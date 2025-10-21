A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Ahogy arról már beszámoltunk korábban, az Európai Parlament jóváhagyta az uniós jogosítványszabályok felülvizsgálatát, amely új előírásokat vezet be a kezdő sofőrök számára, digitális jogosítványt tesz lehetővé, és egységesíti a vezetéstől való eltiltás szabályait az EU-ban.
Az Európai Parlament kedden megerősítette az EU jogosítványszabályainak frissítését, amelynek célja a közúti biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Az EU útjain évente közel 20 000 ember veszti életét.
Az új szabályok szerint a jogosítvány megszerzéséhez a vizsgának tartalmaznia kell a holttér-kockázatokkal, a vezetéstámogató rendszerekkel, az ajtók biztonságos kinyitásával és a mobiltelefon-használat okozta figyelemelterelési kockázatokkal kapcsolatos ismereteket. Az EP-képviselők követelésére az új képzési és vizsgakövetelmények nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyalogosok, gyermekek, kerékpárosok és más veszélyeztetett úthasználók kockázataira.
A jogosítványok motorkerékpárokra és személygépkocsikra 15 évig lesznek érvényesek, de a tagállamok csökkenthetik ezt 10 évre, ha a jogosítványt nemzeti személyazonosító igazolványként is használják. A teherautókra és buszokra vonatkozó jogosítványok 5 évig lesznek érvényesek.
A tagállamok csökkenthetik az érvényességi időt a 65 éves vagy idősebb járművezetők esetében, hogy gyakrabban kelljen orvosi vizsgálatokon részt venniük vagy ismeretfrissítő tanfolyamokat végezniük.
Az első jogosítvány megszerzése előtt vagy a megújítás kérelmezesekor a járművezetőnek orvosi vizsgálaton kell átesnie, beleértve a látás és a szív- és érrendszeri állapot vizsgálatát. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az autóvezetők vagy motorkerékpárosok esetében az orvosi vizsgálatot önértékelési űrlapokkal vagy más, nemzeti szinten kialakított értékelési rendszerekkel helyettesítik.
Az EU-szabályok először írnak elő legalább kétéves próbaidőszakot a tapasztalatlan járművezetők számára. Ezekre a sofőrökre szigorúbb szabályok és szankciók vonatkoznak majd az alkohol hatása alatt történő vezetés, valamint a biztonsági öv vagy gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása esetén.
Emellett a 17 évesek is jogosítványt szerezhetnek személygépkocsi vezetésére (B kategória), de 18 éves korukig csak tapasztalt vezető kíséretében vezethetnek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hivatásos járművezetők hiányának enyhítése érdekében az új szabályok lehetővé teszik, hogy a 18 évesek teherautó-vezetői engedélyt (C kategória), a 21 évesek pedig autóbusz-vezetői engedélyt (D kategória) szerezzenek, feltéve, hogy rendelkeznek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal. Enélkül a személynek 21, illetve 24 évesnek kell lennie e járművek vezetéséhez.
Az új szabályok szerint a mobiltelefonon elérhető digitális jogosítvány fokozatosan az EU-ban használt fő jogosítványformátummá válik. Az EP-képviselők azonban biztosították a járművezetők jogát, hogy fizikai jogosítványt kérjenek, amelyet indokolatlan késedelem nélkül, általában három héten belül kell kiállítani.
A külföldön történő felelőtlen vezetés csökkentése érdekében a jogosítvány visszavonását, felfüggesztését vagy korlátozását továbbítják a jogosítványt kiállító EU-országnak, biztosítva a büntetések határokon átnyúló végrehajtását. A nemzeti hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatniuk kell egymást a legsúlyosabb közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos vezetési eltiltásokról - beleértve az ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetést, a halálos közlekedési balesetben való részvételt vagy a túlzott sebességet (pl. a megengedett sebességnél 50 km/h-val gyorsabb haladást).
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba. Az EU-országoknak három évük lesz arra, hogy ezeket az új rendelkezéseket átültessék a nemzeti jogba, és további egy évük a végrehajtásuk előkészítésére.
A felülvizsgált EU-s jogosítványszabályok részét képezik a Bizottság által 2023 márciusában bemutatott közúti biztonsági csomagnak, amelynek célja az összes úthasználó biztonságának javítása és a halálos kimenetelű balesetek számának minimalizálása az EU közúti közlekedésében 2050-ig ("Nulla vízió").
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.
Ötmilliós autólopás, német rendszám, titkos eladás: két férfi ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség,
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.