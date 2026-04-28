Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint

Idén a tavalyinál jelentősen kisebb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál - közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebook-oldalán hétfőn.
Pontosították a háziállatok szállítására vonatkozó szabályokat az Európai Unióban: bevezették az öt állatos felső határt egy járműben, részletesebb előírások vonatkoznak a határátlépésre és a dokumentációra is. Az új keretrendszer a kutyával vagy macskával utazókat érinti leginkább, miközben a közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.
Az Európai Unió pontosította a háziállatok magáncélú utaztatására vonatkozó szabályokat, amelyek minden kutya- és macskatartót érinthetnek, aki külföldre indul. Bár az alapelvek nem változnak, több részletszabály egyértelműbbé vált, és néhány új korlátozás is életbe lépett. A cél elsősorban az, hogy hatékonyabban lehessen megelőzni és kezelni az állatokról terjedő betegségeket.
A legfontosabb újdonság, hogy járművenként legfeljebb öt háziállat szállítható. Ez a korlátozás a nem kereskedelmi célú utazásokra - például nyaralásra vagy költözésre - is vonatkozik, és egyértelmű határt húz a magánutazás és az üzleti állatszállítás között. A szabály a kutyákra, macskákra és görényekre érvényes. Aki ennél több állatot vinne magával, már szigorúbb, kereskedelmi jellegű előírások alá esik, bár például kiállításokra vagy versenyekre továbbra is léteznek kivételek.
Szintén változás, hogy részletesebben szabályozták a nem EU-országokból történő beutazást, illetve az EU-n való áthaladást. Új eljárások lépnek életbe arra az esetre is, ha egy állatot nem engednek be egy harmadik országba, és vissza kell térnie az Európai Unió területére. Ezek a pontosított szabályok kiszámíthatóbbá teszik az ilyen helyzetek kezelését.
A dokumentációval kapcsolatban is szigorítások jönnek. A kisállatútleveleknek és az egészségügyi igazolásoknak a jövőben több adatot kell tartalmazniuk, például a származási ország egyértelműbb azonosítását. Az EU ezzel az ellenőrzések egyszerűsítését és a félreértések csökkentését szeretné elérni. A hatóságok ezért azt javasolják, hogy az utazók már indulás előtt alaposan ellenőrizzék az irataikat.
Fontos ugyanakkor, hogy több alapkövetelmény változatlan marad. Az EU-n belüli utazáshoz továbbra is szükség van érvényes kisállatútlevélre, míg harmadik országból történő belépéskor egészségügyi bizonyítványra. Az állatoknak egyértelműen azonosíthatónak kell lenniük – jellemzően mikrochippel –, és rendelkezniük kell érvényes veszettség elleni oltással. Egyes országok esetében továbbra is előírhatják az antitestvizsgálatot is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az új szabályokat nem egyszerre vezetik be: egy részük már 2026 áprilisában hatályba lépett, de további változások is várhatók. 2026 októberétől új típusú állategészségügyi igazolások lesznek kötelezőek, míg 2028 januárjától frissített kisállatútlevelek és új azonosítási előírások lépnek életbe. A következő években tehát érdemes lesz folyamatosan figyelni a szabályozás alakulását.
Mi volt eddig a szabály?
A hatályos magyar KRESZ nem tartalmaz külön, kifejezetten a háziállatok szállítására vonatkozó részletes szabályokat, ezért az ilyen eseteket a rakomány szállítására vonatkozó általános előírások alapján kell megítélni. Ez azt jelenti, hogy az autóban utazó kutya vagy macska jogi értelemben rakománynak minősül, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát, valamint ne zavarja a járművezetőt a vezetésben. A szabályozás tehát nem az állattartásra, hanem a közlekedésbiztonságra helyezi a hangsúlyt.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az állat nem mozoghat szabadon az utastérben, megfelelő rögzítésről kell gondoskodni - például szállítóbox, elválasztó rács vagy biztonsági hám használatával. Nem ülhet a vezető ölében, és nem akadályozhatja a kilátást vagy a jármű kezelését. A KRESZ ugyanakkor nem határozza meg, hány állat szállítható egy járműben, és nem foglalkozik az utazáshoz szükséges okmányokkal vagy egészségügyi feltételekkel sem; ezek már más, például uniós vagy állategészségügyi szabályozás körébe tartoznak.
Vadonatúj kütyük lepték el az egyik hazai autópályát: zseniális újítással mentik meg a sofőröket a dugóktól
Automatikusan érzékeli a torlódásokat, és azonnali tájékoztatással segíti a sofőröket az optimális sáv kiválasztásában.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
Az első negyedévben sorra kerültek forgalomba a több tíz- és százmillió forintos luxusautók, a Porsche 911-től a Ferrari Purosangue-ig.
A Tesla az idei évre 25 milliárd dollár fölé emelte beruházási keretét, miközben Elon Musk a mesterséges intelligenciára, a robotikára és a chipgyártásra összpontosít.
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!