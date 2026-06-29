Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel

Görögország jelentősen szigorította a lakóautós utazás szabályait: az új törvény gyakorlatilag tiltja a vadkempingezést, és a parkolást is korlátozza a tengerpartokon, erdőkben és régészeti területeken. A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak, így a spontán éjszakázás a tengerparton a legtöbb esetben már nem járható út.

A Görögországba lakóautóval érkezőknek tavaly óta jelentősen szigorúbb szabályrendszerrel kell számolniuk: az új, 5170/2025-ös törvény gyakorlatilag felszámolja a vadkempingezést, és a parkolást is szigorúan korlátozza. A hatóságok célja a természeti területek, a kulturális örökség és a hivatalos kempingek védelme - hívta fel a figyelmet a Német Autóklub.

Az új szabályozás értelmében lakóautóval tilos megállni vagy kempingezni többek között:

strandokon és tengerparti sávokban

erdőkben és erdőszéleken

régészeti lelőhelyeken

A rendelkezés a magánterületekre is kiterjed: több lakóautó elhelyezése csak megfelelő kereskedelmi engedéllyel lehetséges.

Parkolás: 24 órás korlát és kijelölt helyek

A módosított közúti szabályok a parkolást is érintik: lakott területen belül a 7,5 méternél hosszabb lakóautók legfeljebb 24 óráig állhatnak egy helyben, a kisebb járművekre nem vonatkozik fix időkorlát. Lakott területen kívül csak kijelölt parkolókban vagy a KRESZ által engedélyezett útmenti helyeken lehet megállni

Fontos, hogy a hatóságok különbséget tesznek parkolás és kempingezés között: utóbbi gyakorlatilag csak hivatalos helyeken megengedett.

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A szabályok megszegése komoly szankciókkal járhat. A kiszabható büntetések:

körülbelül 300 euró személyenként (kb. 106 000 forint)

bírósági eljárás esetén akár 3000 euróig terjedő pénzbírság (kb. 1 065 000 forint)

súlyos esetben akár három hónap szabadságvesztés.

A hatóságok szerint a szigorítás célja a túlhasználat visszaszorítása és a szabályos kempingek működésének védelme.

A szakértők szerint a legfontosabb változás, hogy a spontán tengerparti éjszakázás gyakorlatilag megszűnik lehetőségként. A lakóautós turistáknak érdemes előre tervezniük, és kizárólag hivatalos kempingeket vagy kijelölt állóhelyeket használniuk, mivel a tiltott területeken történő megállás már rövid távon is bírságot vonhat maga után.