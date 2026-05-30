Itt a bejelentés: azonnali hatállyal kirúgta Arne Slotot a Liverpool

A Liverpool a szezon végi értékelést követően menesztette Arne Slotot, miután a csapat gyengén szerepelt, és nem tudta megvédeni bajnoki címét. A holland szakvezető egy évvel ezelőtt még rekordot jelentő, huszadik bajnoki címig vezette az együttest, az idei idényben azonban csak az ötödik helyen zártak.

Arne Slot, a Liverpool két éve érkezett edzője azonnali hatállyal távozott az Anfieldről. A klub szombat délben, a közösségi oldalán jelentette be a hírt: a tulajdonosi csoport egy hosszabb nyilatkozatban méltatta a holland vezetőedző munkáját, kiemelve, hogy rendkívül nehéz döntést hoztak. A közlemény ugyanakkor egyértelművé tette: a vezetőség szerint a klub fejlődése érdekében elengedhetetlen az irányváltás.

A tulajdonosok külön kiemelték, hogy Slot milyen emberségesen kezelte a csapaton belül Diogo Jota halálának feldolgozását.

Az az együttérzés és emberség, amelyet ebben a nehéz időszakban tanúsított, sokat elmond az ő személyiségéről

- olvasható a közleményben.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 024,50M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65 5. Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60 6. Bournemouth AFC 38 13 18 7 58 54 4 57 Adatlap létrehozva: 2026.05.30.

Slot pozíciója a szezon nagy részében folyamatos vitatéma volt. Az Anfield közönsége a Chelsea elleni 1-1-es döntetlen alkalmával füttykoncerttel fejezte ki az elégedetlenségét. A holland edző ekkor még úgy nyilatkozott, hogy számít a maradására.

A szezon zárómérkőzése előtt azonban több játékos is nyilvánosan kiállt a távozó Mohamed Szalah közösségi médiában megfogalmazott kritikája mellett. Az egyiptomi támadó a Klopp-korszakhoz képest megváltozott taktikát bírálta: a Brentford elleni, szintén 1-1-re végződő utolsó mérkőzés után nem hangzottak el búcsúbeszédek a pályán, annak ellenére, hogy Salahot és Andy Robertsont is elbúcsúztatták.

A megüresedett menedzseri posztra többen is esélyesek: a lehetséges utódok között tartják számon például Andoni Iraolát is, aki a szezon végén távozott a Bournemouth kispadjáról.

