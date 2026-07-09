Itt a kormány rezsibejelentése: a távhővel fűtőket érinti 2026-ban, erről mindenkinek tudnia kell

A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart, ahol várhatóan több, az elmúlt napokban napirendre került bel- és külpolitikai ügy is előkerül. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.

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Bejelentették, hogy a kormány társadalmi egyeztetésre küldi az Arachne kockázatkezelő rendszer kötelező alkalmazásáról szóló szabályozást. Az uniós forrásokhoz kapcsolódó jogállamisági vállalás részeként bevezetendő informatikai eszköz célja az agrártámogatásoknál felmerülő visszaélések, összeférhetetlenségek és korrupciós kockázatok azonosítása, valamint egy egységesen dokumentált és ellenőrizhető kockázatkezelési gyakorlat kialakítása.

A kormány arról is döntött, hogy a „javításhoz való jog” uniós szabályait magyar jogba ülteti át. Az EU-ban 2026. július végétől érvényes előírások szerint a gyártóknak és forgalmazóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a javítás lehetőségét minden olyan terméknél, amely még javítható, és ésszerű áron hozzáférhetővé kell tenniük a szükséges alkatrészeket és tartozékokat. A kormány szerint ez a fogyasztók érdekeit védi, és környezetvédelmi szempontból is előnyös, mert a javítást ösztönzi az új termék vásárlása helyett.

Megújulhat az agrárkamara működése és választási rendszere: az Agrár- és Élelmiszeripari Minisztérium 53 szakmai szervezettel egyeztetett, és egy kivételével mindenki támogatta a politikamentesebb kamarai működés irányát. A tervek között szerepel a választási rendszer átalakítása, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása, a miniszteri törvényességi felügyelet bevezetése, valamint a kamarai dolgozók díjazásának megszüntetése.

A kormány 25,9 milliárd forinttal tölti fel a távhőkasszát, hogy fenntartható maradjon a lakossági távhőárak finanszírozása. A rögzített díjak miatt a szolgáltatók bevételei ma már csak a költségeik mintegy 40 százalékát fedezik, a fennmaradó részt a távhőkassza biztosítja. A döntés nem érinti a lakossági távhődíjakat, a rezsicsökkentés fenntartását szolgálja.