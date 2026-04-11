2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Young couple on vacation having fun driving electric scooter through the city.
Autó

Komoly KRESZ-szigorítás élesedik májustól: csúnya bírságot kaphat, aki erről nem tud

MTI
2026. április 11. 11:30

Májustól jelentősen szigorodnak az elektromos rollerek használati szabályai Ausztriában. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy kötelezővé válik a kormányra szerelt irányjelző, valamint a 16 év alattiak számára a bukósisak viselése. Emellett a vezetők megengedett véralkoholszintjét is csökkentik.

Az osztrák közlekedési szabályok módosítása alapján május 1-jétől az e-rollereket hivatalosan is járműként kezelik. A jövőben csak olyan rollerek vehetnek részt a forgalomban, amelyek kormányvégein meghatározott villogási frekvenciájú irányjelzők találhatók.

A jogszabály semmilyen alternatív megoldást nem fogad el. Így például a hátsó sárvédőre szerelt index vagy a villogóval ellátott sisak sem szabályos. Aki nem az előírásoknak megfelelő járművel közlekedik, az pénzbírságra számíthat.

A járműnek minősített rollerek kötelező alapfelszerelései közé tartozik a fék, a csengő vagy a kürt, valamint a megfelelő kivilágítás. Ez a gyakorlatban elöl fehér, hátul piros, oldalt pedig sárga fényvisszaverő prizmákat jelent. Rossz látási viszonyok között az első és a hátsó világítás használata egyaránt kötelező.

A műszaki elvárások mellett szigorodik az ittas vezetés szabályozása is. A vezetők megengedett véralkoholszintjét ugyanis 0,8-ról 0,5 ezrelékre csökkentik.

Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) arra figyelmeztet, hogy a jelenleg piacon lévő rollerek jelentős része egyáltalán nem, vagy csak nagyon drágán alakítható át az új szabályoknak megfelelően. A szervezet komoly problémának tartja a kereskedők jelenlegi magatartását.

Sokan ugyanis jelentős kedvezményekkel árusítják a hamarosan használhatatlanná váló modelleket, miközben nem adnak tájékoztatást a közelgő jogszabályváltozásról. Ez a gyakorlat nemcsak a gyanútlan vevőket károsítja meg. A várható tömeges selejtezések miatt hamarosan egy rendkívül költséges hulladékkezelési kihívást is okozhat.
Kizárás
Egyes kockázatokat a szerződés kizár a biztosítási fedezetből, így bekövetkezésük esetén a biztosító nem fizet, mivel a kizárt esemény - nem biztosítási esemény. Pl. a casco biztosítás térít a gépkocsi töréskára esetén, de kizárja a térítést, ha a törés versenyen, vagy arra felkészülés során következett be.

