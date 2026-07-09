Mindössze 3,9 fokot mértek Szikszón csütörtök hajnalban, ezzel megdőlt a 64 éves országos hidegrekord.
Komoly ellenfelet kapott a budapesti olimpiarendezés: India végleg beszállt, ennyit az esélyekről?
India hivatalosan is megerősítette rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai játékokra. Narendra Modi miniszterelnök kijelentette, hogy az ország teljes erőbedobással készül a pályázatra, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megújult kiválasztási folyamatának megfelelően halad az előkészületekkel.
A közel másfél milliárd lakosú ázsiai nagyhatalom, India bízik abban, hogy megfelel a NOB múlt hónapban bejelentett új irányelveinek. A rendező helyszínről a bizottság 2029 közepén dönt egy háromlépcsős folyamat végén: az első körben, a nyilvánosság elől elzárva zajlanak az egyeztetések a lehetséges érdeklődőkkel, majd 2027 márciusától célzott párbeszéd kezdődik a kiválasztott pályázókkal, akiket a NOB illetékes testülete többek között helyszíni szemlék alapján értékel.
A folyamat középső szakaszában, 2028 végén a NOB egy vagy több preferált rendezőjelöltet választ ki; a versenyben maradóknak ekkor hivatalos garanciákat kell nyújtaniuk, miközben tovább finomíthatják elképzeléseiket. A végső szavazást 2029 közepén tartják, ahol ismét döntő szerep hárul majd a szervezet tagságára.
India több városban bonyolítaná le a játékokat, hogy az esemény országos mozgalommá váljon. A központ Ahmedábád lenne, ahol az atlétikai, kosárlabda-, röplabda-, sportlövő-, tenisz-, valamint a vizes és városi sportágak versenyeit rendeznék meg. Az infrastruktúra fejlesztése ráadásul az olimpiai tervektől függetlenül is zajlik.
A többi sportágnak más-más városok adnának otthont. Mumbai rendezné az ország legnépszerűbb sportágának számító krikettversenyeket, míg Púnéban a kajak-kenu, Bhopálban az evezés, Bhubanésvarban pedig a gyeplabda kapna helyet. Utóbbi térség egyébként a 2030-as Nemzetközösségi Játékoknak is otthont ad.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A 2036-os olimpia megrendezése iránt India mellett többek között Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik. A legutóbbi nyári játékokat 2024-ben Párizsban tartották, míg a 2028-as olimpiának Los Angeles, a 2032-esnek pedig Brisbane ad majd otthont. A pénzcenturmon korábban elemzést készítettünk arról, mekkora terhet jelentene Magyarországnak egy esetleges olimpiarendezés, ezt a cikket, ide kattintva olvashatod el újra:
A kanadai popsztár olyan világhírű előadókhoz csatlakozik, mint Madonna, Shakira és a BTS.
Máris sorompóba lépett az UEFA a NOB ellen: eszük ágában sincs visszaengedni az oroszokat, érik az újabb sportbotrány?
Az UEFA kész megakadályozni az orosz csapatok visszatérését a nemzetközi labdarúgásba, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ideiglenesen feloldotta az ország kizárását a nemzetközi versenyekről.
Három EP-képviselő szerint kimondottan rosszat tesz a fair play és a sport üzenetének, ha az amerikai elnök beleszól a világbajnokság lefolyásába.
Az idei, 48 csapatosra bővített labdarúgó-világbajnokság 104 mérkőzése rendkívül hosszú, akár 165 órányi képernyőidőt is jelenthet a szurkolóknak.
Nagyon fontos bejelentést tett az MLSZ: hamarosan indul a harc a Magyar Kupáért, idén ez a menetrend
Mivel a lebonyolítási rendszer nem változott, az élvonalbeli és a másodosztályú együttesek csak a szeptemberi, harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz.
A döntést éles kritikák fogadták, ráadásul több nagy sportszövetség egyelőre nem hajlandó visszaengedni az orosz versenyzőket.
Néhány norvég labdarúgó betegséggel küzd a szombati, Anglia elleni világbajnoki negyeddöntő előtt - ezt a szövetségi kapitány is megerősítette.
A tréner az előző szezon második felében még a Real Madrid vezetőedzőjeként dolgozott, de José Mourinho érkezésével nem volt maradása.
Döbbenetes kasza a világbajnokság a magyar fogadóknak: ezekkel nyerték eddig a legtöbbet a Tippmixkirályok
A labdarúgó-világbajnokság mérkőzései iránti fogadói érdeklődés jócskán felülmúlja a budapesti Bajnokok Ligája-döntő adatait.
Itt vannak a 2026-os Forma-1 Magyar Nagydíj trófeái: ezeket a gyönyörű porcelánokat osztják ki a versenyzőknek
Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma–1-es Magyar Nagydíjat a negyvenéves Hungaroring.
Öt óra tizenöt perces, végletekig kiélezett, ötszettes csatában győzte le Dovak Djokovics Felix Auger-Alassime-ot a wimbledoni tenisztornán.
Hivatalos panaszt nyújtott be az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség a FIFA-hoz François Letexier francia játékvezető és stábja ellen.
A zimbabwei futballista öccsével tartott a templomba, amikor ismeretlenek tüzelni kezdtek rá - írta meg a BBC.
A magyar bajnok Győr labdarúgócsapata kedden az izlandi Víkingur otthonában kezdi meg a Bajnokok Ligája-selejtezőt a 2026/27-es szezonban.
A hétszeres világbajnok, aki sajátcsapata a Ferrari megbízhatóságát méltatja, korábbi csapatára irányította a figyelmet a szezon elején jelentkező technikai problémák miatt.
A magyar női válogatott kapitánya, Csiszár Henrietta két évre írt alá a Matracosoknál.
Az egyiptomi válogatott először jutott túl a világbajnokság csoportkörén, majd büntetőpárbajban győzte le Ausztráliát. A nyolcaddöntőben azonban óriási feladat vár rájuk.
Reagált a rasszista támadásra Kylian Mbappé: nem teszi zsebre a paraguayi politikus, amit tőle kapott
Egy szenátor állt bele minősíthetetlen módon a franciák kapitányába, ám a válasz szinte egy percet se késett.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.