Itt a bejelentés: Wimbledont is kihagyja Carlos Alcaraz, mi lesz a karrierjével?

Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.

A vasárnap rajtoló Roland Garros után a wimbledoni teniszbajnokságot is kihagyja Carlos Alcaraz. A korábbi világelső spanyol játékos csuklósérülése miatt kénytelen távol maradni az év harmadik Grand Slam-tornájától.

A 2023-ban és 2024-ben is wimbledoni bajnok teniszező kedden, a közösségi médiában osztotta meg a hírt. Bejegyzésében kifejtette, hogy rehabilitációja ugyan a tervek szerint halad, de még nincs százszázalékos fizikai állapotban. Emiatt döntött végül a visszalépés mellett.

Alcaraz legutóbb április közepén, a barcelonai tornán lépett pályára. Ott a nyolcaddöntőben sérülés miatt fel kellett adnia a cseh Tomas Machac elleni mérkőzését. A spanyol klasszis nem sokkal a kényszerpihenője előtt csúszott le a világranglista éléről, átadva az első helyet az olasz Jannik Sinnernek.