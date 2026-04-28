A kutya a jármű vezetőülésében ül.A kutya a kamerák felé néz, a kormánykerék láthatóRrreflexiók az ablaküvegen.
Autó

Fű alatt élesedett komoly KRESZ-változás, hamarosan új okmányok is kellenek: ez rengeteg magyart érint

Pénzcentrum
2026. április 28. 06:25

Pontosították a háziállatok szállítására vonatkozó szabályokat az Európai Unióban: bevezették az öt állatos felső határt egy járműben, részletesebb előírások vonatkoznak a határátlépésre és a dokumentációra is. Az új keretrendszer a kutyával vagy macskával utazókat érinti leginkább, miközben a közlekedésbiztonsági kérdéseket továbbra is a nemzeti szabályok, így a KRESZ kezeli külön.

Az Európai Unió pontosította a háziállatok magáncélú utaztatására vonatkozó szabályokat, amelyek minden kutya- és macskatartót érinthetnek, aki külföldre indul. Bár az alapelvek nem változnak, több részletszabály egyértelműbbé vált, és néhány új korlátozás is életbe lépett. A cél elsősorban az, hogy hatékonyabban lehessen megelőzni és kezelni az állatokról terjedő betegségeket.

A legfontosabb újdonság, hogy járművenként legfeljebb öt háziállat szállítható. Ez a korlátozás a nem kereskedelmi célú utazásokra - például nyaralásra vagy költözésre - is vonatkozik, és egyértelmű határt húz a magánutazás és az üzleti állatszállítás között. A szabály a kutyákra, macskákra és görényekre érvényes. Aki ennél több állatot vinne magával, már szigorúbb, kereskedelmi jellegű előírások alá esik, bár például kiállításokra vagy versenyekre továbbra is léteznek kivételek.

Szintén változás, hogy részletesebben szabályozták a nem EU-országokból történő beutazást, illetve az EU-n való áthaladást. Új eljárások lépnek életbe arra az esetre is, ha egy állatot nem engednek be egy harmadik országba, és vissza kell térnie az Európai Unió területére. Ezek a pontosított szabályok kiszámíthatóbbá teszik az ilyen helyzetek kezelését.

A dokumentációval kapcsolatban is szigorítások jönnek. A kisállatútleveleknek és az egészségügyi igazolásoknak a jövőben több adatot kell tartalmazniuk, például a származási ország egyértelműbb azonosítását. Az EU ezzel az ellenőrzések egyszerűsítését és a félreértések csökkentését szeretné elérni. A hatóságok ezért azt javasolják, hogy az utazók már indulás előtt alaposan ellenőrizzék az irataikat.

Fontos ugyanakkor, hogy több alapkövetelmény változatlan marad. Az EU-n belüli utazáshoz továbbra is szükség van érvényes kisállatútlevélre, míg harmadik országból történő belépéskor egészségügyi bizonyítványra. Az állatoknak egyértelműen azonosíthatónak kell lenniük – jellemzően mikrochippel –, és rendelkezniük kell érvényes veszettség elleni oltással. Egyes országok esetében továbbra is előírhatják az antitestvizsgálatot is.

Az új szabályokat nem egyszerre vezetik be: egy részük már 2026 áprilisában hatályba lépett, de további változások is várhatók. 2026 októberétől új típusú állategészségügyi igazolások lesznek kötelezőek, míg 2028 januárjától frissített kisállatútlevelek és új azonosítási előírások lépnek életbe. A következő években tehát érdemes lesz folyamatosan figyelni a szabályozás alakulását.

Mi volt eddig a szabály?

A hatályos magyar KRESZ nem tartalmaz külön, kifejezetten a háziállatok szállítására vonatkozó részletes szabályokat, ezért az ilyen eseteket a rakomány szállítására vonatkozó általános előírások alapján kell megítélni. Ez azt jelenti, hogy az autóban utazó kutya vagy macska jogi értelemben rakománynak minősül, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát, valamint ne zavarja a járművezetőt a vezetésben. A szabályozás tehát nem az állattartásra, hanem a közlekedésbiztonságra helyezi a hangsúlyt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az állat nem mozoghat szabadon az utastérben, megfelelő rögzítésről kell gondoskodni - például szállítóbox, elválasztó rács vagy biztonsági hám használatával. Nem ülhet a vezető ölében, és nem akadályozhatja a kilátást vagy a jármű kezelését. A KRESZ ugyanakkor nem határozza meg, hány állat szállítható egy járműben, és nem foglalkozik az utazáshoz szükséges okmányokkal vagy egészségügyi feltételekkel sem; ezek már más, például uniós vagy állategészségügyi szabályozás körébe tartoznak.
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

