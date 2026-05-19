A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.
Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén
A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG. Ez a sportesemény ismét globális úti céllá tette fővárosunkat: a Kiwi.com adatai szerint csaknem megduplázódtak a Magyarországra irányuló repülőjegy-keresések a finálé miatt, ráadásul nem csak európai országokból nőtt meg az érdeklődés. Az Egyesült Királyság és Franciaország mellett Spanyolországból, Olaszországból és Németországból is kiugró növekedés látható, sőt, Brazília is bekerült a tíz legfontosabb küldőpiac közé.
A legerősebb keresési hullám az elődöntők napjaira és másnapjaira esett. Ezeken a napokon a Magyarországra irányuló keresések közel kétszeresére ugrottak az április átlaghoz képest a Kiwi.com-on keresztül. Az érdeklődés ráadásul a csúcs után is tartósan magas maradt, ami azt mutatja, hogy a BL-döntő folyamatos turisztikai vonzerőt jelent Budapest számára.
Több mint 260 százalékos növekedés a budapesti foglalásokban
A budapesti utazásokra leadott foglalások száma 263 százalékkal emelkedett, az utasok száma pedig 176 százalékkal nőtt a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest. Az adatok alapján a legtöbben hosszú hétvégére érkeznek a magyar fővárosba, és átlagosan 3 napot töltenek a fővárosban.
Jelentősen nőtt az egyirányú foglalások aránya is, ami arra utal, hogy sokan több várost érintő európai körutazás részeként látogatnak Budapestre a döntő idején.
Az Egyesült Királyság szurkolói a leglelkesebbek, de Európán túlról is érkeznek a döntőre
A legnagyobb növekedés az Egyesült Királyságból látható. Az onnan repülővel érkezők száma több mint tizenhétszeresére nőtt tavalyhoz képest a Kiwi.com adatai alapján. Nem véletlen, hogy a második legnagyobb számban érkező nemzet a francia, de Spanyolországból és Németországból is 220 százalék körüli emelkedés látható a foglalási adatok kapcsán.
Brazília új belépőként jelent meg a legfontosabb küldőpiacok között, ez jól mutatja, hogy a BL-döntő globális utazási vonzerővel is bír.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„A foglalási és keresési adatok alapján jól látszik, hogy egy ilyen volumenű sportesemény ma már messze túlmutat magán a mérkőzésen. A BL-döntő néhány nap alatt nemzetközi turisztikai célponttá tette Budapestet, ahová nemcsak Európa legnagyobb futballpiacairól, hanem Európán kívülről is erősen megugrott az érdeklődés” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.
Címlapkép: MTI/Illyés Tibor
Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Billie Jean King 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját, hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért.
A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A West Ham kiesése a Premier League-ből akár évi 2,5 millió fonttal is megterhelheti a londoni adófizetőket: a helyzetet a London Stadionra kötött bérleti szerződés...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít