Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját

Ahogy arról már beszámoltunk korábban, az Európai Parlament jóváhagyta az uniós jogosítványszabályok felülvizsgálatát, amely új előírásokat vezet be a kezdő sofőrök számára, digitális jogosítványt tesz lehetővé, és egységesíti a vezetéstől való eltiltás szabályait az EU-ban.

Az Európai Parlament kedden megerősítette az EU jogosítványszabályainak frissítését, amelynek célja a közúti biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az EU útjain évente közel 20 000 ember veszti életét.

Az új szabályok szerint a jogosítvány megszerzéséhez a vizsgának tartalmaznia kell a holttér-kockázatokkal, a vezetéstámogató rendszerekkel, az ajtók biztonságos kinyitásával és a mobiltelefon-használat okozta figyelemelterelési kockázatokkal kapcsolatos ismereteket. Az EP-képviselők követelésére az új képzési és vizsgakövetelmények nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyalogosok, gyermekek, kerékpárosok és más veszélyeztetett úthasználók kockázataira.

A jogosítványok motorkerékpárokra és személygépkocsikra 15 évig lesznek érvényesek, de a tagállamok csökkenthetik ezt 10 évre, ha a jogosítványt nemzeti személyazonosító igazolványként is használják. A teherautókra és buszokra vonatkozó jogosítványok 5 évig lesznek érvényesek.

A tagállamok csökkenthetik az érvényességi időt a 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében, hogy gyakrabban kelljen orvosi vizsgálatokon részt venniük vagy ismeretfrissítő tanfolyamokat végezniük.

Az első jogosítvány megszerzése előtt vagy a megújítás kérelmezesekor a járművezetőnek orvosi vizsgálaton kell átesnie, beleértve a látás és a szív- és érrendszeri állapot vizsgálatát. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az autóvezetők vagy motorkerékpárosok esetében az orvosi vizsgálatot önértékelési űrlapokkal vagy más, nemzeti szinten kialakított értékelési rendszerekkel helyettesítik.

Az EU-szabályok először írnak elő legalább kétéves próbaidőszakot a tapasztalatlan járművezetők számára. Ezekre a sofőrökre szigorúbb szabályok és szankciók vonatkoznak majd az alkohol hatása alatt történő vezetés, valamint a biztonsági öv vagy gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása esetén.

Emellett a 17 évesek is jogosítványt szerezhetnek személygépkocsi vezetésére (B kategória), de 18 éves korukig csak tapasztalt vezető kíséretében vezethetnek.

A hivatásos járművezetők hiányának enyhítése érdekében az új szabályok lehetővé teszik, hogy a 18 évesek teherautó-vezetői engedélyt (C kategória), a 21 évesek pedig autóbusz-vezetői engedélyt (D kategória) szerezzenek, feltéve, hogy rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Enélkül a személynek 21, illetve 24 évesnek kell lennie e járművek vezetéséhez.

Az új szabályok szerint a mobiltelefonon elérhető digitális jogosítvány fokozatosan az EU-ban használt fő jogosítványformátummá válik. Az EP-képviselők azonban biztosították a járművezetők jogát, hogy fizikai jogosítványt kérjenek, amelyet indokolatlan késedelem nélkül, általában három héten belül kell kiállítani.

A külföldön történő felelőtlen vezetés csökkentése érdekében a jogosítvány visszavonását, felfüggesztését vagy korlátozását továbbítják a jogosítványt kiállító EU-országnak, biztosítva a büntetések határokon átnyúló végrehajtását. A nemzeti hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatniuk kell egymást a legsúlyosabb közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos vezetési eltiltásokról - beleértve az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetést, a halálos közlekedési balesetben való részvételt vagy a túlzott sebességet (pl. a megengedett sebességnél 50 km/h-val gyorsabb haladást).

Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba. Az EU-országoknak három évük lesz arra, hogy ezeket az új rendelkezéseket átültessék a nemzeti jogba, és további egy évük a végrehajtásuk előkészítésére.

A felülvizsgált EU-s jogosítványszabályok részét képezik a Bizottság által 2023 márciusában bemutatott közúti biztonsági csomagnak, amelynek célja az összes úthasználó biztonságának javítása és a halálos kimenetelű balesetek számának minimalizálása az EU közúti közlekedésében 2050-ig ("Nulla vízió").