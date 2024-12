Ilyen Tesla még nem volt Magyarországon: zseniális, vagy hatalmas ámítás Elon Musk új őrülete?

A Tesla Model Y-t nem kell senkinek bemutatni, ez Európa és a világ egyik kedvenc autója, ám mostani tesztünk alanya annyiban különleges, hogy hétszemélyes! Úgy tűnik, reneszánszát éli ez a konfiguráció, legalábbis a kínai gyártók is elkezdtek ilyen autókat forgalmazni Európában. De mennyire praktikus egy hétszemélyes Tesla, tényleg elfér benne 7 felnőtt? Kipróbáltuk! Illetve azt is megnéztük, mi marad az ígért, 500+ kilométeres hatótávból télen.

Rendre vezeti az eladási listákat a Tesla szabadidőautója, tavaly Európa és a világ kedvenc autója volt, 2024 első kilenc hónapjában pedig csak a Toyota Corolla tudta megelőzni - idén a világon január és szeptember között 865 868 darab Tesla Model Y-t adtak el, Corollából 901 991 darabot. Sőt, az Y a hazai elektromos autós támogatáson is tarol: ez az első elektromos jármű, amely elérte az 500 darabos igényelt mennyiséget a 30 milliárd forintos keretösszegű, cégek számára kiírt e-autó pályázaton.

Mostani tesztautónk ugyanaz a konfiguráció volt, amit még tavasszal nyüstöltünk - összkerekes, Long Range változat, annak a tesztjét itt tudod elolvasni - viszont most a hétüléses változatot próbáltuk ki. Az autó részleteibe nem mennék bele, tényleg ugyanaz, mint az előző, csak éppen ebben van plusz egy üléssor - ez a két plusz férőhely lehet az utolsó nagy újítás ebben a változatban, sokan tavaszra már a modellfrissített Y megjelenésével számolnak. A Tesla felszállt arra a vonatra, amit a kínaiak indítottak el újra, például a BYD és a Dongfeng is kínál már hétüléses csapatszállítót.

A Tesla Model Y harmadik üléssora.

Így elsősorban arra voltunk kíváncsiak, mennyire használható a Model Y 7 személlyel. A most 20 894 900 forintért kapható Long Range AWD változathoz plusz 990 ezer forintért lehet egy plusz üléssort vásárolni - a hétüléses beltér csak ebben érhető el jelenleg itthon. De hogy ez kinek is éri meg?

Attól függ, mi a cél. Ha a kényelmes utazás, akkor a hátsó sor maximum 140-150 centiméter magas gyerekeknek - illetve elnézést, embereknek - ajánlott. De alább mutatom, hogy a 174 centis magasságommal hogyan fértem be - ilyenkor a második üléssort előrébb lehet húzni, hogy legyen valamennyi lábtér. Mivel az Y hátulja csapott, így vagy a szélvédőbe, vagy a karimájába folyton bevertem a fejem:

A lábtér pedig ugyan nagyjából légséges, de nem utaznék itt fél óránál többet. Amúgy maga az ülés kényelmes, bár azt nem próbáltam ki, milyen az ha egy másik felnőtt is beül mellém:

A gyerekülést viszont felejtsd el: nem csak azért, mert nincsen ISOFIX, hanem azért is, mert két modern gyerekülés nem is fér el egymás mellett. A beszállás megkönnyítése érdekében a második sor üléseit 1/3-2/3 arányban előre lehet dönteni, viszont a kocsi ajtajának mérete miatt nem túl kényelmes beszállni, és a hátsó kerék is akadályozza a be- és kiszállást.

A másik probléma, hogy a hátsó sorokban is ülnek, akkor a második üléssort is előre kell tolni, így ebben is szűkül a lábtér, de összességében nem annyira kényelmetlen ott utazni.

Lábtér a középső sorban, ha az ülések előre vannak húzva.

A hétüléses kocsik legnagyobb rákfenéje az szokott lenni, hogy ha fel vannak hajtva a hátsó ülések, akkor elfogy a csomagtér. Nos, az Y-ban azért még így is marad értelmezhető hely, sőt, alul még egy nagy dobozt is rejt a csomagtartó, ahol a kábelek mellé bármi más is elfér - plusz ott van a frunk, azaz a kisebb csomagtartó a kocsi orrában (több mint 110 literes). Az 5 személyes módban az Y csomagtere 753 liter (a plusz két ülés több mint 100 litert elvesz, mert alapból 855 liter a kapacitás), ha pedig felhajtjuk a harmadik üléssort, akkor 363 liter marad. MInden ülést lehajtva pedig majd 2000 liternyi hely lesz.

Fel, illetve lehajtott ülésekkel.

Mennyit megy el télen, mibe kerül?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan boldogul a Model Y az elektromos autók Achillesének tartott hideg, téli időben. A gyártó 533 kilométeres hatótávot ír neki, de ezt már a nyári teszten sem tudta hozni, akkor kb. 18 kWh/100 kilométeres fogyasztást mértünk a kocsinál, ami kb. 416 kilométeres hatótávot jelent.

Most viszont 22-23-at evett hasonló felhasználás mellett - oké, a két plusz üléssel nehezebb lett, de azért az nem akkora súly. Így a 75 kWh-s akkupakkból 325-340 kilométert lehet kivenni télen, fűtéssel, autópályán, 130-as tempónál pedig 25 feletti értékeket láttunk, azaz a 300 kilométer inkább a realitás. Így pedig a Superchargerrel töltve, ahol 180 forint körül van egy kWh áram (dinamikus az árazás, ez akár töltőpontonként is változhat) kb 13 500 forintért lehet teletölteni. Ha nem pályán megyünk akkor kb. 3900-4100 forintért lehetne megtenni 100 kilométert az autóval, ami 6-6,5 literes benzinfogyasztásnak felel meg a mostani átlagárak szerint. Autópályán ugyanez 4500 forintra jön ki, azaz kicsivel több mint 7 literes fogyasztásnak.

Jelenleg a Model Y legkevesebb

17 894 900 forintba kerül, ennyiért a sima hátsókerekes változatot lehet megvenni,

az idén itthon debütáló, hátsókerekes Long Range (ez a legnagyobb hatótávú) 19 394 900 forintért kapható,

hátsókerekes Long Range (ez a legnagyobb hatótávú) 19 394 900 forintért kapható, az általunk tesztelt, összkerkes Long Range 20 894 900 forint,

a csúcsteljesítményű Performance verzió pedig 22 369 900 forint.

Sok variálási lehetőség nincs az autókat illetően, ha nem alap, fehér fényezéssel kérjük akkor 493 ezer vagy 986 ezer forintot kell leszurkolni, színtől függően. A 20 colos indukciós felnik 878 ezerbe kerülnek, a fehér beltér pedig 458 ezer forintért rendelhető.

Minden autó az alap autópilot-rendszerrel érkezik, ez automatikus kormányzást és forgalomfigyelő tempomatot tartalmaz. 1 430 000 forintért meg lehet venni az úgynevezett Enchaned Autopilot funkciót, amiben a fentieken túl automatikus parkolást is tartalmaz, valamint smart summont, azaz a parkolóban oda tudjuk hívni magunkhoz a kocsit. A teljes önvezető képesség 2 860 000 forintba kerül, ebben már benne van a táblafelismerő és lámpafelismerő önvezetés is.