Itt a bejelentés: azonnali hatállyal kirúgta Arne Slotot a Liverpool
A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét. A holland szakvezető egy évvel ezelőtt még rekordot jelentő, huszadik bajnoki címig vezette az együttest, az idei idényben azonban csak az ötödik helyen zártak.
Arne Slot, a Liverpool két éve érkezett edzője azonnali hatállyal távozott az Anfieldről. A klub szombat délben, a közösségi oldalán jelentette be a hírt: a tulajdonosi csoport egy hosszabb nyilatkozatban méltatta a holland vezetőedző munkáját, kiemelve, hogy rendkívül nehéz döntést hoztak. A közlemény ugyanakkor egyértelművé tette: a vezetőség szerint a klub fejlődése érdekében elengedhetetlen az irányváltás.
A tulajdonosok külön kiemelték, hogy Slot milyen emberségesen kezelte a csapaton belül Diogo Jota halálának feldolgozását.
Az az együttérzés és emberség, amelyet ebben a nehéz időszakban tanúsított, sokat elmond az ő személyiségéről
- olvasható a közleményben.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
38
|
19
|
8
|
11
|
56
|
49
|
7
|
65
|
5.
Liverpool
|
38
|
17
|
9
|
12
|
63
|
53
|
10
|
60
|
6.
Bournemouth AFC
|
38
|
13
|
18
|
7
|
58
|
54
|
4
|
57
Slot pozíciója a szezon nagy részében folyamatos vitatéma volt. Az Anfield közönsége a Chelsea elleni 1-1-es döntetlen alkalmával füttykoncerttel fejezte ki az elégedetlenségét. A holland edző ekkor még úgy nyilatkozott, hogy számít a maradására.
A szezon zárómérkőzése előtt azonban több játékos is nyilvánosan kiállt a távozó Mohamed Szalah közösségi médiában megfogalmazott kritikája mellett. Az egyiptomi támadó a Klopp-korszakhoz képest megváltozott taktikát bírálta: a Brentford elleni, szintén 1-1-re végződő utolsó mérkőzés után nem hangzottak el búcsúbeszédek a pályán, annak ellenére, hogy Salahot és Andy Robertsont is elbúcsúztatták.
A megüresedett menedzseri posztra többen is esélyesek: a lehetséges utódok között tartják számon például Andoni Iraolát is, aki a szezon végén távozott a Bournemouth kispadjáról.
