincadik jubileumi koncertjén, június közepe óta az összes fellépésük elmaradt. Egy névtelenséget kérő kollégája szerint a baj jóval nagyobb, mint azt eleinte gondolták, így a zenész egyelőre biztosan nem térhet még vissza a színpadra - írta meg a Blikk.
A közönség számára a májusi nagykoncerten még semmi sem utalt arra, hogy komoly egészségügyi probléma állna a háttérben. A lap szerint Szolnoki Péter a tőle megszokott energiával és odaadással zenélte végig a fellépést, bár az utóbbi időben készült felvételeken már egyértelműen látszott rajta a jelentős súlyvesztés.
A sikeres jubileumi koncert után egy hónappal azonban a zenekar hivatalos közleményben tudatta a rajongókkal, hogy hetekre le kell mondaniuk a fellépéseiket az énekes kórházi kezelése miatt, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a zenész a legjobb kezekben van.
A napokban egy neve elhallgatását kérő zenésztárs nyilatkozott a helyzetről, megerősítve, hogy a látható fogyás ellenére ők maguk sem sejtették, mennyire súlyos a probléma. Elmondása szerint a színpadi visszatérés egyelőre fel sem merülhet, mivel az énekes továbbra is kórházi ápolásra szorul. Ahogy mondta, a barátok és a kollégák mindannyian aggódnak érte, és közösen szorítanak a mielőbbi felépüléséért.
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