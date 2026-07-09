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Itt a Lidl bejelentése, átalakul sokak kedvenc terméke: ezt már ne keresd a polcokon
Friss arculatot kap az Alesto, a Lidl magvakból és aszalt gyümölcsökből álló márkája. A stratégiai átalakítás célja egy egységesebb és karakteresebb márkaidentitás megteremtése. Ennek köszönhetően az Alesto klasszikus kínálata egy modern, a minőséget, a valódi élvezetet és a tudatos termékválasztékot ötvöző koncepcióvá alakul át, amely hozzájárul a tudatos táplálkozás támogatásához.
Legyen szó edzés előtti feltöltődésről, munka közbeni természetes nassolásról vagy egy filmnézéshez választott finomságról, az Alesto minden alkalomra kínál megfelelő alternatívát. A gondosan összeállított termékkínálatban natúr, pörkölt és olajos magvak, változatos magvakból álló mixek, valamint kiváló minőségű aszalt gyümölcsök is megtalálhatóak.
„Az Alesto megújításával olyan márkát építünk, amely a nassolás élményét állítja a középpontba, és változatos kínálatával mindenki számára tartogat valami különlegeset. Célunk, hogy könnyedséget vigyünk a mindennapokba a gondtalan nassolás és széles választék révén. Mindezt a Lidl alapértékeire, vagyis az átláthatóságra, a megbízhatóságra és a minőségre építjük” – mondta Sebastian Hein, a Lidl Stiftung & Co. KG márkaigazgatója.
Több növényi fehérje: Fókuszban a Planetary Health Diet
Az Alesto megújulása nemcsak a márka megjelenésében hoz változást, hanem szorosan kapcsolódik a Lidl fenntarthatósági törekvéseihez is. A vállalat “Tudatos Táplálkozás” stratégiájának célja a növényi alapú alternatívák népszerűsítése, valamint az egészséges és fenntartható táplálkozás támogatása, ennek érdekében a Lidl a termékkínálatát a Planetary Health Diet bolygóbarát egészséges étrendhez igazítja.
A Lidl Magyarország 2030-ig 15%-ra szeretné növelni a növényi eredetű fehérjeforrások arányát teljes kínálatában az állati eredetű fehérjeforrásokhoz viszonyítva 2022-höz képest. Ebben kiemelt szerepet kapnak az olajos magvak, amelyek az Alesto választékának meghatározó elemei. Az olajos magvak értékes telítetlen zsírsavakat, növényi fehérjét és élelmi rostot tartalmaznak, így ideális részét képezik a kiegyensúlyozott étrendnek. A dió például természetes omega-3 zsírsavforrás, míg a mandula és a kesudió jelentős magnéziumtartalommal rendelkezik. Az Alesto így egyszerre kínál ízletes nassolási élményt és értékes tápanyagokat a változatos táplálkozáshoz.
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Németországi feldolgozás, kiemelkedő minőség
A márka magas minőségének hátterében professzionális beszerzési csapat és korszerű technológia áll. A legtöbb termékalapanyag a származási országokban történő gondos kiválasztást követően a Schwarz Csoporthoz tartozó Solent ultramodern rheinei és übach-palenbergi (Németország) üzemeibe kerül, ahol feldolgozzák és csomagolják őket.
Mivel – a termesztést kivéve – a gyártási folyamat jelentős része a Schwarz Csoporton belül zajlik, a vállalat minden lépésnél biztosítani tudja a magas minőségi követelményeket és a hatékony működést. Ennek köszönhetően az Alesto termékek mindig frissen és kiváló minőségben kerülnek a Lidl üzleteinek polcaira.
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