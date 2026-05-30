Súlyos probléma oldódott meg a magyar vasúton: másfél év után visszatértek a vonatok erre a vonalra

Pótlóbuszok helyett mától ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nemcsak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető – Veszprémen keresztül – Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok - tette hozzá. Megjegyezte, hogy a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják.

A problémát az érintett, mindössze néhány száz méteres szakaszon kialakult pályasüllyedés okozta. A háttérben a korábbi felújítás során elmaradt vízelvezetési munkák álltak, amelyek a 2024-es tavaszi és őszi nagy esőzések után komoly gondokat idéztek elő. Először 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, később a tehervonatokat is kitiltották a szakaszról, majd 2024 decemberében teljesen lezárták a vonalat Ajka és Veszprém között. Azóta pótlóbuszok szállították az utasokat.

A tehervonatok már egy nappal korábban visszatérhettek a teljes szakaszra, így az újjáépített pályát a személyforgalom indulása előtt üzemi körülmények között is tesztelni tudták. A 20-as vasútvonal érintett szakaszát tavaly nyár óta a GYSEV üzemelteti, míg a személyszállítást továbbra is a MÁV-csoport végzi.

A teljes újranyitással ismét közvetlenül, átszállás nélkül lehet utazni a Bakonyt kelet–nyugati irányban átszelő vonalon, amely nemcsak az ingázók, hanem a nemzetközi teherszállítás számára is fontos kapcsolat. A nyári turisztikai szezon előtt különösen jelentős, hogy a térség egyik legfontosabb vasútvonala újra teljes kapacitással működhet.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.