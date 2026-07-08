Bármelyik magyarral megtörténhet: életbevágó dologról dönthetnek az orvosok a fejed felett, ha ezt nem teszed meg időben

Amikor egy súlyos betegség vagy baleset miatt bárki cselekvőképtelenné válik, kezelőorvosai döntenek arról, milyen életmentő, életfenntartó ellátásokat kap. Hiába szerette volna a beteg másképp, akkor már nem tud dönteni. Az élő végrendelettel viszont előre meghatározhatja, hogy ha valamikor esetleg cselekvőképtelenné válna, milyen egészségügyi ellátásokat fogad el és melyeket utasít vissza, például mesterséges táplálást, lélegeztetést, újraélesztést - hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Míg egy hagyományos végrendeletben vagyonunk sorsát tudjuk elrendezni, az élő végrendeletben arról tudunk dönteni, hogyan kezelhetnek minket, ha egy baleset vagy súlyos betegségünk miatt elveszítjük a döntési képességünket, például tartós eszméletvesztés, súlyos demencia vagy előrehaladott, gyógyíthatatlan betegség esetén, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint megfelelő egészségügyi ellátás mellett is gyógyíthatatlan és a halálunkhoz vezet.

Emellett lehetőség van arra is, hogy valaki előre rendelkezzen egyes életfenntartó vagy életmentő beavatkozások visszautasításáról arra az esetre, ha gyógyíthatatlan betegsége következtében önmagát fizikailag ellátni képtelenné válna, illetve fájdalmai megfelelő gyógykezeléssel sem lennének enyhíthetők.

Az úgynevezett élő végrendeletben – pontosan: előzetes egészségügyi rendelkezésben – a cselekvőképes ember szigorú törvényi feltételek mellett előre meghatározhatja, milyen vizsgálatokat vagy beavatkozásokat utasít vissza arra az esetre, ha később cselekvőképtelenné válna.

Az Egyesült Államokban és több európai országban már elterjedt az élő végrendelet, sokan előre kikötik, milyen kezeléseket fogadnak el vagy utasítanak vissza, és az elmúlt néhány évben Magyarországon is egyre gyakrabban készítenek közjegyző segítségével ilyen közokiratot.

Sokan azért készítik el, hogy ne a hozzátartozóiknak kelljen a kórházi ágy mellett meghozniuk a legnehezebb döntést. Másoknak az élő végrendelet biztonságot ad, hogy egy komoly beavatkozásról nem tudnak úgy dönteni helyettük, ahogy ők nem szeretnék. Hiszen így az orvosok ismerik a beteg akaratát, és tiszteletben kell tartaniuk azt.

Mit lehet előre rögzíteni az élő végrendeletben?

Élő végrendeletben több konkrét kérdésről rendelkezhetünk. A legfontosabbak:

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Megnevezhetjük konkrétan azokat a kezeléseket, vizsgálatokat, életfenntartó beavatkozásokat, amelyeket bizonyos állapotokban nem szeretnénk, ha rajtunk elvégeznének (például tartós lélegeztetés, mesterséges táplálás). Akár visszautasíthatjuk az összes ilyen kezelést vagy csak néhányat.

Rögzíthetjük, milyen egészségi állapotban nem kérünk már életet meghosszabbító terápiát (például ha önellátásra tartósan képtelenné válunk, vagy a fájdalom megfelelő gyógyszeres kezelés mellett sem enyhül).

Dönthetünk arról, hogy csak meghatározott betegségek (pl. súlyos baleset, előrehaladott daganatos betegség) esetén érvényesek ezek a visszautasítások.

Ki döntsön, és ki ne döntsön helyettünk

Megjelölhetjük azt a hozzátartozónkat vagy ismerősünket, cselekvőképes személyt –, aki akkor dönthet helyettünk, ha mi már nem vagyunk döntésképes helyzetben. Ő az, aki helyettes döntéshozóként az orvosokkal tartja a kapcsolatot, megkapja a részletes tájékoztatást, és az élő végrendeletben rögzített keretek között beleegyezhet vagy visszautasíthat bizonyos kezeléseket helyettünk. Persze érdemes neki kapaszkodót adni, beszélni vele, elmondani a félelmeinket, határainkat, és azt, hogyan szeretnénk, hogy a nehéz helyzetekben döntsön.

Az élő végrendeletben emellett ki is zárhatunk bárkit abból, hogy helyettünk döntsön vagy tájékoztatást kapjon az állapotunkról. A beteg arra is jogosult, hogy meghatározza, kik kaphatnak tájékoztatást az állapotáról, illetve kiket zár ki ebből.

Élő végrendeletet közjegyző által készített közokiratba kell foglalni. A közjegyző az okiratkészítés során meggyőződik arról, hogy a nyilatkozatot tevő saját akaratából és jognyilatkozat-tételre képes állapotban jár el, másrészt közérthetően elmagyarázza, milyen következményei lehetnek az egyes döntéseinknek.

Az okiratot érdemes magunknál tartani, másrészt háziorvosunknak átadni, és a családtagoknak is megmutatni, hiszen akkor lesz rá szükség, amikor mi nem leszünk tudatunknál. Saját élő végrendeletünket bármikor módosíthatjuk vagy akár vissza is vonhatjuk egy közjegyző segítségével, akár azért, mert egészségi állapotunk megváltozott vagy egyszerűen csak meggondoltunk magunkat.