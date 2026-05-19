Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?

Galla Miklós már kilenc hónapja küzd szüntelen csuklással. Mivel a beígért gyomorműtétjére továbbra sem került sor, a humorista most egy speciális injekcióban látja az utolsó reményét.

A humorista kálváriája lassan egy éve tart. Gasztroenterológusa korábban megállapította, hogy a megnagyobbodott gyomra nyomja a rekeszizmát, és ez okozza a folyamatos csuklást. Bár az orvos komoly műtétet javasolt, az operáció a mai napig várat magára.

Az egyre kilátástalanabb helyzet miatt Galla a múlt héten nyílt levélben fordult segítségért az egészségügyért felelős miniszterhez.

A közösségi oldalán közzétett legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy állapota miatt a születésnapja is elkeserítően telt.

A csuklás mellett ugyanis már gyomorégés is gyötri. A humorista beszámolt arról is, hogy a jövő héten egy újabb szakorvost keres fel. Tőle egy olyan speciális injekciót kap majd, amely célzottan a csuklásért felelős idegre hat. Saját bevallása szerint ez a beavatkozás maradt az utolsó esélye a gyógyulásra.