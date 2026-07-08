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Na, ez nem jött jókor: beteg a fél norvég keret az angol meccs előtt, ennyi volt nekik a vébé?
Ståle Solbakken hozzátette, hogy játékosai szerencsére már gyógyulófélben vannak, a légkondi és a rengeteg utazás gyengíthette meg őket kissé.
Norvégia vasárnap az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztatta a nyolcaddöntőben egy 2-1-es győzelemmel, amelyben Erling Haaland két gólja játszotta a kulcsszerepet, míg Neymar késői tizenegyese már csak a szépítésre volt elég. Néhány órával később Anglia Mexikóvárosban 3-2-re győzte le a házigazdát Jude Bellingham duplájával és Harry Kane büntetőjével - így a két csapat a negyeddöntőben csap össze szombaton, közép-európai idő szerint este tizenegykor.
Ugyanakkor a norvég válogatott nem biztos, hogy teljesen egészséges kerettel várhatja a mérkőzést. A szövetségi kapitány kedden elárulta, hogy több játékosuk is gyengélkedett, de a helyzet folyamatosan javul. Hozzátette, hogy egy nagy torna közben ez nem ideális állapot, de megfelelően kezelik a szituációt.
A Dagbladet című norvég lap értesülései szerint a betegek között van Jørgen Strand Larsen csatár és Marcus Holmgren Pedersen védő is, aki betegség miatt már a Brazília elleni találkozót is kihagyni kényszerült. A Crystal Palace-ban futballozó Strand Larsen a nyitómérkőzésről, az Irak elleni 4-1-es diadalról is hiányzott, míg Pedersent köhögés és fáradtság gyötörte a héten. Solbakken megemlítette, hogy másodedzője, Kent Bergersen is gyengélkedett az elmúlt napokban.
Az angol válogatott sem számíthat a teljes keretére, Jarell Quansah ugyanis eltiltás miatt nem léphet pályára, miután a jobbhátvéd piros lapot kapott a Mexikó elleni összecsapáson. Az angolok fontolgatták a fellebbezést, miután az amerikai Folarin Balogun egymeccses eltiltását felfüggesztették azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével. Szintén hiányozni fog Jordan Henderson, aki a mexikóiak feletti győzelem ünneplése közben átesett egy reklámtáblán, és csuklósérülést szenvedett, bár a veterán középpályás eddig szinte alig kapott szerepet a tornán.
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