Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén

A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG. Ez a sportesemény ismét globális úti céllá tette fővárosunkat: a Kiwi.com adatai szerint csaknem megduplázódtak a Magyarországra irányuló repülőjegy-keresések a finálé miatt, ráadásul nem csak európai országokból nőtt meg az érdeklődés. Az Egyesült Királyság és Franciaország mellett Spanyolországból, Olaszországból és Németországból is kiugró növekedés látható, sőt, Brazília is bekerült a tíz legfontosabb küldőpiac közé.

A legerősebb keresési hullám az elődöntők napjaira és másnapjaira esett. Ezeken a napokon a Magyarországra irányuló keresések közel kétszeresére ugrottak az április átlaghoz képest a Kiwi.com-on keresztül. Az érdeklődés ráadásul a csúcs után is tartósan magas maradt, ami azt mutatja, hogy a BL-döntő folyamatos turisztikai vonzerőt jelent Budapest számára.

Több mint 260 százalékos növekedés a budapesti foglalásokban

A budapesti utazásokra leadott foglalások száma 263 százalékkal emelkedett, az utasok száma pedig 176 százalékkal nőtt a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest. Az adatok alapján a legtöbben hosszú hétvégére érkeznek a magyar fővárosba, és átlagosan 3 napot töltenek a fővárosban.

Jelentősen nőtt az egyirányú foglalások aránya is, ami arra utal, hogy sokan több várost érintő európai körutazás részeként látogatnak Budapestre a döntő idején.

Az Egyesült Királyság szurkolói a leglelkesebbek, de Európán túlról is érkeznek a döntőre

A legnagyobb növekedés az Egyesült Királyságból látható. Az onnan repülővel érkezők száma több mint tizenhétszeresére nőtt tavalyhoz képest a Kiwi.com adatai alapján. Nem véletlen, hogy a második legnagyobb számban érkező nemzet a francia, de Spanyolországból és Németországból is 220 százalék körüli emelkedés látható a foglalási adatok kapcsán.

Brazília új belépőként jelent meg a legfontosabb küldőpiacok között, ez jól mutatja, hogy a BL-döntő globális utazási vonzerővel is bír.

„A foglalási és keresési adatok alapján jól látszik, hogy egy ilyen volumenű sportesemény ma már messze túlmutat magán a mérkőzésen. A BL-döntő néhány nap alatt nemzetközi turisztikai célponttá tette Budapestet, ahová nemcsak Európa legnagyobb futballpiacairól, hanem Európán kívülről is erősen megugrott az érdeklődés” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.

