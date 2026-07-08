Az idei, 48 csapatosra bővített labdarúgó-világbajnokság 104 mérkőzése rendkívül hosszú, akár 165 órányi képernyőidőt is jelenthet a szurkolóknak.
Bármelyik magyarral megtörténhet: életbevágó dologról dönthetnek az orvosok a fejed felett, ha ezt nem teszed meg időben
Amikor egy súlyos betegség vagy baleset miatt bárki cselekvőképtelenné válik, kezelőorvosai döntenek arról, milyen életmentő, életfenntartó ellátásokat kap. Hiába szerette volna a beteg másképp, akkor már nem tud dönteni. Az élő végrendelettel viszont előre meghatározhatja, hogy ha valamikor esetleg cselekvőképtelenné válna, milyen egészségügyi ellátásokat fogad el és melyeket utasít vissza, például mesterséges táplálást, lélegeztetést, újraélesztést - hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.
Míg egy hagyományos végrendeletben vagyonunk sorsát tudjuk elrendezni, az élő végrendeletben arról tudunk dönteni, hogyan kezelhetnek minket, ha egy baleset vagy súlyos betegségünk miatt elveszítjük a döntési képességünket, például tartós eszméletvesztés, súlyos demencia vagy előrehaladott, gyógyíthatatlan betegség esetén, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint megfelelő egészségügyi ellátás mellett is gyógyíthatatlan és a halálunkhoz vezet.
Emellett lehetőség van arra is, hogy valaki előre rendelkezzen egyes életfenntartó vagy életmentő beavatkozások visszautasításáról arra az esetre, ha gyógyíthatatlan betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni képtelenné válna, illetve fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem lennének enyhíthetők.
Az úgynevezett élő végrendeletben – pontosan: előzetes egészségügyi rendelkezésben – a cselekvőképes ember szigorú törvényi feltételek mellett előre meghatározhatja, milyen vizsgálatokat vagy beavatkozásokat utasít vissza arra az esetre, ha később cselekvőképtelenné válna.
Az Egyesült Államokban és több európai országban már elterjedt az élő végrendelet, sokan előre kikötik, milyen kezeléseket fogadnak el vagy utasítanak vissza, és az elmúlt néhány évben Magyarországon is egyre gyakrabban készítenek közjegyző segítségével ilyen közokiratot.
Sokan azért készítik el, hogy ne a hozzátartozóiknak kelljen a kórházi ágy mellett meghozniuk a legnehezebb döntést. Másoknak az élő végrendelet biztonságot ad, hogy egy komoly beavatkozásról nem tudnak úgy dönteni helyettük, ahogy ők nem szeretnék. Hiszen így az orvosok ismerik a beteg akaratát, és tiszteletben kell tartaniuk azt.
Mit lehet előre rögzíteni az élő végrendeletben?
Élő végrendeletben több konkrét kérdésről rendelkezhetünk. A legfontosabbak:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- Megnevezhetjük konkrétan azokat a kezeléseket, vizsgálatokat, életfenntartó beavatkozásokat, amelyeket bizonyos állapotokban nem szeretnénk, ha rajtunk elvégeznének (például tartós lélegeztetés, mesterséges táplálás). Akár visszautasíthatjuk az összes ilyen kezelést vagy csak néhányat.
- Rögzíthetjük, milyen egészségi állapotban nem kérünk már életet meghosszabbító terápiát (például ha önellátásra tartósan képtelenné válunk, vagy a fájdalom megfelelő gyógyszeres kezelés mellett sem enyhül).
- Dönthetünk arról, hogy csak meghatározott betegségek (pl. súlyos baleset, előrehaladott daganatos betegség) esetén érvényesek ezek a visszautasítások.
Ki döntsön, és ki ne döntsön helyettünk
Megjelölhetjük azt a hozzátartozónkat vagy ismerősünket, cselekvőképes személyt –, aki akkor dönthet helyettünk, ha mi már nem vagyunk döntésképes helyzetben. Ő az, aki helyettes döntéshozóként az orvosokkal tartja a kapcsolatot, megkapja a részletes tájékoztatást, és az élő végrendeletben rögzített keretek között beleegyezhet vagy visszautasíthat bizonyos kezeléseket helyettünk. Persze érdemes neki kapaszkodót adni, beszélni vele, elmondani a félelmeinket, határainkat, és azt, hogyan szeretnénk, hogy a nehéz helyzetekben döntsön.
Az élő végrendeletben emellett ki is zárhatunk bárkit abból, hogy helyettünk döntsön vagy tájékoztatást kapjon az állapotunkról. A beteg arra is jogosult, hogy meghatározza, kik kaphatnak tájékoztatást az állapotáról, illetve kiket zár ki ebből.
Élő végrendeletet közjegyző által készített közokiratba kell foglalni. A közjegyző az okiratkészítés során meggyőződik arról, hogy a nyilatkozatot tevő saját akaratából és jognyilatkozat-tételre képes állapotban jár el, másrészt közérthetően elmagyarázza, milyen következményei lehetnek az egyes döntéseinknek.
Az okiratot érdemes magunknál tartani, másrészt háziorvosunknak átadni, és a családtagoknak is megmutatni, hiszen akkor lesz rá szükség, amikor mi nem leszünk tudatunknál. Saját élő végrendeletünket bármikor módosíthatjuk vagy akár vissza is vonhatjuk egy közjegyző segítségével, akár azért, mert egészségi állapotunk megváltozott vagy egyszerűen csak meggondoltunk magunkat.
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
Július elsejétől új hazai hulladékgazdálkodási szabályozás lépett életbe, amely megtiltja a tíz tömegszázaléknál nagyobb műanyagtartalmú, egyszer használatos italtartó poharak forgalmazását.
Komoly drogszigort lengetett be Hegedűs Zsolt: több mint egy tucat új szer kerülhet fel a tiltólistára
módosítás célja, hogy a Magyarországon még nem azonosított, de más európai uniós tagállamokban már megjelent dizájnerdrogok minél hamarabb tiltólistára kerüljenek.
Az azonosított növényvédő szerek 56 százaléka ráadásul a különösen veszélyes peszticidek csoportjába tartozik.
Tömegével lepik el a magyarok az orvosi rendelőket: ilyen sérüléseket még az orvosok se láttak, egyre több van belőlük
Az elektromos rollerek elterjedésével robbanásszerűen megnőtt a súlyos, gyakran új típusú sérülések száma.
Nem eszi meg a gyereked a zöldséget, gyümölcsöt? Itt a tuti tipp, hogyan szoktasd rá az egészséges ételekre!
A szülői példamutatás alapvetően meghatározza, hogy mit tartanak természetesnek a gyermekek.
Újabb szomorú mutató, amiben Magyarország előzi az egész világot: nincs mese, van okunk az aggodalomra?!
Mi foglalkoztatja ma leginkább az embereket? Az infláció, a háborúk, a gazdasági bizonytalanság, esetleg az egészségügy? Mutatjuk!
Óriási csapdába sétálhat bele, aki egyszer a magánegészségügyet választja: pár hónap alatt összejön a milliós csekk, visszaút nincs
A házaspár nehéz döntés elé került, hiszen választhatták a hetekig vagy hónapokig tartó várakozást az állami egészségügyben, vagy dönthettek a magánszektor mellett.
Három stratégiai témát tekintettek át: a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét.
Első ránézésre úgy tűnhet, hogy Magyarországon nincs gond a gyógyszerellátással, a háttérben azonban jelentős átalakulás zajlik. Mi történik? Mutatjuk!
Tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma Magyarországon: tavaly már alig több mint 60 ezer volt az országban.
Azonnali cselekvésre utasította Magyar Péter Hegedűs Zsoltot: a magyar egészségügy legnagyobb problémáját oldanák meg
A probléma hatékony kezelése a kormány egyik legfontosabb egészségügyi vállalása, amellyel a kampányígéretekkel összhangban 2027 végére el akarják érni.
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
A szalmonellafertőzés jellemzően hasmenéssel, lázzal, hasi fájdalommal, émelygéssel és hányással jár.
Ügyeletes gyógyszertárak a Balaton mellett júliusban: itt lesz nyitva patika a tó közelében esti órákban és a hétvégéken
Balaton mellett nyaralók számára az esti órákban, illetve hétvégén több lehetőség is adott a nagyobb városokban, de akár helyben is találhatunk nyitva lévő patikát.
Kiadták az orvosok a figyelmeztetést: súlyos szövődményt okozhat a rengeteg magyar által használt orrspray
A gyakorlatban a szakértők azt javasolják, hogy a kezelést már a pollenszezon kezdete előtt mintegy két héttel érdemes elkezdeni.
Figyelmeztetést adtak ki a magyar orvosok: ezért kellene azonnal elvenni a képernyőt a legkisebbektől
Hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás- és beszédfejlődését
Arra buzdítja a felhasználókat, hogy ha találkoznak a megtévesztő tartalmakkal, azonnal jelentsék az érintett profilokat.
Sokkoló adat látott napvilágot az állami egészségügyből: rengeteg magyar maradhat ellátás nélkül emiatt
A szakértő élesen bírálta a felelős vezetőket.
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
Az alapítvány történetéről, programjairól Simon Detti, a Bátor Tábor regionális ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.