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Csodálatos strand Vai, strand Kréta szigetén, Görögország
Utazás

Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel

Pénzcentrum
2026. június 29. 06:24

Görögország jelentősen szigorította a lakóautós utazás szabályait: az új törvény gyakorlatilag tiltja a vadkempingezést, és a parkolást is korlátozza a tengerpartokon, erdőkben és régészeti területeken. A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak, így a spontán éjszakázás a tengerparton a legtöbb esetben már nem járható út.

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A Görögországba lakóautóval érkezőknek tavaly óta jelentősen szigorúbb szabályrendszerrel kell számolniuk: az új, 5170/2025-ös törvény gyakorlatilag felszámolja a vadkempingezést, és a parkolást is szigorúan korlátozza. A hatóságok célja a természeti területek, a kulturális örökség és a hivatalos kempingek védelme - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub.

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Az új szabályozás értelmében lakóautóval tilos megállni vagy kempingezni többek között:

  • strandokon és tengerparti sávokban
  • erdőkben és erdőszéleken
  • régészeti lelőhelyeken

A rendelkezés a magánterületekre is kiterjed: több lakóautó elhelyezése csak megfelelő kereskedelmi engedéllyel lehetséges.

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Parkolás: 24 órás korlát és kijelölt helyek

A módosított közúti szabályok a parkolást is érintik: lakott területen belül a 7,5 méternél hosszabb lakóautók legfeljebb 24 óráig állhatnak egy helyben, a kisebb járművekre nem vonatkozik fix időkorlát. Lakott területen kívül csak kijelölt parkolókban vagy a KRESZ által engedélyezett útmenti helyeken lehet megállni

Fontos, hogy a hatóságok különbséget tesznek parkolás és kempingezés között: utóbbi gyakorlatilag csak hivatalos helyeken megengedett.

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A szabályok megszegése komoly szankciókkal járhat. A kiszabható büntetések:

  • körülbelül 300 euró személyenként (kb. 106 000 forint)
  • bírósági eljárás esetén akár 3000 euróig terjedő pénzbírság (kb. 1 065 000 forint)
  • súlyos esetben akár három hónap szabadságvesztés.

A hatóságok szerint a szigorítás célja a túlhasználat visszaszorítása és a szabályos kempingek működésének védelme.

A szakértők szerint a legfontosabb változás, hogy a spontán tengerparti éjszakázás gyakorlatilag megszűnik lehetőségként. A lakóautós turistáknak érdemes előre tervezniük, és kizárólag hivatalos kempingeket vagy kijelölt állóhelyeket használniuk, mivel a tiltott területeken történő megállás már rövid távon is bírságot vonhat maga után.
Címlapkép: Getty Images
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