A lakosok is jelezhetik, hol gyanítanak azbesztszennyezést, a Greenpeace folyamatosan frissíti a térképet.
Itt a kormány rezsibejelentése: a távhővel fűtőket érinti 2026-ban, erről mindenkinek tudnia kell
A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart, ahol várhatóan több, az elmúlt napokban napirendre került bel- és külpolitikai ügy is előkerül. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük.
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Bejelentették, hogy a kormány társadalmi egyeztetésre küldi az Arachne kockázatkezelő rendszer kötelező alkalmazásáról szóló szabályozást. Az uniós forrásokhoz kapcsolódó jogállamisági vállalás részeként bevezetendő informatikai eszköz célja az agrártámogatásoknál felmerülő visszaélések, összeférhetetlenségek és korrupciós kockázatok azonosítása, valamint egy egységesen dokumentált és ellenőrizhető kockázatkezelési gyakorlat kialakítása.
A kormány arról is döntött, hogy a „javításhoz való jog” uniós szabályait magyar jogba ülteti át. Az EU-ban 2026. július végétől érvényes előírások szerint a gyártóknak és forgalmazóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a javítás lehetőségét minden olyan terméknél, amely még javítható, és ésszerű áron hozzáférhetővé kell tenniük a szükséges alkatrészeket és tartozékokat. A kormány szerint ez a fogyasztók érdekeit védi, és környezetvédelmi szempontból is előnyös, mert a javítást ösztönzi az új termék vásárlása helyett.
Megújulhat az agrárkamara működése és választási rendszere: az Agrár- és Élelmiszeripari Minisztérium 53 szakmai szervezettel egyeztetett, és egy kivételével mindenki támogatta a politikamentesebb kamarai működés irányát. A tervek között szerepel a választási rendszer átalakítása, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása, a miniszteri törvényességi felügyelet bevezetése, valamint a kamarai dolgozók díjazásának megszüntetése.
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A kormány 25,9 milliárd forinttal tölti fel a távhőkasszát, hogy fenntartható maradjon a lakossági távhőárak finanszírozása. A rögzített díjak miatt a szolgáltatók bevételei ma már csak a költségeik mintegy 40 százalékát fedezik, a fennmaradó részt a távhőkassza biztosítja. A döntés nem érinti a lakossági távhődíjakat, a rezsicsökkentés fenntartását szolgálja.
Milliárdos átrendeződés az Otthon Start lakáshiteleknél: váratlan dolog derült ki, ami rengeteg család pénzét érinti
A programok indulása óta ez a kamattámogatás közel egy százalékponttal csökkent.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Mikor ideális megházasodni? Mikor érdemes először saját lakást vásárolni? És létezik-e egyáltalán olyan életkor, amikor már „késő” új fejezetet nyitni az életben? Mutatjuk!
A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon, ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak
Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít.
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át.
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott
A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás
Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés.
Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban.
A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, illetve az ipari és logisztikai ingatlanok iránti érdeklődés határozza meg.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
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Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
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A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.