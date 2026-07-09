Komoly ellenfelet kapott a budapesti olimpiarendezés: India végleg beszállt, ennyit az esélyekről?

India hivatalosan is megerősítette rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiai játékokra. Narendra Modi miniszterelnök kijelentette, hogy az ország teljes erőbedobással készül a pályázatra, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megújult kiválasztási folyamatának megfelelően halad az előkészületekkel.

A közel másfél milliárd lakosú ázsiai nagyhatalom, India bízik abban, hogy megfelel a NOB múlt hónapban bejelentett új irányelveinek. A rendező helyszínről a bizottság 2029 közepén dönt egy háromlépcsős folyamat végén: az első körben, a nyilvánosság elől elzárva zajlanak az egyeztetések a lehetséges érdeklődőkkel, majd 2027 márciusától célzott párbeszéd kezdődik a kiválasztott pályázókkal, akiket a NOB illetékes testülete többek között helyszíni szemlék alapján értékel.

A folyamat középső szakaszában, 2028 végén a NOB egy vagy több preferált rendezőjelöltet választ ki; a versenyben maradóknak ekkor hivatalos garanciákat kell nyújtaniuk, miközben tovább finomíthatják elképzeléseiket. A végső szavazást 2029 közepén tartják, ahol ismét döntő szerep hárul majd a szervezet tagságára.

India több városban bonyolítaná le a játékokat, hogy az esemény országos mozgalommá váljon. A központ Ahmedábád lenne, ahol az atlétikai, kosárlabda-, röplabda-, sportlövő-, tenisz-, valamint a vizes és városi sportágak versenyeit rendeznék meg. Az infrastruktúra fejlesztése ráadásul az olimpiai tervektől függetlenül is zajlik.

A többi sportágnak más-más városok adnának otthont. Mumbai rendezné az ország legnépszerűbb sportágának számító krikettversenyeket, míg Púnéban a kajak-kenu, Bhopálban az evezés, Bhubanésvarban pedig a gyeplabda kapna helyet. Utóbbi térség egyébként a 2030-as Nemzetközösségi Játékoknak is otthont ad.

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A 2036-os olimpia megrendezése iránt India mellett többek között Magyarország, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik. A legutóbbi nyári játékokat 2024-ben Párizsban tartották, míg a 2028-as olimpiának Los Angeles, a 2032-esnek pedig Brisbane ad majd otthont. A pénzcenturmon korábban elemzést készítettünk arról, mekkora terhet jelentene Magyarországnak egy esetleges olimpiarendezés, ezt a cikket, ide kattintva olvashatod el újra: